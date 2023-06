Biden chute lourdement durant son discours sur la puissance de l’OTAN

Biden affirme la force et l’union des pays de l’OTAN et promet l’adhésion prochaine de la Suède, avant de chuter lourdement

Le président Joe Biden a renforcé la pression sur la Turquie et la Hongrie, qui font de la résistance, en déclarant que la Suède rejoindrait l’OTAN « dès que possible ».

Ces deux pays ont bloqué l’entrée de la Suède, mais ont récemment approuvé celle de la Finlande.

M. Biden a salué l’unité de l’OTAN lors d’un discours prononcé devant la cérémonie de remise des diplômes de l’Académie de l’armée de l’air américaine à Colorado Springs.

« L’OTAN est plus dynamique et plus unie qu’elle ne l’a été depuis des décennies. » « Elle est encore plus forte avec l’adhésion de notre nouvel allié, la Finlande – et bientôt la Suède – à l’alliance, dès que possible. » « Cela se fera. Je vous le promets », a déclaré le président Biden. – AP NEWS

Les propos fermes de M. Biden sont intervenus immédiatement après le voyage de M. Blinken en Suède, au cours duquel il a déclaré que « le point de vue des États-Unis » est que « le moment est venu de finaliser l’adhésion de la Suède ».

Depuis l’acceptation officielle de l’adhésion de la Finlande en avril, les responsables européens et américains ont fait pression pour que la Suède entre également dans l’Union.

Mais là encore, la Turquie a fermement maintenu son refus, accusant les autorités suédoises d’autoriser des groupes et des individus « terroristes » et « dissidents » kurdes dans son pays.

« Bienvenue à l’OTAN, Finlande ! J’espère que nous accueillerons aussi très bientôt nos amis suédois », a déclaré le président français Emmanuel Macron peu après l’adhésion de la Finlande.

En ce qui concerne le discours de remise des diplômes de l’armée de l’air de M. Biden, ses remarques importantes sur l’OTAN, ou même le contenu du discours ont été immédiatement éclipsées par ce qui s’est passé au moment où il a commencé à quitter l’estrade…

BREAKING : Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo — Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023

Traduction :

Joe Biden fait une grosse chute sur scène lors de la remise des diplômes de l’Académie de l’armée de l’air américaine.

La chute s’annonçait rude, à un moment dangereux pour le commandant en chef, âgé de 80 ans.

Voici un autre angle de vue :

Another angle of Joe Biden’s fall on stage today. Watch the reactions. pic.twitter.com/74ChFqPafI — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 1, 2023

Traduction :

Un autre angle de la chute de Joe Biden sur scène aujourd’hui. Regardez les réactions.

Voici comment le New York Times a décrit cette chute importante :

« Le président Biden a trébuché et est tombé après avoir prononcé un discours et remis des diplômes aux diplômés de l’Académie de l’armée de l’air à Colorado Springs, jeudi. M. Biden, qui est âgé de 80 ans, a été aidé à se relever et a semblé se rétablir rapidement. » « La chute de M. Biden a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. » « Il semble trébucher, tomber à genoux et se rattraper avec ses mains sur le sol de la scène. » « Plusieurs membres de l’armée de l’air et des agents des services secrets l’ont aidé à se relever et il a regagné son siège à pied. » « M. Biden venait de prononcer un discours énergique devant les diplômés de l’armée de l’air avant de participer à la remise des diplômes. » « Il est tombé après avoir distribué le dernier diplôme et s’est dirigé vers son siège. » – The New-York Times

La Maison-Blanche a publié une déclaration officielle par l’intermédiaire de son directeur de la communication, Ben LaBolt, qui a déclaré dans un tweet peu après l’incident :

« Il va bien, il y avait un sac de sable sur la scène pendant qu’il serrait des mains. »

Biden declined to talk with reporters on the tarmac before boarding AF1 to fly back from Colorado after he fell on stage. https://t.co/S47Nv2Hr06 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 1, 2023

Traduction :

M. Biden a refusé de s’entretenir avec les journalistes sur le tarmac avant de monter à bord de l’avion AF1 qui le ramènera du Colorado, après être tombé sur scène.

Tout comme M. Biden a refusé de s’exprimer sur le sujet, les médias traditionnels se sont également abstenus de tout commentaire.

Les choses étaient un peu différentes il y a quelques années, lorsque le président Trump a descendu lentement une rampe (sans tomber)…

Being as Joe Biden took a fall today…



It’s a good time to remember how the media reacted to President Trump, when he consciously and carefully, walked down a steal ramp while wearing dress shoes pic.twitter.com/plrzzoax48 — The Real Brandon (@BluecollarBran) June 1, 2023

Traduction :

– Alors que Joe Biden a fait une chute aujourd’hui, il est bon de se rappeler la réaction des médias à l’égard du président Trump, lorsqu’il a consciemment et prudemment descendu une rampe d’escalier en portant des chaussures de ville.

– Et voici Joe Biden qui se moque de Trump pour avoir marché prudemment sur la rampe, afin d’éviter une chute.

À l’heure où l’Ukraine est en guerre et où une dangereuse épreuve de force oppose les superpuissances nucléaires que sont les États-Unis et la Russie, Moscou va certainement considérer la grave chute de M. Biden sur scène comme un signe de faiblesse et de fragilité de la part d’un président vieillissant.

Cela aura probablement un impact significatif sur le front intérieur, les démocrates décidant de miser sur Biden en 2024…

Open the Democrat primaries and debates. This isn’t fair to anyone. https://t.co/KcW67BaR7z — jack (@jack) June 1, 2023

Traduction :

Ouvrez les primaires et les débats démocrates. Ce n’est juste pour personne.

Source : Zero Hedge

