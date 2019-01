Benalla est passé par ici, il repassera par là !

Il court, il court, le furet Benalla. Mais qui est ce mystérieux personnage devenu subitement un jour de mai, presque aussi célèbre que OSS 117 ? Un agent secret certainement pas, un pied nickelé, c'est possible, mais surtout un sacré boulet pour le président. Pour l'opposition, l'affaire Benalla est une véritable pépite d'or presque aussi précieuse que la mine à ciel ouvert des Gilets jaunes. Vous allez voir ça va mal finir pour le locataire du Palais. Surtout depuis l'intervention de Médiapart qui depuis sa création veut faire la peau à un président de la République. N'importe lequel, Edwy Plenel et Fabrice Arfi n'ont pas de préférence, pourvu qu'une tête couronnée roule dans la sciure. Le journalisme d'investigation c'est un métier et l'indépendance ça n'a pas de prix. Mais pour gagner sa croûte et vendre il faut parfois savoir jouer au billard.

Des passeports qui sont passés par ici et par là

Une vraie histoire de dingue, les passeports diplomatiques de Benalla. Alors nous n'allons pas nous prendre la tête avec ça. Mais s'il est vrai que ces fameux passeport ont été restitués dans la rue par on ne sait qui, c'est quand même incroyable. Donc, voilà ce que raconte Benalla au sujet de cette restitution. Quelqu'un l'appelle et lui dit "..."Alex, on a encore un carton à toi avec des affaires, il faudrait que tu les récupères". Quand je me rends à l’angle de l’avenue Gabriel et de la rue de l’Elysée pour récupérer ces effets début octobre, il y a dans un sac plastique un chéquier, des clés et… les passeports diplomatiques."

Oui, dans la rue s'il vous plaît, puisque l'homme est devenu infréquentable, "un pestiféré" dit-il. Il y a pourtant des passages peu fréquentés pour rentrer discrètement au Château. Faut dire que ça grouille de journalistes près de l'Elysée. Même porter un casque et circuler en scooter n'est pas suffisant pour passer inaperçu.

Et que va faire Benalla ? il va beaucoup, beaucoup, voyager avec ces passeports, mais pas seul. Non, pas avec Alexandre Djouhri, un as la de la France-à-fric, mais avec un autre voyageur amoureux de l'Afrique. Un certain Philippe Hababou Solomon. Attention car le CV de cet homme de 63 ans est impressionnant. C'est un ancien conseiller spécial de l’ex-président sud-africain Jacob Zuma, mais aussi "joaillier place Vendôme, condamné en France pour faux et usage de faux, il a côtoyé Bernard Tapie ainsi que l’ancien patron d’Elf, Loïk Le Floch-Prigent, et fut proche de l’ancien président centrafricain François Bozizé, qui le nomma un temps consul de la RCA en Israël." " il accompagne désormais le gouvernement du Qatar dans sa stratégie africaine". Donc ce Monsieur n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui a de l'influence. Comme vous le voyez Benalla à des connaissances intéressantes.

Une rencontre par hasard... non, pas vraiment

D'après Philippe Hababou Solomon "Par un ami commun, qui m’a parlé de lui après le scandale du 1er mai 2018. Il m’a dit : « C’est un bon garçon, aide-le, sort-le de France… » Au départ, je n’étais pas très chaud. J’ai tout de même accepté de le rencontrer à Paris, début octobre. Il m’a dit qu’il voulait se lancer dans le consulting. J’ai découvert un garçon brillant, attachant, avec un bel avenir devant lui. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron s’est attaché à lui. Alexandre est parfois impulsif, mais il est aussi réservé et timide."

Mais qui est donc cet ami commun, Emmanuel Macron lui-même ? Pure hypothèse, mais vraisemblable quand même.

En fait, Alexandre Benalla aurait été l'apprenti de Hababou Solomon. Ensemble ils ont été "au Congo-Brazzaville mi-octobre ; en Turquie et en Israël mi-novembre, avec des Indonésiens ; puis au Cameroun, et enfin au Tchad le 5 décembre".

Notez encore que Idriss Déby Itno avait discuté avec Benalla. "Il lui a parlé de la percée russe en Afrique, notamment en Centrafrique, estimant que c’était le résultat de la non-politique de la France. En gros, tous ont exprimé leur regret de voir la France s’éloigner de l’Afrique. Ils ont le sentiment que Franck Paris [le monsieur Afrique de l’Élysée, ndlr] ne les aime pas, et qu’il n’aime pas le continent en général."

Selon Hababou Solomon "Alexandre est toujours en contact avec certains jeunes conseillers d’Emmanuel Macron. Je pense d’ailleurs que c’est ce qui n’a pas plu à Franck Paris. C’est lui qui, en retour, a déclenché les hostilités et qui est le premier responsable de cette nouvelle affaire Benalla."

Pour en savoir plus, je vous recommande vivement la lecture sur "jeuneafrique" de cet entretien avec Philippe Hababou Solomon. Evidemment, la parole de cet homme d'affaires franco-israélien n'est pas garantie en or massif. Mais qui croire de nos jours sans prendre le risque d'être trompé ?