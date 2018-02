Bibi ira-t-il au ballon ?

à l’auteur,

Le président Moshe Kastsav sera quand même resté en prison de 2011 à 2016. Il me semble qu’il avait bénéficié à la fin d’une petite remise de peine qui lui avait été refusée l’année précédente.

Vous oubliez Ehud Olmert devenu premier ministre après qu’Ariel Sharon fut entré dans le coma en 2006. Il aura tâté de la prison pendant seize mois. Il aurait touché des pots de vin.

Ariel Sharon lui-même, suspecté de corruption, aura traîné des casseroles pendant une dizaine d’années. Le coma lui aura épargné une mise en examen.

Vous avez tout à fait raison de souligner qu’en France, des « corruptions » du type de celle dont on accuse Netanyahou seraient à peine remarquées. L’intéressé en serait quitte pour deux ou trois articles dans Le canard Enchainé, jusqu’à ce que les lecteurs s’en lassent et qu’on passe à autre chose. Mitterrand, Chirac, Sarkozy et pas mal d’autres, mouillés dans pas mal d« ’affaires » s’en seront très bien tirés, il n’y auront perdu que l’honneur qui, en France, compte pour des prunes. Ce qui se voit actuellement avec Ferrand et les deux ministres suspectés de turpitudes donne à penser que dans notre beau pays, la justice n’est pas exactement la même pour tout le monde et que dans les sphères du pouvoir, si on se tire dans les pattes, cela ne va jamais jusqu’à oublier, dans le besoin, de se serrer les coudes.

Les Israéliens commencent à être un peu fatigués de ces histoires qui ont été montées en épingle par les partis de la gauche et du centre fatigués de voir toujours le même premier ministre depuis neuf ans et d’être par voie de conséquence écarts des affaires ; Yair Lapid a les dents longues, il ambitionne de devenir premier ministre et presse Netanyahou de démissonner. Il reste qu’un sondage, aujourd’hui, fait apparaître que si des élections avaient lieu, ce serait encore le Likoud et les partis à sa droite qui seraient amenés à former toujours la même coalition. Much noise for nothing !