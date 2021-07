Bêtes de France ! Yes ! you can .. ?

“une dictature bienveillante, ça n’existe pas.” .. George Orwell.

Rendez-vous compte Bêtes de France : 450 000 Euros d’amende si vous vous faites piquer par la police ou l’armée à circuler sans Passe SS ( Passe de Surveillance Sanitaire). Sans Pass SS ( Passe de Surveillance Sanitaire), impossible de se faire hospitaliser, même en cas de nécessité absolue, peut-être même pas mis en terre ? Du jamais vu dans l'histoire des bipèdes.

Rendez-vous compte Bêtes de France : vous partagez ce grandiose privilège avec deux “états” au monde, seulement, deux ! Le Taljonkistan et le Vatican .. Voyez-vous .. Vous avez largement dépassé le meilleur des mondes, vous. Vous êtes une start-up nation (prononcez “staateup nichon”, spa ! .. à la Godon, comme votre “président” Mac Mahron, qui parle si bien la langue d’Orwell et d’Huxley.

Avant de vous parler de Big Pharma et de leurs armes imparables de domination absolue, j’ai nommé, entre autre, “ le covit ”, juste quelques mots sur votre “président” Mac Mahron ..

Arme de domination absolue ce Covit, renforcée par des océans de dollars et des pouvoirs médiatiques tout-puissants à la solde.

Comment vous reprocher quoi que ce soit, Bêtes de France, vu l'empyréïque puissance qui vous façonne l'opinion.. Vous qui croyez depuis deux siècles à l'authenticité de "Liberté Egalité Fraternité", vous qui ignorez le nombre de morts du au Covit, vous qui ignorez tout des méthodes de vos Maîtres esclavagistes, vous qui êtes en adoration devant les excentricités des "conquérants spaciaux", vous qui vous agenouillez devant la Sainte Trinité - "Justice" / "politique" / "Administration" .. Sans compter l'escroquerie "Europe", sans compter, sans compter ..

Ici ! Pas de critiques hein ! .. pas d’avis, pas d’analyses qui seraient interprétées partisanes, pas d’attaques qui pourraient nous mener en ratière, vous et moi, au nom de l’article 75 .. Juste ce qu’il a dit, lui, votre Mac Mahron, citons .. Appréciez Bêtes de France !

"Je traverse la rue, je vous trouve du travail"

“ les Danois "peuple luthérien", sont ouverts aux transformations, les Français, eux, sont des "Gaulois réfractaires au changement"

NB : C’était à la reine

“On met un pognon de dingue dans les minimas sociaux”

“Je ne céderai rien "ni aux fainéants, ni aux cyniques"

"Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes ..."

"Les gens qui ne sont rien"



"Les gens qui ne sont rien" .. vous appréciez hein !



“La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler"

Les femmes salariées de Gad, "pour beaucoup illettrés"

Le bus pourra "bénéficier aux pauvres"

"Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien"

(Merci à la Dépêche pour ces citations)

« Le monde universitaire a été coupable »,

« La colonisation est un crime contre l'humanité. »

Il y en a des pages et des pages. Louis XVI n'avait jamais dit autant de conneries. .. une dernière ici :

“Nous devons vacciner le plus rapidement possible. Nous sommes une Nation de sciences, des Lumières. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français.

Vous appréciez le sérieux du propos. Le Grand Charles doit se retourner dans sa bière.

Merci Dicocitations pour cet emprunt. Bigloo (citations Macron) en révèle d'autres.

Remplacez-donc le mot “sciences” par “Big Pharma” ! ça marche aussi. Aujourd'hui de la zizanie -euh - l'étendard sanglant ..

Big Pharma justement, venons-y. Là encore, pas d’avis, pas d’analyses à disputes en plus-puis.. juste des chiffres sur lesquels, lecteur, tu pourras réfléchir. Une enquête “micro-trottoir” d’il y a 10 jours, dans notre petite ville universitaire à la frontière, nous a révélé que pas une personne sur 10 était correctement renseignée ..et encore ! "renseignée"

Du pouvoir absolu des acteurs - commanditaires

Chiffre d’affaire des 20 premiers de Big-Pharma (sur des centaines) : plus de 350 000 millions de dollars

Nombre de "visiteurs médicaux" par médecins : 10 ! .. "84 % des visiteurs médicaux exercent leur métier dans une entreprise du médicament et 16% exercent leur métier dans une entreprise de prestation1.

300 000 personnes, rien qu'en France, travaillent dans la "Pharmacie", sans compter l'administration et les services de la "santé" dans sa globalité, qui elle, dans son ensemble compte 7 millions de personnes. L'axamen attentif de l'une des sources, ici, permettrait de discuter à l'infini.

Bêtes de France ! Vous êtes vernies. Et avec le Pass SS (Surveillance Sanitaire), Macron vous propulse à la tête de tous les pays. Nous somme en guerre !

Du nombre de morts ..

Ignorance, mensonge et falsification

Non ! je me refuse à terminer ici en adressant le sujet tabou de la dangerosité des "Vaccins"

Notez que les fabricants, tous les fabricants déclinent toutes responsabilité.