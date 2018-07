Benalla, une tempête dans un verre d’eau ! Mais quelle est la taille du verre ?

ce qui est bien quand on est président c’est qu’on peut dire tout et son contraire sans être démenti, lors de son intervention puérile devant ses laquais et ses nervis (vous savez, le fameux « qu’ils viennent me chercher ») il a déclaré « On ne peut pas être chef par beau temps et se soustraire lorsque le temps est difficile », ce sont ses propres paroles, sous entendu, je suis un grand capitaine qui tient fermement la barre dans la tempête, or, le lendemain il traite ce temps difficile de « tempête dans un verre d’eau », on peut dire à bon escient que le capitaine Macron est juste bon pour gouverner dans un verre d’eau, c’est un capitaine de verre d’eau, quel changement, avant nous avions un capitaine de pédalo, quelle dégringolade