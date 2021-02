Belgique : L’obligation de télétravail est de moins en moins respectée

Le télétravail est de moins en moins respecté en Belgique. Fin janvier 2021, 30% des entreprises contrôlées n'étaient pas en ordre, selon un nouvel avis du groupe d'expertise GEMS ( Groupe d'experts qui conseille le gouvernement sur la crise sanitaire Covid 19 ). Les membres du personnel se trouvaient sur leur lieu de travail au sein de ces entreprises alors que leur présence n'était pas justifiée. Le GEMS propose donc, au gouvernement, de renforcer les contrôles dans les entreprises et de les sanctionner en cas de non-respect de la consigne liée au télétravail.

Entre le 28 octobre 2020 et le 28 janvier 2021, 3.075 contrôles ont été effectués pour vérifier que les entreprises respectaient bien cette règle d'or. Douze pour cent des employeurs n'étaient pas en ordre, avec des employés présents sans que cela ne soit justifié. Plus préoccupant, le télétravail est de moins en moins respecté. Entre le 21 décembre et le 28 janvier, 1.581 entreprises ont été contrôlées, dont 20% ne respectaient pas les règles du télétravail. Fin janvier, la proportion de sociétés en infraction monte même à 30%.

Lors des contrôles "flash" ( Contrôles non annoncés aux chefs d'entreprises ) dans le secteur tertiaire ( Secteur des services ), où le télétravail est généralement applicable, 16,3% des entreprises inspectées n'étaient pas en ordre. Le GEMS conseille dès lors au Comité de concertation de prendre des mesures supplémentaires. L'organe consultatif recommande aussi d'améliorer la sécurité dans les entreprises où les employés doivent tout de même venir sur place.

Les chefs d'entreprises expliquent cette situation par le fait que le télétravail diminue la productivité et la concentration des travailleurs. Le patronnat explique également que de nombreux travailleurs utilisent leur temps de travail pour leurs activités personnelles et leurs distractions.

Les syndicats, quant à eux, relèvent un manque de confiance des chefs d'entreprises envers leurs employés et une déshumanisation des conditions de travail. Ces syndicalistes estiment que le télétravail doit être assorti d'une liberté totale des prestations et de périodes de divertissement pour pouvoir faire face à cette période difficile qu'engendre la crise sanitaire.

Face à cette situation, le citoyen peut donc s'attendre à des actions syndicales qui entâcheront la relance économique et le fonctionnement des entreprises, qui souffrent déjà énormément de la crise sanitaire.

ericm862002