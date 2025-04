Barnier au pouvoir : la leçon utile du « Judas européen » !

@Luniterre

d’une manière générale, il faut se méfier de tous ces gens (de droite et de gauche) qui vous parle de « la voix de la France dans le monde », la « vocation universelle » ou encore de « l’influence de la France et de la francophonie », etc.

Ce sont les héritiers du volet romantico-diplomatique du colonialisme. Il y en a beaucoup chez les diplomates (Villepin), les militaires et les passionnés de géopolitique (Mélenchon, BHL, Pierre de Gaulle, etc.). Evidemment, ils ne vont pas vous parler de la domination de la France ni de l’écrasement des peuples colonisés, c’est pas très sexy. Alors ils vous parlent de grandes idées vagues, le tout peinturluré de colliers de fleurs tahitiens et de minarets orientaux nimbés de vahinés, d’éphèbes, de guerriers nus, de souks et de danseuses du ventre. C’est du Paul Gauguin sans la peinture !

Ces gens sont objectivement intéressés (en tant que classe sociale spécifique) à ce que l’appareil d’état français (et nos impôts) soit mis au service de leurs ambitions et de leurs carrières. Ce sont typiquement des parasites socio-économiques. Que feraient-ils sans l’état pour financer leurs projets grandiloquents ? Un film sans budget ? Ces gens ne servent pas la France, mais se servent de la France. Et on en a la parfaite confirmation dans leur mépris pour tout ce qui concerne le peuple français réel et historique, sa civilisation, ses libertés politiques et économiques, etc. Ils constituent le volet étatique de la classe colonialiste, qui a toujours tenu ce discours pseudo-humanitaire et exotique.