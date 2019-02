Benalla au ballon, Macron aux tisons

Jamais, même dans mes rêves les plus fous et croyez-moi il y en a, jamais je n'aurais imaginé voir un truc pareil de mon vivant ; Macron, Benalla, Crase, Castaner, qui sont ces gens ? Que veulent-ils ?? Où vont-ils ???

Et surtout, jusqu'à quand allons nous les supporter sans moufter ???

Ils ne s'arrêtent jamais, ils ne dorment pas.

Ils parlent, ils déblattent, ils nous saoulent.

Les rats en marche, ou Rat-gouv.fr ;

Non contents de se goinfrer comme un rongeur égaré vorace au milieu d'une cave remplie de meules de gruyère ; leurs manières de vies de rats sapés chicos s'érige en institution ; vote de nuit, vol de jour, benalla pistolet à eau, ferrand aux fourneaux, juppé sénaté ; c'est comme si le nouveau monde prédit et avalisé par les nigauds grugés augmentait l'ancien façon trans-humaniste ; les dieux versus les inutiles comme dit le cinglé conférenceur ami-gourou de macron.

L'analogie métaphorique entre tous ces politocards étiquetés lrem, groupuscule éphémère au lettrage révélateur ; #LesRatsEnMarche et l'animal détesté du même nom est main tenant avérée, sinistre et conclue.

Bon heureusement il y a les Géjis, les Révoltés, les affamés qui ne crèveront pas sans combattre ; un courage inattendu déjà déclaré défunt par tout un chacun resurgit, et prend une ampleur incroyable en cet hiver vif.

Même BB se déchaîne à quatre vingt quatre ans et échange la cause de ses animaux préférés, ânes, phoques, dauphins contre celle de ces magnifiques manifestants fluorescents qui ont au moins, eux : ''des couilles''.

Qui l'eut cru ?

Quand on pensait que la lettre recommandée du Nwo/Nom* à la planète allait traverser l'Hexagone comme un tgv conduit à trois cent à l'heure par les chauffards européistes boostés au fouet par l'ivrogne juncker ; un Grain de Sable né le 17 novembre 2019 s'agrège et se cristallise en boule ou rose des sables, incassable.

*celui contre lequel on ne peut rien dixit sarko-macron

Et pour peu que le printemps soit pensé par Rodin qui détestait les énarques à tel point qu'ils n'existaient pas (encore) ; cette silice peuplique pourrait bien former un vase virtuel en cristal géant jaune où seront noyés les innommables zélites. C'est comme si plein de petits Astérix courageux investissaient le cerveau de millions de bœufs ou de veaux français endormis, soudain réanimés par l'insane satrape en marche et ses prétentions déjantées.

Merci Macron. Mais on me dit dans Google actu qu'on vient de retrouver une tortue d'une espèce censément disparue depuis cent ans, une Chelonoidis Phantasticus égarée aux Galapagos… Pauvre bête, vu sa taille, elle a bien vécu cent ans déjà, sans besoin de personne, pourvu qu'elle finisse pas au zoo.

Pendant ce temps et malgré les non-évènements montés en épingle comme une broche en diamants de chez Chaumet-China ou Tati-Bulgari place Vendôme, les lois scélérates sont votées, infligées de nuit, les journalistes, même ceux de bfm sont matraqués à blanc par les milices type benalla, les manifestants énucléés, amputés, grenadés…

Mais voilà que la chanson des Gilets Jaunes surgit.

Ça chauffe pour le président sur-intelligent…

Trop éloigné du commun du mortel Macron, à fortiori du rebelle fluo misérable, du Jojo Gj...

Il n'arrive même plus à se mettre au niveau de ses interlocuteurs, comme il daignait encore le faire, se rabaissant modestement il y a quelque mois encore pour expliquer aux crétins le bien fondé de ses réformes ; pillage et mise à sac des économies des réfractaires, bas de laine, acquis sociaux, retraites, vente du patrimoine du Pays France : industrie, barrages, alsthom, général électric, aéroports, toulouse, toussa.

Pour le sauver, échappée du PC Jupiter, un bunker ultra-secret qui est normalement "réservé au Président et à son état-major en cas d'attaque thermonucléaire," privée de sortie et de choping depuis trop longtemps, se prenant à lors sans doute pour Lazare ressuscité ; éblouie par la lumière du jour, étincelée, Zizitte tentât 7 fraze ;

''ils ne savent pas ce qu'ils font (les géjis), karilzon un président qui les aime''

Celle là il fallait l'oser, mais voilà ; on dirait qu'en com apaisante, la muse sur-expérimentée du sus-dit Présidentourloupe est aussi douée que son poulain anabolisé en phrases catastrophes.

Le Chaos est désormais assuré pour long temps.

Surtout celui qui, même s'il sera vraisemblablement écourté dans la forme, le fond et l'esprit, devient insupportable. En macronie nous sommes ridiculisés dans le monde entier et dépecés sur place, et pour la presse ozordres c'est très bien comme ça ; c'est par ce qu'on est trop kons...

En attendant, nonobstant les injonctions de Macron, Benalla est en prison, de Roi de Paris il passe à Paria, au trou.

J'aime les rats autant que je les hais mais les rats font peur ; riches, pauvres, personne n'est à l'abri de leurs exactions.

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, cabane, petite ou grande maison, tôt ou tard une de ces bêtes malfaisante et ultra rapide vous dérobera un bifteck, une pomme, des pâtes, voire même bouffera un de vos savons de Marseille (véridique).

Oui, Macron a inventé le gouvernement des rats, ces intolérables animaux nocturnes qui se jouent de vous et vous volent non-stop, jusque dans les bras de Morphée.