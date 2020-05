BFM TV le premier média populiste ?

Le populisme est aujourd’hui omniprésent. C’est un mot utilisé tant pour discréditer que pour jouer sur son image « alternative ». Malgré tout, une dynamique commune comme stratégie semble ressortir de ces acteurs dits « populistes ». Cette stratégie appelle à un rassemblement large autour de la notion de « peuple » contre une autre part minoritaire de la société possédant le pouvoir et les responsabilités. Ces mouvements s’appuient presque toujours sur des personnalités charismatiques et utilisent le soutien du « peuple » pour justifier leurs arguments. Or, cette stratégie d’apparence déconstruite et innocente est-elle le monopole des partis politiques dits « populistes » ?

En cette période de confinement, il est plus important que jamais de se poser des questions sur nos médias. Pour beaucoup, les médias d’information 24/24 de la TNT sont regardés de façon quotidienne de longues heures pour certains et de longues minutes pour d’autres. BFM TV en tant que première chaine d’information de France, comme ils aiment le répéter, profite pleinement de l’accroissement du nombre de téléspectateurs.

BFM TV en tant que source d’actualités, informe bien-sûr mais par cette mission d’information procure certains sentiments au téléspectateur, le téléspectateur n’est jamais neutre lors de la réception d’informations. C’est sur ce point que le problème est : BFM TV informe-t-elle ou surfe-t-elle sur les sentiments des téléspectateurs ?

BFM TV a la spécificité d’appuyer ses émissions sur le nom de ses journalistes qui ont bien souvent un rôle d’arbitre dans un combat d’invités sur l’antenne. A force de répétition nous en connaissons tous, « Bourdin direct » « 19h, Ruth Elkrief » « Tonight Bruce Infos » « Le point économique d’Emmanuel Lechypre », etc… Ces personnalités journalistes animent des émissions sur cette chaine d’information en continu. On les voit en tant que figure informative, on les entend utiliser « les français disent… » et on les surprend à parler au nom « des Français ». On peut facilement voir Jean-Jacques Bourdin user de l’expression « dites-nous, les Français veulent savoir ». Ruth Elkrief utilise généralement des sondages pour dire « les Français pensent… », ceci dans un contexte où le téléspectateur n’a aucune information sur ce sondage, on ne sait pas qui a été interrogé, ni les marges d’erreurs statistiques, ni quelles questions ont été posés aux personnes interrogées, etc …

En écoutant une émission, ils sont capables de nous faire croire qu’ils connaissent ce que pensent et veulent les Français. Ils sont peuvent utiliser ces éléments, aussi bien dans une interview, que dans un débat, ou une enquête journalistique. Les Français, mot évoquant un peuple utilisé comme baromètre de la politique et des évènements touchant le pays. Face aux Français on retrouve les personnalités politiques qui doivent répondre au Français, jugés par eux. Dans le même temps ces acteurs politiques sont implicitement exclus de ces mêmes Français. Un peuple, les Français, face aux responsables politiques.

Ces journalistes-personnalités instrumentalisent facilement « les Français » pour appuyer leurs arguments et informations, après tout rien ne les empêche, et les téléspectateurs ayant une affinité avec l’argument des journalistes peuvent facilement se trouver. « Les Français » est très large et permet d’attirer un maximum de personnes malgré la diversité des téléspectateurs et des informations donnés. L’objectivité peut ici être remis en question. L’objectif sous-entendu est finalement imposant, attirer le plus de personnes possible pour rentabiliser.

Appeler en français ne peut pas laisser insensibles les téléspectateurs, après avoir été rassurés ou alarmés, il est normal de vouloir en savoir plus et de continuer à regarder cette même chaine qui semble souvent répondre à nos attentes et nous parler.

Actuellement, autour de 19h à la suite du discours du Directeur Général de la Santé et/ou du ministre de la Santé, on peut voir sur le plateau un rassemblement d’individus. Il est possible de les regarder pendant longtemps, chacun donne son avis, Ruth Elkrief mène le débat et interprète avec ses invités le direct du Professeur Jérôme Salomon qui l’a précédé. Il est possible de voir tous les jours des choses différentes et des personnes s’énerver et défendre leur point du vu. Le téléspectateur semble « s’informer », mais un problème subsiste. « Où sont les informations ? » Il s’agit finalement d’individus divers déversant leurs impressions et pensées personnelles. Le téléspectateur a de fortes chances de se retrouver dans l’avis d’un des participants et ensuite se laisse guider paisiblement par la journaliste-arbitre Ruth Elkrief.

L’émotion et le ressenti, sont communs à tous les Hommes, ils font sa force et sa faiblesse d’analyse. Ils agissent comme une drogue, nous voulons tous ressentir et être animés par celle-ci. Après tout, elle nous procure certes du malheur mais est bien souvent parsemée de bonheurs. Nous savons que le Marketing les a utilisés, la politique, l’information autrefois source d’objectivité dans la vie semble aujourd’hui de plus en plus soumise à la subjectivité due au jeu des protagonistes sur les émotions pour dégager toujours plus de rentabilités…

BFM TV est un exemple de réussite de cette stratégie, elle l’utilise à outrance mais n’est que le sommet de l’iceberg. Cette stratégie transfuse le secteur de l’information à des degrés variables, la gratuité de nombre d’enquête et information en ligne nuit à la rentabilité et bien souvent à la vie de la diversité médiatique dans l’information.

Le lien entre rentabilité et stratégie populiste semble exister, mais comment faire face ce phénomène dans le secteur de l’information ? Que faire à une époque où les « Fake News » par ce même soucis de rentabilité s’accroissent de toute part. La qualité et l’objectivité des informations sont en jeu.

Finalement on voit un monde journalistique en pleine transformation face aux évolutions de la société. Les choses doivent aller toujours plus vite, être toujours plus rentables, l’individu devient consommateur. Un consommateur qui sait ce qu’il veut, et, qui veut être flatté. Cette évolution « populiste » des médias est intéressante car elle trouve son essence dans l’accroissement de logiques sociales, économiques et politiques préexistantes. Cette logique est-elle pérenne ?

Ainsi nous revenons à ce que nous savons et il s’agit d’un savoir assez largement partagé, la lionne n’accouche pas de l’âne..