Benoît Hamon ou l’histoire d’un dessein avorté

Hamon est comme tous ces anciens amis du parti socialiste , un falsificateur au regard des plus démunis de ce pays , un discours de gauche , mais en réalité un soutien sans faille de l’oligarchie financière et apatride mondialiste. Ce Monsieur soutient sans états d’ ames l’immigration de masses qui vient appauvrir notre pays , comme son ex compère Mélenchon vieux cheval de retour du parti socialiste. Et les électeurs ont tranché , soit ils sont allés à la peche , soit ils ont voté tout sauf socialiste. Ce parti depuis 1981 a été le complice du patronat Français et de la finance , toutes les plus grandes privatisations ont été orchestrées par ce parti de voleurs et de menteurs. Donc ne nous parlez plus de cet escroc et de la politique qu’il représente , on a donné et on en veut plus de cette merde.