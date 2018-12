Benalla revient !

On le croyait en prison, enfin presque. Les chefs d'accusation s'empilaient sur lui comme autant de GJs aux rond-points de l'impensable mais vraie prési-danse de Macron ; samba biscornue embouteillée de collaborateurs dissonants chez la civilisation d'avant, mais non.

Comme le Capitaine Haddock a son sparadrap, Macron a Benalla !

Écrit drôlement le Figorat attentif. Et cet animal pressieux puissant n'est pas le seul quotidien massif à théoriser le complot ; son ami l'imMonde surenchérit avec des considérations déconsidérant l'ex-chouchou toujours en course (s) malgré les méchants juges qui lui en veulent personnellement. Depuis hier, une bonne centaine d'articles a fleuri on the Web.

Extrait d'un article de Bourse.direct.fr

''Un voyage de Benalla au Tchad vire à l'imbroglio avec l'Élysée'' :

''Durant sa mission à N'Djamena début décembre, le jeune expert en protection des personnalités a notamment rencontré pendant deux heures le président tchadien Idriss Deby, allié clé de la France dans les opérations antijihadistes au Sahel. Mis en lumière lundi par le journal Le Monde, ce rendez-vous de haut niveau a soulevé des interrogations, poussant l'Élysée à une clarification. Notamment parce qu'elle a eu lieu trois semaines avant la visite du président Macron à N'Djamena, pour un réveillon de Noël ce week-end auprès des troupes françaises.''

Or donc, le mis en examen Alexandre Benalla, révoqué de ses fonctions en urgence il y a quelques mois effectue encore des missions qui lui permettent de rencontrer des chefs d'États Africains. C'est pas encore Trump ou Poutine, mais vu que même le Président ne sera plus invité avant long temps par ces deux là, c'est déjà pas mal. Parfois quand le Destin s'emmêle, les bagagistes se transforment en porteurs de valises.

Selon le Courrier du Soir, après l'épisode 2 de l'affaire Benalla, la chute de Macron est inévitable :

''En pleine crise des Gilets Jaunes, Macron a intérêt à éviter toute erreur qui pourrait lui coûter très cher. Et celle-ci en fait partie. Je signale que Benalla représente tout ce que détestent les gilets jaunes : un type hyperpuissant et intouchable, un petit bourgeois qui perçoit 7000 euros par mois, hyper protégé… En gros, il incarne l’arrogance que beaucoup reprochent à Macron. Et tout ceci se passe au moment où la France compte 9 millions de pauvres. Ce 2ème épisode Benalla est la confirmation que les médias qui ont porté Macron au pouvoir l’ont complètement lâché. Macron est certes perçu comme un chef d’Etat jeune, intelligent et charismatique à l’étranger, mais chez lui, il est qualifié d’arrogant et d’inexpérimenté. En un an et demi, Macron a fait pire que tous ses prédécesseurs. En pleine crise des gilets jaunes, il peut désormais mettre fin à tout rêve d’un second mandat. J’ai de sérieux doutes d’ailleurs qu’il puisse finir le premier. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, la page Macron est tournée.''

En attendant, le monstre est de retour.

Déjà, les complotistes disent que Benalla est encore là pour détourner l'attention des foules monopolisée par les dangereux GJs, ces impitoyables prolétaires qui n'hésitent pas à réveillonner sur les rond-point glaciaux où paraît-il certains même se marient. Et avec la complicité avouée d'évêques émoustillés pour qui le sacerdoce chrétien les obligerait à préférer les miséreux aux macronistes capiteux capitaux capitalistes.

Bien que le subtil et beaucoup trop intelligent E.Macron à la pensée si complexe re-nie les faits, au dam-grand de l'Incitatus deux point zéro embringué again au plus haut niveau dans une sale affaire de vente d'armes en Afrique.

Tandis que des bus entiers sont remplis de Gilets Jaunes menottés, dont certains disent qu'ils finiront au stade façon pinochet, que des rumeurs d'ordres et pas que circulent comme quoi une répression féroce sera bientôt ordonnée pour nettoyer les rond-points, Alexandre Benalla voyage en jet privé, dort au Hilton 5***** et conclut des affaires inter état accompagné de la fine fleur des investisseurs et chefs d'entreprises internationaux.

Karenplus du reste, Benalla est aussi un expert économiste spécialisé en investissements à l'étranger. Opérations humanitaires à même de créer des milliers d'emplois ; principal soucis sinon but ultime des marchands de fusils, missiles, avions de chasse, bombes, gaz et autres anéantisseurs d'humanoïdes au mauvais endroit au mauvais moment.

D'autres médias assimilent Benalla à une sorte de Prince parisien invité partout, inauguration, vernissages, congrès et conférences. Il aurait même irrupté à une convok du Quai des orfèvres en voiture officielle à cocarde bleu blanc rouge & gyrophare allumé, klaxonnant que le Glock à visée laser du selfie était un pistolet à eau.

Alors, devant le récent dédit de son ex, employeur, qui renonce à l'impliquer publiquement dans les zentourloupes à fric d'Afrique affairiques, Benalla contre attaque et dit qu'il ne se taira pas, il menace donc Macron directement.

Il aurait dit à un proche de N'kolae Sarcoszï, ''si il me casse trop les yekous, je dis tout !''

Que sait-il, que veut il ?

La réinsertion des mis en examen chômagés évolue : Pôle emploi finance donc des voyages luxueux à certains de ses adhérents et leur organise des entrevues avec les grands de ce monde ?

Comment est-il possible qu'un type mis en examen avec preuves à l'appui, photographiées et filmées, puisse se transformer en homme d'affaire volant en jet privé, payant les frais généraux avec sa carte bleue, entre deux bastonnades de manifestants rebelles ?

Einstein c'est fini. Enfin y a pas que lui ; terminé Galilée, Tesla, Fermi, la bombe atomique et les calculs savants. E=Mc2, obsolète. Maintenant c'est la force brute appliquée au management hexagonal des forces de l'ordre, marketing, goodies, badies, contrats à neuf zéros, et le tout en même temps. Sarkozi et Daty la tepu, sodomisation des institutions, 2005 référendum mis à l'envers, suppression des juges, toussaçaçèràrienmonfiss ; suffit de bien manger ta soupe dès tout-petit, apprendre des rudiments d'arts martiaux, t'entraîner au tir au pigeon, au tonfa, prendre des cours de communication trans-genre et tu deviendras le Sparadrap ; le mec plus ultra, celui qui touche à 27 ans ces coms à plein de zéros qui te mettent à l'abri à vie.

Copernic, Newton, Vinci dégagez ! non, pas les autoroutes.