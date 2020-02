Bernard Arnault : première fortune mondiale

La France bat des records. Nous sommes déjà très bien placés depuis un moment en nombre d’éborgnés par des tirs de LBD dans les manifestations. Nous avons maintenant la plus grande fortune du monde. Y a-t-il un rapport entre ces deux faits ? Oui !

Que Bernard Arnault soit maintenant l’homme le plus riche du monde n’est pas une surprise, dans mon livre « Macron démission -Révolution » publié le 21 novembre 2019 j’écrivais page 108 :

« La France est le pays où les milliardaires gagnent le plus. Bernard Arnault aura bientôt la plus grosse fortune mondiale. Il a triplé sa fortune au cours des trois dernières années. Il a actuellement la deuxième fortune mondiale avec 108 milliards de dollars. Le premier est Jeff Bezos avec 125 milliards de dollars. Pour l’instant, les trois autres larrons (Xavier Niel, Patrick Drahi et Arnaud Lagardère) stagnent mais, ils espèrent bien tirer profit de la situation. D’ailleurs le montant des dividendes versés par les entreprises aux actionnaires ne cesse d’augmenter. Cela est vrai pour le monde entier mais c’est davantage vrai pour la France qui bat les records en Europe.

Dans ces conditions, l’objectif de multiplier leur fortune par 2 ou 3 au cours du quinquennat est en passe d’être atteint. Avec l’élection de Macron, c’est donc la plus grande arnaque du siècle qu’ils ont montée. Il s’agit pour eux de voler tout ce fric aux français. Il faut pour cela s’attaquer à la sécurité sociale, aux retraites, au système de santé, à l’éducation nationale. Il faut dilapider les services publics, les brader à des intérêts privés. Il faut tout déréglementer. Il faut abolir le SMIC, augmenter les taxes, diminuer les impôts sur les entreprises… C’est par un énorme pillage de toutes les couches de la société, à l’exception de la leur, qu’ils veulent y arriver. »