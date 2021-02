Bas Les Masques : Thibault Mercier, avocat de l’extrême-droite française, qui passe sous les radars médiatiques

@Le Canard républicain

C’est dommage, j’aimais bien votre blog.

Vous êtes sans doute « un gauchiste » au sens que Lénine donnait à ce mot : « préserver la pureté révolutionnaire », d’où votre sectarisme. Vous avez écrit sur votre blog : "Asselineau vient de montrer son vrai visage (pour les aveugles). À côté de Philippot et (...)



Vous critiquez Asselineau pour avoir signé une lettre avec Dupont Aignan et Philippot, sur un poins bien précis : demander à Véran des traitements contre le Covid.

Pauvre pomme ! Comme si la Gauche demandait des traitements contre le Covid !? Elle demande plus de masques, qui se transforment en bouillon de culture et isolent les gens. Elle demande plus de tests et plus des vaccins foireux, mais pas des traitements ! Balayez donc un peu devant votre porte.

En ne demandant pas de traitements, la Gauche soutient de fait, (allié objectif, on dit en langage marxiste !), le Gouvernement qui interdit aux médecins de soigner.

La Gauche soutient Véran qui interdit les recherches sur des traitements.

Vous pouvez taper sur votre gougle : « la gauche demande des traitements contre le Covid », rien, nada, wallou, rien du tout !

Alors, si d’autres décident d’aller dans le sens des intérêts du peuple, même si c’est électoral & conjoncturel, c’est parce que la Gauche et les syndicats ne font pas leur travail !

Et puis dans ce monde à l’envers, revisitez un peu la grille du fascisme d’Adorno des années 30, aujourd’hui ce sont « les progressistes du Camp du Bien », qui ont les meilleurs scores. Mes condoléances.