Bibracte, Gergovie, Jérusalem, Mme la Ministre de la Culture, ne soyez pas ridicule !

Bibracte au mont Beuvray ? de simples affirmations ; des vestiges archéologiques mal interprêtés.

Vincent Guichard, archéologue, suite à ma contestation : « On ne va pas recommencer une polémique d'Alésia. » ( France culture, 11.2.1995.) « Dans la communauté scientifique, ça fait belle lurette que plus personne ne doute. Ça fait au moins 130 ans que plus personne ne doute de la localisation de Bibracte, capitale des Eduens, mentionnée par César à multiples reprises, sur le mont Beuvray. C'est absolument clair. » ( FR3 Bourgogne, 14.4.1999 ).

En 58 avant JC, Jules César bat les Helvètes et les Boîens. Il renvoie chez eux les Helvètes survivants. Il installe les Boïens sur le site de Gorgobina/mont Beuvray pour en faire son "oeil de Moscou" en direction de la Saône des Eduens et de la Loire des Arvernes.

Deschelette se rend en Bohème pour comparer les vestiges archéologiques découverts au mont Beuvray par Bulliot à ceux des musées de ce pays. Il y voit une ressemblance qu'il appelle "art celte".

En l'an 18 après JC, le grec Strabon ne pouvait pas être plus précis : Entre le Δούβιος/Doubios, et l'Aραρος (l'Arar alias Saône) habite le peuple des Héduens. Leur appartiennent la citadelle φρούριον de Bibracte et la cité πόλιν ἔχον de Cabyllynum (Cabillodunum), sur la Saône (Strabon, géographie, II, IV, 3, 2). Il est bien évident qu'il ne faut pas situer le peuple des Éduens entre la Saône et le Doubs/Doubios mais entre la Saône et la Dheune/Doubios, ce qui interdit de placer Bibracte sur un mont Beuvray qui se trouve au-delà.

Gergovie sur le plateau de Merdogne : une aberration en art militaire !

Vincent Guichard a pu remettre au jour les camps romains devant Gergovie (Serre d'Orcet et colline de La Roche Blanche), ainsi que le fossé de liaison (entre les deux positions), découverts au XIXe siècle par les archéologues de Napoléon III. (Lucien Andrieu - Arafa, publié le 19/07/2006, modifié le 01/01/2021...)

... mais il fait attaquer les Romains, plein nord, le plateau nu de Merdogne alors que le récit césarien bien traduit prouve, à l'évidence, qu'ils ont attaqué plein sud, la position naturellement très forte et très fortifiée du Crest.

Jérusalem : une plaque en ivoire sculptée qui nous montre la ville sainte avant sa destruction par les Romains en l'an 70.

Pièce unique volée par Attila dans le trésor de Chalon, que j'ai retrouvée dans un musée allemand.

Mme la Ministre, il est de votre devoir de communiquer cette information à nos amis israëliens.

Mme la Ministre, c'est un scandale de continuer à propager une Histoire erronée de nos origines gauloises.

Mme la Ministre, alors qu'on m'a refusé une modeste subvention parce que je ne voulais pas payer un architecte civil pour contrôler mes travaux de toiture au château de Taisey, site historique, vous accordez d'importantes subventions au musée du mont Beuvray pour y construire de nouveaux abris... coûteux et inutiles... histoire de fous !

Vincent Guichard voit au mont Beuvray un temple romain à plusieurs étages alors qu'il ne s'agit que d'une modeste synagogue. Il s'étonne, à juste titre, que César qualifie Bibracte de "copiossissimo" alors que les fouilles ne révèlent au mont Beuvray que de la rocaille ne permettant pas la culture du blé... et, pourtant, il persiste jusqu'à l'absurde.

Emile Mourey , 13 août 2021

Derniers articles :

évangile de Jean

évangile de Marc

évangile de Luc

évangile de Matthieu

.