Beaucoup de bêtises sont encore dites sur l’homme devenu un Dieu vivant

Les grandes religions occidentales ont vu le jour il y a moins de 3 800 ans pour la plus ancienne, et 1 600 ans pour la plus récente. Elles ont succédé aux grandes religions de l’Antiquité, notamment celles mondialement connues du bassin méditerranéen. Ces dernières adoraient de grands dieux imaginaires qui avaient pour nom : Amon, Jupiter… et Zeus, notamment. L’une d’entre elles, l’Égyptienne, adorait un Dieu vivant : Pharaon !

Ces grandes religions ont existé durant quelques milliers d’années, puis ont été remplacées, dès la fin de l’Antiquité ou dès le début du Moyen-âge, par des nouvelles. Celles qui existent toujours aujourd’hui en Occident, principalement : la religion juive (la plus ancienne), la religion chrétienne et la religion musulmane (la plus récente).

Le manque d’imagination en matière religieuse étant déjà, à leur époque aussi, chose rare, il a été plus facile pour les nouvelles religions de copier et/ou de plagier ce que leurs aînées avaient conçu, et qui avait très bien marché durant plusieurs milliers d’années. Il leur a suffi de moderniser le concept de Dieu, car entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-âge, l’écriture sur parchemin et l’avènement de l’alphabet grec ont connu d’incroyables progrès. Progrès qui ont permis l’expression écrite de puissants intellectuels, scientifiquement inoubliables, tels que (par ordre alphabétique, car difficile de les prioriser) : Archimède, Aristote, Ératosthène, Euclide, Hipparque, Hippocrate, Homère, Platon, Pythagore, Socrate, Thalès, Théophraste, et bien d’autres encore.

Ainsi donc :

Deux religions ont repris le concept du Dieu imaginaire, 100% abstrait : YÉHOVAH pour l’hébraïque et ALLAH pour la musulmane. Leur Dieu n’était donc pas représenté par une statue, mais par un récit de lui-même, transformé en livre sous la dictée d’une créature elle-même imaginaire : l’ange Gabriel (lien 1, lien 2). Ainsi modernisées, ces nouvelles croyances sont rapidement passées de simples sectes à religions d’État.

L’autre religion, la chrétienne, a repris le concept du Dieu vivant… pour un Juif qu’elle nommera JÉSUS. Elle garde le concept de statue (une croix sur laquelle le nouveau Dieu est placé, crucifié) qui a fait ses preuves pour les dieux de l’Antiquité et, pour faire bonne mesure, elle y ajoute, elle aussi, des récits sur la vie de son Dieu. Ce sont les 4 évangiles. Dans cette secte d’abord juive, devenue religion d’État en moins de 500 ans, la créature imaginaire, sous les traits de l’ange Gabriel, intervient pour annoncer la naissance d’un leur nouveau Dieu : Emmanuel. Emmanuel qui deviendra par l’opération du Saint-Esprit (lui-même un autre Dieu imaginaire, selon le concept de la Trinité… copié sur celui de l’hindouisme, vieux de quelque 3 600 ans) : Jésus ! (Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs (INRI)).

Ces rappels empreints de réalité étant posés, je reviens à la question que pose mon papier : « que de bêtises dites sur l’homme devenu un Dieu vivant en Occident ? ».

Cet homme, devenu un authentique Dieu vivant : c’est le Juif Jésus !

Juif devenu non pas le Dieu de la religion hébraïque, car cette croyance en avait déjà un en la personne du Dieu imaginaire YÉHOVAH, mais celui d’une nouvelle religion, la chrétienne, en recherche, il y a peine 1 600 ans, de son propre Dieu vivant.

1° Ainsi, selon la religion chrétienne, notre ère aurait débuté avec le Juif Jésus, érigé en Dieu vivant.

Ne dit-on pas, en Occident chrétien : « telle année avant ou après Jésus-Christ (J-C) » ?

C’est la 1ère bêtise !

L’An 1 de notre calendrier (celui utilisé en Occident) n’est pas l’année de la naissance de Jésus, ni même celle de sa mort !

Je rappelle que le calendrier qui est actuellement celui de l’Occident ne l’est que depuis 438 ans. Précisément depuis 1582 selon le calendrier grégorien. Avant, c’était le calendrier julien, c'est-à-dire celui établi par le Romain Jules César (J.C).

L’Occident a donc plus vécu sous l’ère de J.C (Jules César) que sous l’ère de J-C (Jésus-Christ) ! J-C qui n’est d’ailleurs devenu un Dieu (en fait, un Dieu fils de Dieu) qu’au Concile de Nicée, il y a quelque 1 700 ans à peine.

Combien de personnes sont au courant de cette supercherie imposée par la religion chrétienne ? Très sûrement moins de 0,5% de la population occidentale.

Pire : même dans nos écoles, l’Éducation nationale professe « l’avant et l’après J-C. (Jésus Christ) ». Drôle de laïcité !

2° Noël serait le jour de la naissance du Dieu Jésus ?

C’est la 2ème bêtise !

Le 25 décembre est en réalité la fête du Dieu Soleil (Sol Invictus). Fête instaurée par l’Empereur romain Aurélien, il y a 1 750 ans.

