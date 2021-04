Belgique : Du passeport « Covid Safe » au passeport « Mental Safe »

De mon correspondant à Bruxelles.

Il semble que sur les ondes de la Radio Nationale Francophone Belge[1] (non censurée, évidemment ! ...on n’est pas dans une République Bananière, en Belgique !!!! ) un Ministre National (David Clarinval ? - à vérifier) ait annoncé, ce mardi 13/04/2021, vers 7h AM, la mise en place, en Belgique, de « sentinelles » (non, pas des complotistes ou des lanceurs d’alertes conspirationnistes, non, mais bien des espèces de « Vigies » ou de « Vigiles »). Celles-ci seraient des Gérants d’Agence de Banque, des Comptables, des DRH, des Directeurs de Secrétariats Sociaux, etc. qui détecteraient parmi les « Travailleurs Indépendants » et autres « Managers de Petites et Moyennes Entreprises » de leur « clientèle » ou de leur « entourage », ceux qui présenteraient des signes de détresse psychologique. Une fois cette détection effectuée, ces sentinelles téléphoneraient à un n° gratuit (0800-325 à vérifier), pour prévenir une ASBL. (Loi belge 1921 – l’équivalent de l’Association à but non lucratif française dite « Association loi 1901 »). Cette ASBL serait composée d’un certain nombre de psychologues indépendants qui prendraient en charge l’aide ad hoc nécessaire aux personnes détectées en « souffrance » et ce, non seulement pour une période de 8 séances, mais aussi d’une façon absolument gratuite (pour le patient).

Le Ministre n’aurait pas encore décidé, ni même envisagé, semble-t-il, la délivrance d’une attestation de « santé mentale safe » ... une sorte de passeport gris (comme la matière grise) qui serait joint au passeport vert (comme le Green Deal post-covid).

L’état de délabrement de la santé physique et de dérangement psychique de ces « Petits et Moyens Entrepreneurs » ou « Travailleurs Indépendants » résulteraient de leur situation professionnelle, depuis le début de la crise. Ils ne pourraient plus, après un an, assumer les inconvénients des mesures sanitaires dont ils se sentent victimes sans pouvoir en mesurer les bienfaits, si ce n’est qu’avec une aide psychologique.

Mais il semble bien que cette mise au point décrétée par la Gouvernement belge pose une question de discrimination entre les citoyens. En effet, les personnes âgées, les enfants dans les écoles, les étudiants des Hautes Ecole et Facultés Universitaires, les chômeurs, les employés, les fonctionnaires, les prisonniers, les membres de congrégations religieuses, les militaires, les policiers, les musiciens, les clodos, les SDF, les acrobates, dresseurs de fauves et autres clowns de cirque ou même, pis, les Ministres ... se retrouveraient en quelque sorte dans une situation de ségrégation, vis-à-vis des « indépendants », puisque, eux, ils devront payer le psy .....

Qui a dit que la Belgique est le pays du surréalisme ? S.O.S.