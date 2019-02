Benalla : Tout doucement... Nous glissons

Ce matin, il y a eu une tentative de perquisition à Mediapart, pour atteinte à la vie privé de M. Benalla ! Oui, oui, vous lisez bien, on en est à vouloir perquisitionner un organe de presse dans ses locaux, car il a osé mettre en ligne des enregistrements de conversation entre l’Alexandre et son acolyte Vincent Crase, qui dévoilent oh combien le délinquant/garde du corps pouvait se sentir bien au dessus des lois, protégé qu’il était par « le patron », et la « patronne ».

Tweet de Mediapart

« Donc, à 11h10 ce matin, deux procureurs, accompagnés de trois policiers, ont voulu perquisitionner les locaux de Mediapart dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour (notamment) atteinte à la vie privée de M. Benalla suite à nos révélations de la semaine dernière. » Et plus loin : « enquête, qui vise les enregistrements révélés par Mediapart, est susceptible d'atteindre le secret des sources de notre journal. C'est pourquoi nous avons refusé cette perquisition, un acte inédit — et particulièrement grave — dans l'histoire de Mediapart. » [1]

A son actif, Benalla a : usurpation de fonction et violences sur personnes, port d’arme non justifié, dissimulation de preuves en faisant « disparaître » une armoire compromettante, tentative de s’approprier un véhicule appartenant à l’état, utilisation illégale d’un téléphone hyper sécurisé Teorem, utilisation illégale de passeports diplomatiques, parjure devant la commission du sénat, enfin (et la liste n’est pas close) ce gars qui plein de morgue, d’arrogance s’est moqué de cette commission et de certains de ses membres. Et bien, il se balade tout libre, tranquille comme batiste, sans avoir versé de caution, et pouvant quitter le territoire à tout moment...Avec le 10eme de cela, n’importe qui se retrouverai en préventive, mais pas lui. En comparaison, celui qui boxa quelques CRS, est bouclé depuis 1 mois, alors qu’il n’avait jamais eu maille a partir avec la justice.

Cet individu, très jeune (27ans) sans aucune formation spécifique dans le secteur de la sécurité, s’est retrouvé à commander des fonctionnaires hauts gradés, par le fait du prince macron. La constitution d'une cellule de sécurité en dehors de toutes les règles et hors de tout contrôle constitue une réelle menace pour la démocratie, car, un président qui s’entoure ainsi d’une garde prétorienne, toute dévouée à son maitre ne peut qu’aboutir aux dérives susnommées : Se sentir comme un enfant roi, avec carte blanche pour ses actions sans aucun contrôle, sans jamais avoir à se justifier, d’où son attitude si bravache ; Car il est certain encore aujourd’hui qu’il ne comprend pas pourquoi on va lui chercher noise pour ces « quelques broutilles », ce bon p’tit gars ne voulait qu’aider... Il s’offusque même le pauvre chérubin : « contre le « lynchage en règle » et le « déferlement médiatique » dont il « continue de faire l’objet ». « Derrière la carapace, il y a un homme, sa femme, son fils qui avait un an et demi au déclenchement de cette affaire . » [2] Vite à nos mouchoirs pour un gros sanglot collectif ! L’a tous les culots cet Alexandre malandrin...

La décomposition de l'Etat sous l'ère Macron

Benalla est symptomatique de la décomposition de l’état, qui de jour en jour descend vers les eaux sales du caniveau. Je ne vais pas dresser la liste des actes, actions et paroles du « Jupiter » de l’Elysée, mais, de l’histoire de France n’avions nous eu un tel personnage aux manettes. Ce mépris assumé que montre Macron pour les règles les plus élémentaires de la République, pour le peuple de France est confondant. Tout se passe comme si il ne se sentait plus tenu par les règles de la République parce qu'il aligne son comportement sur d'autres règles qui proviennent de la Commission européenne, soit, des milliardaires et PDG des grandes entreprises du continent.

Le cas de cet Alexandre, en est le pire symbole : toutes lois, toute décence, toute morale et toute éthique est jeté aux orties, et, le bon peuple depuis les gilets jaunes ne peut que comprendre qui gouverne, qui s’en contrebalance des lois de notre société. Depuis l’avènement du « petit freluquet à sa maman » c’est la descente aux enfers. Et rien n’arrêtera cette chute libre, d’autant, qu’assisté d’un castaner/bras séculier, le prince sait que ses sbires iront jusqu’au bout du bout quitte à mettre le pays à feu et à sang... Et nous n’en sommes plus très loin.

En ce 4 février, les laquais de la justice frappaient à la porte de Mediapart, afin, de trouver les preuves de qui a bien pu donner ces enregistrements... Apres les « lois » fake news, puis anti casseurs, ce pouvoir en place est capable de tout... D’ailleurs se souvenir de la confiscation des disques durs des Insoumis lors d’une autre perquisition... Tout doucement...Nous glissons. La dictature est en marche, elle se nommera macron.