Ben mon Collomb, le vieux « Gone » de Lyon quitte le navire « Capitaine Rastignac »,... cela annonce-t-il un naufrage en vue ?

Quand les rats quittent le « navire Rastignac » !

Rastignac : Aujourd'hui, le terme « Rastignac » désigne un arriviste, un « jeune loup aux dents longues ». wiki...( cela ne vous rappelle par un certain E.M.)

Vous connaissez tous cette vieille expression : « Quand les rats quittent le navire »,...alors selon vous, celle-ci peut-on l'appliquer au sieur Gérard Collomb !

L'info est tombée il y a une dizaine de jours, le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb envisage de démissionner au printemps prochain ( après les européennes), et ce pour se consacrer entièrement aux prochaines élections municipales de 2020, car il a envie de briguer de nouveau le poste de maire de Lyon. Voir son interview à l'Express du:18/09/18 : « Je serai candidat à Lyon en 2020 » .. mais d'après certaines sources son départ du gouvernement n'est pas du uniquement pour préparer sa candidature à la mairie de Lyon, mais pour « quelques différents » avec son idole. Voir cette : vidéo RTL du:25/09/18. Sur ce sujet, autres résultats : Google.( n'empêche qu'il a la forme le papy, car si il est élu, en fin de mandat il aura quand même 79 ans, ben oui, la plupart de nos politiques sont comme Astérix, sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits.

Qui est Gérard Collomb ? ... « magnéto Serge » !

Avant qu'il soit le ministre de l'intérieur, Gérard Collomd : wiki, était connu uniquement en tant que maire de Lyon, en succédant à Raymond Barre en mars 2001. Il occupera ce poste jusqu'en:avril 2014. A partir de/01/01/2015, et jusqu'au 10/07/2017, il occupera le poste de Président de la Métropole de Lyon. Depuis le 17/05/2017, Gérard Collomb occupe le poste de Ministre de l'Intérieur. A noter que Gérard Collomb occupe sans interruption des fonctions électives depuis 1981, donc pas un jeunot en politique, mais un « vieux briscard » et discret « éléphant du P.S. » puisqu'il a été aussi député et Sénateur du Rhône : Sa page wiki.

Quand le « Gone » mise à fond sur Emanuel Macron ,... ou la « période verte » de l’espérance !

Tout le monde le sait, Collomb à était l'un des premier politique à croire en Emanuel Macron :1 – 2 – ,3,... avec au final l'élection de Macron Président de la République.

Nous arrivons le 14/05/17, et la cérémonie de la passation de pouvoir au Palais de l’Élysée, avec le moment où Collomb « verse une larme » devant Macron : vidéo LCP ( les « larmes » de Collomb à partir de 3,20 ), donc un Collomb ému à bloc, mais néanmoins plein d'espoir, enfin j'imagine !

Hélas va arriver vite fait la période grise, c'est à dire celle du désespoir !

L'élection de Macron à travers le pays à susciter pour ceux qui avaient voté pour lui d’énorme espoirs ( sauf pour votre serviteur ) L'espoir annoncé tel un soufflet ( le gâteau ) est hélas très vite retombé, ben oui il y a toujours ce vieux raisonnement qui dit : Les français sont ingouvernable. En effet, vous réunissez deux français, vous pouvez obtenir... 3 avis, .. donc pas facile pour gouverner un pays, de plus quand un Président déclare vouloir mener à « sa façon » une politique Jupitérienne,.. A un président qui prend de la hauteur, du recul, qui fixe le cap. Un chef de l’État au-dessus de la mêlée : c’est finalement un retour aux sources de la Constitution de la Ve République. C’est une formule que l’on utilise depuis peu, dans la lignée des figures de styles telles que « maître des horloges » ou des « pouvoirs régaliens » du président de la République. Une référence à la mythologie romaine où « Jupiter » est le maître des autres dieux et de tous les êtres vivants. Cela décrit un président qui représente pleinement le pouvoir exécutif suprême. Avec le président « jupitérien », on évoque le monarque républicain à la parole rare. C’est un retour au schéma « rassurant » de l’exercice de Charles de Gaulle ou de François Mitterrand qui collait à l’esprit de la Ve République. Ben mon neveu, depuis qu'il est en poste comme Président, nous avons vu pleinement ce qu'était une attitude jupitérienne, surtout ce fameux soir du 25 juin 18. : photos, : vidéos.

