« Barrès, Céline, Gobineau et Maurras dans l’agenda scolaire de la marque Carrefour »

On se souvient qu’en 2018, Olivier Dard, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne, n’avait « pas écrit le mot “antisémitisme” » dans la notice que le ministère de la culture l’avait chargé de rédiger sur Charles Maurras « dans le grand livre officiel des commémorations » [1].

En consultant l’agenda scolaire [2] de la marque Carrefour vendu actuellement, les élèves et les familles l’ayant acheté, y trouveront à la date du mardi 17 mai une citation de Charles Maurras : « On est plus libre à proportion qu’on est meilleur. » Le hasard fait bien les choses… Philippe Pétain avait été rappelé d’Espagne pour rejoindre le gouvernement le 17 mai 1940 après le début de l’invasion nazie.

Toujours dans ce même agenda, aux dates des 4 et 5 décembre, Maurice Barrès est cité : « Tout livre a pour collaborateur son lecteur. » Cela tombe bien… cet antidreyfusard antisémite est justement décédé le 4 décembre 1923.

À la date du mercredi 5 janvier, une citation de l’écrivain antisémite Louis-Ferdinand Céline : « La vie c’est ça, un bout de lumière qui finit dans la nuit. » C’est précisément le 5 janvier 1895 que le capitaine Alfred Dreyfus avait été publiquement et solennellement dégradé pour haute trahison, dans la cour de l'École militaire à Paris…

Dans cette liste qui est peut-être loin d’être exhaustive, la présence incroyable et tout aussi scandaleuse que les autres d’une citation du raciste Arthur de Gobineau à la date du mardi 3 mai : « Être heureux, c’est une vertu et une des plus puissantes. »

Le comte de Gobineau avait été l’une des sources d’Hitler pour Mein Kampf. Le 3 mai 1933, le NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) était devenu l'unique organe d'aide sociale du parti nazi pour élever la communauté au-dessus de l'individu tout en promouvant le bien-être…

Dans l’État macroniste, nous sommes au carrefour de l’extrême-droite française.

J.G.

Publié initialement sur Le Canard républicain.