Cette grande fête du Dieu Soleil a duré jusqu’en l’an 1582 (du calendrier grégorien). En 1582, l’église chrétienne commença à professer que ce jour de Noël, fête du Dieu Soleil, serait désormais celui de la naissance de son Jésus (? !?).

Ainsi, chaque année, les chrétien(ne)s et nous tous d’ailleurs, fêtons à Noël la naissance d’un divin enfant : Jésus-Christ ! Et cela, sans nous rendre compte que nous fêtons, en réalité, le Dieu Soleil de l’empereur très « païen » Aurélien.

Quelle supercherie éhontée ? Combien de fidèles de l’église chrétienne savent que leur religion les trompe ? Très sûrement un nombre proche d’epsilon.

3° La souffrance de Jésus portant sa croix vers le Golgotha ?

La vérité est que le soi-disant calvaire de Jésus, portant sa croix, est une véritable légende. C’est la 3ème bêtise !

La réalité est racontée par un dénommé Marc, quelque 100 ans après la supposée mort de Jésus, le nouveau Dieu vivant : « … Ils (les soldats romains) réquisitionnent pour porter sa croix (celle de Jésus) un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus. Et ils le mènent au lieu-dit Golgotha … ». (Marc 15-22).

D’autres évangiles relatent eux aussi la même scène, la même réalité.

L’église chrétienne ne se risque pas, encore aujourd’hui, à dire cette vérité blessante à la connaissance de ses fidèles. Peut-être pense-t-elle que ses fidèles ne sont pas assez intelligent(e)s pour comprendre cette parabole… tout empreinte d’une cruelle réalité ?

En fait, s’il y a eu clavaire, c’est celui de Simon de Cyrène dont il faut parler. Pas de celui de Jésus, qui marchait à côté de lui, sûrement anxieux du sort qui l’attendait, sur le Golgotha… selon la légende chrétienne écrite dans les 4 évangiles.

Par ailleurs, d’après de récentes études, les historiens pensent que la croix était un instrument très peu utilisé par Rome pour ses suppliciés ! Il se serait plutôt agi un tronc d’arbre, d’une poutre, toute droite.

4° Au moment de mourir, Jésus aurait prié son père ?

Nouvelle supercherie. Une 4ème bêtise !!

Si l’on en croire un témoin (oui ! il y aurait eu des témoins… alors que l’existence du Juif Jésus n’a jamais été prouvée) nommé Jean (J : 19-28) : « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie : J'ai soif ! ». Cette demande paraît logique quand on est fixé sur quelque chose, plusieurs heures en plein soleil. Si soleil… il y a vraiment eu ?

Ce récit, sur le Dieu Jésus, aurait été écrit quelque 100 ans après sa supposée mort. D’autres évangiles relatent les mêmes faits. Pourtant, ces faits ne sont jamais mentionnés par l’église chrétienne. Serait-ce, là aussi, une belle légende pour des personnes en recherche d’un ailleurs plus prometteur ?

5° Jésus aurait mené une vie simple et modeste ?

5ème bêtise !!!

D’abord, tout dépend ce que l’on entend par modeste et simple ? Si cela veut dire que tout le monde peut se faire frictionner les pieds par une servante, avec une huile parfumée rare et extrêmement chère, alors : oui ! on a une vie modeste et simple !

Mais, si votre curé, votre pasteur… ou votre professeur de chrétienté se faisait frictionner les pieds avec une huile parfumée luxueuse de LMVH, diriez-vous de lui qu’il mène une vie simple et modeste ? Vous diriez très certainement : « Il se fout de notre gueule ! ». Et, vous auriez bien raison !

Pourtant, c’est ce que relate un témoin à propos de Jésus, le Dieu vivant des chrétien(ne)s. Ce témoin se nommait Jean (J : 12-3 à 6). Ce Jean raconte : « Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon…, dit : pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux pauvres ? »

Ce récit aurait été écrit, lui aussi comme les autres, quelque 100 ans après la supposée mort de Jésus... dont l’existence n’a portant jamais été avérée, sauf par ceux qui professent de telles bêtises et légendes religieuses. D’autres évangiles relatent les mêmes faits. Faits toujours passés sous silence par l’église chrétienne.

N.B : une hypothèse de ma part : Judas se serait-il rendu compte, lors de cette scène absurde, que son gourou de Jésus n’était finalement pas celui qu’il prétendait être. Il aurait peut-être décidé de s’en débarrasser ?

Pour conclure, provisoirement :

De nombreuses autres bêtises, largement diffusées par l’Église catholique et toutes ses consœurs (notamment celles très nombreuses dites évangéliques), existent sur le Juif Jésus. Hébreu devenu, par l’opération du Saint-Esprit, le Dieu vivant de la croyance chrétienne.

Je finirai ce recensement non exhaustif de bêtises, en paraphrasant ce que disait Albert Einstein, en 1954 : ces bêtises sont « des faiblesses humaines » contraires aux « légendes vénérables de la Bible. Légendes malgré tout assez primitives ! »

Crédit photo : le Dieu Soleil (espritsciencesmétaphysiques.com)