Cette « prestation nocturne jupitérienne », plus ses trop nombreuses déclarations arrogantes et parfois cyniques et la continuation de la déconfiture du pays ( chômage, sécurité) ont fait qu'au 27/09/18, la cote de popularité Présidentielle au lieu d'être style « montée au firmament », cette dernière est plutôt du type « descente aux enfers »

Conséquence, l'espoir que le « vieux Gone » avait placé en Macron a suivi le même chemin. Je pense que le spectacle de la nuit de la musique dans la cour d'honneur de l’Élysée a été peut-être pour Collomb l'étincelle qui lui a ouvert les yeux pour lui faire prendre conscience ce qu'était vraiment la personnalité de « son dieu », d'ailleurs une photo prise à Paris en novembre 2017 le montre à la sortie du Conseil des Ministres le 12/06/18, ( le jour où Nicolas Hulot a annoncé sa démission ) avec une moue bien dubitative, ce moment d'immense joie et de bonheur enregistré sur un autre article.... ( sur ces photos, manquent plus que la petite bulle comme celle-ci (ok !!! je ne suis pas un pro de la retouche photo) et la question que beaucoup de gens se pose est : alors jusqu'a la fin du quinquennat, y en aura-t-il d'autres ? Donc, il y a fort à parier que dans la tête du Gone que ses neurones devaient s'agiter sec, et n'y tenant plus ce dernier rongeait son frein, ...et quelques mois plus tard c'étaient les critiques du « Lyonnais » envers « son maître » .. Alors cocu l'ex grand vizir de Lyon, ben je pense comme des millions de français !! ( Voir plus bas la rubrique : Sur le départ, Collomb charge Macron.

L'affaire Benalla...( qui continue) , et ses très nombreux dommages collatéraux.... !

Nous arrivons à ce qui dans quelques temps prendra le nom du « moment clé » et aussi la genèse de la confuse situation actuelle, il s'agit bien sur, et vous l'avez deviné de « l'affaire Benalla ».

Sur cette compliqué et tordue affaire, le Ministre de l'Intérieur a dû s'expliquer, comme cette dernière est complètement merdique, la prestation de notre Gégé devant la commission de l'Assemblée : sources, .. et là surprise, même très très grande surprise, nous avons appris que notre Ministre de l’Intérieur était le flic le moins informé de France, que dorénavant nous pouvions le nommer « Gégé le grand bigleux ( ben l'a jamais vu le sieur Benalla dans l'entourage proche de Macron, .. une défense de vrai collégien... c'est à la limite assez inquiétant de ne pas connaître le C.V., d'une personne qui était toujours très très proches du Président lors de ses déplacements, c'est assez inquiétant. la mémoire « défaillante » de Collomb » a même étonnée l'épouse de Macron : source..Il faut dire que ses « amis » du gouvernement ne lui font pas de cadeau. Certains l’ont affublé du surnom de « son altesse sénilissime » : sources. Alors notre Gérard, hélas victime des prémices d’Alzheimer ou technique des « arracheurs de dents », et enfin son dernier sobriquet « Gérard j'suis pas là » : 1 – 2 – 3, et plus . ,... mais cool Raoul, car sur ma personne les paroles perfides, moqueries et autres ironies sur mon armure glissent sans problèmes, car vieux briscard de la politique, je suis « blindé à fond », donc je ne donne pas toute de suite ma démission, hé ! j'suis quand même pas fou de perdre tout de suite mes indemnités de Ministre, soit par mois 161 498,24 € : wiki.

Sur le départ, Collomb charge Macron !

Quelques ligne plus haut, j'ai indiqué que le Gone avait enfin ouvert ses yeux, et comme il sait très bien qu'il ne va pas faire de « vieux os » au gouvernement, d'avoir trop longtemps retenu son aigreur, maintenant il ouvre à fond les vannes pour pouvoir enfin la libérer !

Avec une rapide recherche sur le web, nous trouvons facilement plusieurs résultats dans lesquels le « déçu » s'épanche longuement : sources. Comme plus haut également j 'ai indiqué une des raisons qui fait qu'il ne démissionne pas tout de suite ( la perte de pognon ), j'ai bien aimé sur RMC « Les Grande Gueules » , la réaction de :Jacques Maillot « qu'il démissionne maintenant : vidéo BMFTV les G.G.

La photo qui illustre mon article à été copiée sur ce : site, sur le thème : « Les rats quittent le navire », j'aime bien ces dessins .

Gilbert Spagnolo dit P@py