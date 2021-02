Belgique : Des carnavaliers bravent les mesures sanitaires à Liège

Samedi 20 février 2021, sous une météo printanière, alors que la Covid 19 impose des mesures sanitaires strictes, plus de 1000 personnes se sont rassemblées, à Liège dans le Quartier Saint-Léonard ( nord de la ville ) afin d'organiser le carnaval du quartier.

Tout est parti, vendredi 19 février 2021, par des messages diffusés sur les réseaux sociaux invitant les artistes de la ville à se rassembler pour protester contre les mesures sanitaires en vigueur. Pour rappel, le secteur culturel et artistique du pays est à l'arrêt, depuis de nombreux mois, et aucune perspective d'avenir n'est annoncée par les autorités sanitaires.

Cet appel à manifester a provoqué une décision des autorités communales de Liège d'interdir ce rassemblement conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Tout rassemblement de plus de 4 personnes est interdit sur tout le territoire belge.

Les artistes se sont donc rassemblés par groupe de 4 personnes sur la Place Saint-Léonard de la ville. Vers 14h30, les autorités ont dénombrés une trentaine de personnes qui respectaient les mesures sanitaires telles que le port du masque et la distanciation sociale. Ce rassemblement était pacifique, joyeux et n'a pas été interrompu par les autorités communales.

Vers 16h00, ce rassemblement a pris une toute autre ampleur. Des liègeois et des gens des villes voisines ont rejoint les manifestants. Beaucoup d'entre eux étaient déguisés et équipés d'instruments de musique. Tout s'est transformé en véritable carnaval où plus de 1000 personnes étaient rassemblées et dansaient sur des airs joyeux. Des bars éphémères se sont installés et le quartier s'est "enflammé" en fête populaire. Des images diffusées dans les journaux télévisés ont montré que plus aucune mesure sanitaire n'était respectée. Les carnavaliers ont déclaré aux journalistes présents que le ras-le-bol des mesures sanitaires était à son comble et qu'il était plus que temps de mettre fin au confinement et au couvre-feu imposés.

La police n'a pas encadré cet évènement. Selon le bourgmestre de Liège, des policiers en habits civils auraient infiltré les carnavaliers en vue de les identifier et de les sanctionner. Il a également ajouté que la population était saturée par la crise sanitaire et qu'elle avait besoin d'un divertissement. Les images de cet évènement montrent que l'identification des carnavaliers était quasiment impossible.

A nouveau, des citoyens ont bravé les interdictions alors qu'une majorité de la population respecte strictement les décisions des autorités sanitaires. Le plus inquiètant est que l'Autorité Communale semble soutenir cette initiative qui peut provoquer un rebond des contaminations.

