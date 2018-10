Benzema : le joueur serait impliqué dans une nouvelle affaire d’enlèvement

Après l'affaire Zahia en 2010, celle de la sextape qui a éclaté en 2015, Karim Benzema est maintenant impliqué dans une tentative d'enlèvement.

Selon Mediapart, plusieurs membres de l'entourage de Karim Benzema sont suspectés d'être impliqués dans une tentative d'enlèvement durant la rencontre PSG-OL de Ligue 1 (7 octobre). Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris qui l'a confiée au 3e DPJ (Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris), après un dépôt de plainte pour « tentative d'arrestation, d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. » Les proches de Benzema auraient agressé dans un van le plaignant Léo d'Souza, un homme qui évolue dans le milieu du football et rend divers services à des footballeurs. Les agresseurs auraient été motivés par la volonté de toucher une somme d'argent (50.000 euros) que le joueur avait, semble-t-il, demandé à M. d'Souza d'aller chercher au Maroc et qu'il n'aurait jamais récupérée. Selon L'Equipe, Benzema aurait retrouvé les personnes incriminées en fin de soirée dans sa suite, au Royal Monceau. A ce stade, Karim Benzema n'est pas concerné directement par l'enquête. L'implication de plusieurs de ses proches pourrait faire remonter les investigations jusqu'à lui, cependant.

Quelques minutes après les révélations de Mediapart, Benzema a réagi sur Twitter par un tweet où on pouvait lire notamment : « Ce monde est-il sérieux ? #FautArreter #Givemeabreak #CTrop pfff ». Sylvain Cormier, son avocat, a lui aussi pris la parole vendredi matin pour dire qu'il avait porté plainte contre le plaignant pour « abus de confiance » et qu'une autre plainte allait être déposée pour « dénonciation calomnieuse » : « J'ai parlé à mon client, il est absolument énervé du fait qu'on veut lui nuire avec cette plainte abusive. Karim n'a rien à voir avec cette affaire », a ajouté Me Cormier.

Karim Benzema est-il victime d'un acharnement médiatique et judiciaire ? C'est ce qu'il avait affirmé au « 20 heures » de TF1 en 2015. Interrogé sur les propos du premier ministre de l'époque, Manuel Valls, pour qui Benzema n’avait pas sa place en équipe de France s’il n’était pas « exemplaire », l'attaquant du Real Madrid a parlé d' « acharnement » : « On m’accuse, on me traîne dans la boue, comme si j’étais un criminel. […] J’ai parlé avec le cœur avec Mathieu Valbuena. […] Quand j’entends que je lui ai fait du chantage, moi, ça me rend fou, parce que j’ai pas besoin d’argent. » Le footballeur est en effet soupçonné d’avoir pris une part active – par l’intermédiaire de son ami d’enfance Karim Zenati – à des manœuvres destinées à soutirer de l’argent à son ex-coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena, en échange de la destruction d’une vidéo intime mettant en scène ce dernier. A ce jour, l'affaire n'est toujours pas terminée. En revanche, dans l'affaire de relations sexuelles avec une mineure, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Karim Benzema, estimant que « la réalité même » de la relation entre Zahia Dehar et le joeur était « à tout le moins douteuse. »

Plus que d'un complot ourdi contre lui, Karim Benzema semble être victime de ses mauvaises fréquentations et de sa fidélité à des amis et des connaissances aux mœurs douteuses. Karim vient en effet d’un quartier réputé difficile, celui de Bron Terraillon, à l’est de Lyon. Or, la vie de « quartier » obéit à des codes qui lui sont propres. Par souci de se conformer à un de ces codes, Benzema est-il intervenu à la demande d’un ami d’enfance pour servir d’intermédiaire à des maîtres chanteurs et relayer leurs requêtes auprès de Valbuena ? Selon les informations du Monde, cet ami d’enfance serait Karim Zenati, 32 ans, mis en examen pour « tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs » et placé en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. Natif du même quartier que Benzema, Zenati est connu de la police lyonnaise et possède « le profil de délinquant de cité » selon un enquêteur cité par Le Monde. Lors de son procès en mars 2006 pour des braquages commis en 2003, Zenati s'était défendu devant la cour d’assises de Lyon dans ces termes : « On vient des quartiers. On n’a pas les mêmes repères. La violence, on est né dedans, dans les cités, à l’école. On n’a pas pris conscience qu’en faisant des braquages, c’était quelque chose de grave. » Dans cette nouvelle affaire d'enlèvement, les mauvaises fréquentations de Karim Benzema l'ont-elles à nouveau rattrapé ?