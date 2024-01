Benzema - Et un et deux et trois Zéro ?

Karim Benzema, délinquant complice d'un groupe de petites frappes, se retrouve condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Suite à cette sombre affaire de chantage, la sanction était également tombée sur le plan sportif, car le numéro 9 devenu une tache sur le maillot de l'Équipe de France n'avait plus été sélectionnable chez les bleus pendant une longue période. Mais KB9, c'est aussi le joueur exceptionnel du Réal de Madrid, avec un ballon d'or en 2022, 236 buts en Liga, 5 Ligue des champions, 37 buts en Équipe de France...

Question mentalité, c'est une autre affaire. En 2010 déjà, avait éclaté l'affaire Zahia, la sordide histoire d'une bande de footballeurs en rut, dont Benezema et Ribery qui avaient négligemment omis de vérifier l'âge d'une jeune prostituée. Le tribunal avait finalement décidé de relaxer les deux buteurs de l'Équipe de France.

Il est vrai que de nos jours, le footballeur professionnel devrait avoir une moralité irréprochable, comme les hommes et les femmes politiques, les artistes et les hommes d'affaires, et la liste n'est pas exhaustive. Hélas, chacun sait que chez les humains la perfection n'est pas de ce monde. Faut-il rappeler que dans le cas particulier des footballeurs, le manque de neurones ne peut être une circonstance atténuante et que marquer des buts ne peut pas excuser tous les caprices de stars. Même pas une extinction récurrente de voix pendant la Marseillaise. Comment s'étonner ensuite que la population succombe à la tentation du tous pourris.

Ils sont une meute à traquer Karim Benzema. Coupable d'être croyant, de jouer dans un club en Arabie saoudite, d'avoir porté la tenue saoudienne et surtout d'être musulman et de le montrer.

Mais jusqu'où dans l'odieux peut aller Darmanin ! Lorsqu'il avait lu sur les réseaux sociaux le message de soutien de Karim Benzema à Gaza :

"Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants."

Il est vrai, sans un mot pour les juifs massacrés le 7 octobre ! Le coup de sang, bleu comme l'uniforme de la gendarmerie, du ministre de l'Intérieur n'avait fait qu'un tour. Sa réplique avait été d'une foudroyante irresponsabilité avec une bonne dose de populisme :

"Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans"

M. Darmanin, où sont les preuves de votre déclaration incendiaire ?

Une plainte de Karim Benzema a donc été déposée, pour « accusations inexactes et plus vraisemblablement mensongères, mais en tout cas faites à dessein ».

Une autre personnalité politique, à ne pas confondre avec Charles Martel, le président du parti Reconquête, Eric Zemmour, pas du genre à Broyé poitevin, mais plutôt l'arabe, avait déclaré dans Télématin de France 2 :

"Moi ce que je sais, c’est que c’est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty". "Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu’elle s’impose à eux et que dans la charia il y a diverses sourates et que cette charia prévoit entre autres le Djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c’est vous et moi". Benzema aurait joué en Equipe de France "par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs."

Karim Benzema vient donc le vendredi 19 janvier de déposer une plainte pour diffamation contre Eric Zemmour.

En conclusion - Benzema, malgré ses défauts et son manque d'exemplarité pour la jeunesse, n'est certainement pas le plus zéro des trois. Darmanin continue de faire du sarkozisme en essayant de grappiller quelques voix au RN. Macron, qui ne dit rien et laisse faire l'évadé des Républicains, consent ! Quant à Zemmour, sans surprise, il poursuit son œuvre littéraire sur le grand remplacement et ses condamnations de la Justice n'y changeront rien. Quant aux Français, ils aimeraient certainement que l'équipe gouvernementale et son entraineur jouent enfin en ligue 1.