Bette Midler, dites-le avec des roses ...

Elle avait 27 ans et explosa internationalement dans son premier role au cinéma, The Rose, récit adapté de la biographie de la chanteuse Janis Joplin, morte à 27 ans d'une overdose. Avec ce film et ce role pour lequel elle reçut un Golden Globe, Bette Midler s'imposa immédiatement comme une authentique centrale nucleaire, tant sur le plan vocal que scénique et de la puissance du jeu. Elle n'interprétait pas, elle incarnait et nous faisait vivre de l'intérieur le déclin tragique d'une star du rock. Parfois, comme dans la magistrale scène dans la cabine téléphonique, nous faisant presque croire à un home movie.

Auparavant elle avait eu une carrière de chanteuse et de performer, tres populaire aux Etats Unis, notamment à New York ou elle commenca a chanter dans un sauna homosexuel face à des hommes en serviette de bain. Midler c'est la torch song, une chanteuse de cabaret, une femme de shows melant musique et blagues salaces, et un ouragan d'énergie, d'émotion, de drolerie. Une femme orchestre et une sacrée voix, entre le rock, le slow, la balade, le boogie-woogie. Les américains immédiatement l'adoptèrent, bien avant nous.

L'apres The Rose fut dur, un navet sous la direction de Don Siegel, on crut sa carrière finie. Puis en 1986, un contrat avec la firme Disney à compter du Clochard de Beverly Hills. A partir de là, un second départ, une succession de films, souvent des comédies ou elle est hilarante, et quelques drames, dont Beaches, son plus gros triomphe aux USA, une histoire d'amitié mélodramatique dont raffolent les américains. Beneath my wings, la chanson du générique, fut un triomphe.

Elle retrouva Mark Rydell, son découvreur de The Rose, pour For the boys, moins réussi mais ou elle excelle aux cotés de James Caan. A coté de ces films dont beaucoup furent outre atlantique de très gros succès, des disques et surtout des tournées, dont plusieurs à Las Vegas ou des années durant elle élit domicile. Là, kitch à fond, la Divine Miss M est dans ce genre la meilleure, aucune grossièreté ne lui fait peur, elle multiplie les personnages et avatars extravagants, Sophie Tucker, Dolorès de Lago et d'autres. Ses blagues sont parfois d'un tel mauvais gout assumé qu'on se pince à l'idée que la star est sous contrat avec Disney.

Dans la vie, Bette, petite juive boulotte à la base née à Honolulu et sorte d'anti Streisand, est tout sauf excentrique, plutot réservée, bonne pate, la voisine idéale, le genre qui a la larme à l'oeil facile et la blague aux bords des lèvres. Les américains l'adorent depuis si longtemps. Certains animateurs de talk show à la télé en font leur favorite tant elle est sympathique. Tout sauf une star, l'inverse de son personnage de The Rose en somme. Une petite bonne femme ordinaire qui aime la vie et les gens et vit simplement en couple dans son coin.