BATACLAN. Déclaration fracassante du Général Bruno le Ray

Tout en conduisant ma voiture ce matin, j'écoutais le zonzon de France Bleue se déroulant sans grand intérêt, quand tout à coup, je fus alerté par le sujet traité. La tragédie du Bataclan avec un dépôt de plainte contre X par une trentaine de victimes ou familles de victimes. Motif de la plainte "Non-assistance à personne en péril" afin qu'une enquête soit menée sur l'absence d'intervention des militaires le soir du 13 novembre 2015.

Jusque-là, pas d'interrogations. Puis vint l'interview du Gouverneur Militaire de Paris, (GMP), le Général Bruno le Ray. Glaçante sa déclaration. Impossible de la trouver sur le net ce jour (comme par hasard...) mais en substance, il a déclaré ce qui suit :

"... Un militaire n'a pas pour vocation d'intervenir dans une zone qui n'est pas en guerre... Il est impensable de mettre des soldats en danger dans l'espoir hypothétique de sauver d'autres personnes... C'est à la BAC et à la Gendarmerie d'intervenir..." Choquant et répugnant. Et je pèse mes mots.

Pas en guerre ? Il faudrait savoir. Manuel Valls et François Hollande n'arrêtaient pas d'asséner aux Français que nous l'étions, et de l'autre notre bon GMP qui déclare le contraire.

Dans un rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre, un officier de la BAC du Val-de-Marne racontait notamment avoir demandé l’autorisation de les faire intervenir afin « d’atteindre le terroriste embusqué derrière l’issue de secours ». « "Devant la commission, il a expliqué avoir reçu pour réponse de la Préfecture de police de Paris : "Négatif, vous n’engagez pas les militaires, on n’est pas en zone de guerre". L’un des militaires lui aurait également indiqué qu’il ne pourrait engager le feu, faute d’avoir reçu un ordre en ce sens », décrit le rapport.

Plus loin : « On leur a interdit une intervention physique, c’est-à-dire de rentrer (dans le Bataclan), mais aussi le prêt de matériel médical de premiers secours à des policiers...« On n’aurait peut-être pas empêché la mort de 90 personnes, mais au moins évité des hémorragies qui ont donné la mort ».

Cette question a déjà été posée, notamment par des parlementaires. En 2016, alors qu’une commission d’enquête parlementaire est fondée pour étudier ces attentats, Georges Fenech, député Les Républicain et ancien magistrat, s’interroge déjà sur la non-intervention des militaires. Selon ce dernier, « clairement, un ordre a été donné aux soldats Sentinelle de ne pas engager le feu alors qu’ils avaient en ligne de mire des terroristes ». « À la question : qui a donné l’ordre aux soldats de ne pas intervenir ? On n’a jamais su, regrette Georges Fenech. Avec les autres parlementaires, on était sidérés ».

Georges Fenech, ancien juge d'instruction, aurait certainement pu pousser plus loin l'investigation. Curieusement, rien de concret n'est sorti de cette commission d'enquête. Tout semble verrouillé.

Mais revenons à notre bienveillant Général. Il déclarait dans une interview dans le Figaro du 10 avril 2017 * : (l'analyse de ses réponses est en italique.).

Question : comment le dispositif « Sentinelle » s'est-il adapté à la menace terroriste depuis 2015 ?

- « Sentinelle » n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a deux ans. Initialement, le dispositif avait une forte dimension symbolique. Nous avons rapidement considéré que nous n'étions pas à la hauteur de la menace. Nous devions cesser d'être statiques, d'être des pots de fleurs dans le paysage.

- Crépusculaire. D'un côté, les militaires ne doivent pas intervenir et de l'autre, ils ne doivent pas jouer les potiches. La valse hésitation dans toute sa splendeur !

L'esbroufe continue plus loin. Impayable ce Général Gouverneur.

Question : mon général, à quoi sert le GMP ?

- "Je suis l’héritier de celui qui défendait Paris contre les invasions."

- Ah bon ? Les terroristes ne sont pas invasifs ?

- "Évidemment, tout cela a changé, mais le GMP conserve un rôle essentiel en matière de sécurité de la capitale et de l’Ile-de-France. Mes fonctions ne se limitent pas au défilé du 14 juillet et j’ai avant tout un rôle opérationnel."

- Nous sommes heureux de l'apprendre, mais ce funeste soir du 13 novembre 2015, la sécurité des citoyens et le rôle opérationnel de l'armée semblaient en panne.

Droit dans ses bottes le Général. Idem pour les soldats présents ce soir-là autour du Bataclan et qui n'ont pas réagi faute d'ordres. A la place de ces personnes, j'aurais du mal à me regarder dans une glace après cela. On peut toujours justifier après coup, mais un fait reste un fait et une inaction reste une inaction.

Un militaire à quand même pour vocation précise de défendre les civils en cas de conflit. Si c'est pour avoir des militaires dans les rues sans qu'ils puissent intervenir, ça ne sert qu'à dépenser l'argent des contribuables. Pour les impressionner ?

"Wikipédia : "La fonction de gouverneur militaire de Paris (GMP) remonte à la guerre de Cent Ans, qui amène les rois de France à se préoccuper de la défense de leur capitale, Paris, et de sa région... Je vous passe le reste de l'historique... Depuis janvier 2015, le gouverneur militaire de Paris est le commandant opérationnel de l'opération Sentinelle en île de France. Sous son commandement, jusqu'à 7 000 militaires ont été engagés pour participer aux côtés des forces de sécurité intérieures à la lutte contre le terrorisme dans la capitale et dans toute la zone de défense."

Hilarant ! Le GMP semble plutôt concentré sur les feux d'artifice de notre fête nationale et sur les parades.

Moins de bla-bla et plus d'actions concrètes, s'il vous plaît.

Claude Janvier

