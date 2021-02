Belgique : Le co-président du parti ECOLO est au-dessus des lois

Jean-Marc Nollet, co-président du parti ECOLO, a déclaré, ce matin lors d'une interview sur les ondes de la RTBF, qu'il ne respectait pas la bulle sociale qui est reprise dans les mesures sanitaires de lutte contre la Covid 19 imposées par le gouvernement fédéral.

Depuis la fin du mois d'octobre 2020, la bulle sociale de chaque ménage peut être composée d'une personne supplémentaire aux personnes composant le ménage. Le non-respect de cette consigne est punissable d'une amende de 250 € pour les personnes en visite et d'une amende pouvant grimper à 3000 € pour le chef de ménage qui a accueilli les visiteurs.

Malgré cette mesure sanitaire, le co-président du parti ECOLO a déclaré publiquement qu'il s'autorisait une bulle sociale augmentée de 2 personnes depuis plusieurs semaines. Il est à noter que le parti ECOLO est dans la majorité au Gouvernement Fédéral, au Gouvernement Bruxellois et celui de la Région Wallonne. C'est aussi les mandaitaires de ce parti, avec leurs collègues de la majorité, qui imposent les mesures sanitaires de lutte contre la Covid 19.

Cet aveu de non-respect de la loi a fait l'effet d'une bombe au sein du monde politique belge, tant dans la majorité que dans l'opposition. Pour les mandataires politiques de la majorité, cet aveu ternit la crédibilité des différents gouvernements et qu'il est inadmissible qu'un responsable de parti politique, qui s'associe à la décision des mesures contraignantes envers la population, ne respecte pas lui-même ces mesures. C'est le même son de cloche du côté de l'opposition dont les mandataires politiques ajoutent que même si les mesures imposées ne sont pas cohérentes vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle, le parti ECOLO n'apporte aucune solution pour y remédier et que dans ce cas, ce non-respect des mesures sanitaires doit être sanctionné par les autorités comme elles le feraient pour tout autre citoyen.

Ce n'est pas la première escapade du genre pour le parti ECOLO. Il y a près de 3 semaines, le Ministre Fédéral de la Mobilité a été condamné par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles à une amende de 30000 € pour avoir injurié et humilié un homme d'affaires en 2018, alors qu'il était député fédéral de l'opposition. Ce même ministre a aussi été vivement critiqué par ses collègues de la majorité et de l'opposition pour avoir menti lors d'une audition d'une Commission Parlementaire relative au fonctionnement du Chemin de Fer belge.

Selon certains analystes politiques belges, le gouvernement actuel est en équilibre instable par le fait d'un manque de cohésion au sein de la majorité gouvernementale. Il y a un risque important pour que la crédibilité du gouvernement fédéral soit remise en cause et que la population rejette purement et simplement les mesures imposées par le gouvernement.

Le Premier Ministre a pris cette affaire à bras le corps et tente de rétablir la confiance des mandataires politiques et de la population envers son gouvernement.

