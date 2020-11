Biden, le Brejnev des Etas-Unis

Dans cette élection aux résultats encore incertains, que se passera-t-il si Joe Biden devient réellement Président ? Alors que Donald Trump avec un second mandat pourrait être un Gorbatchev qui réussit, il y a fort à parier qu’avec Joe Biden ce sera le temps de la stagnation brejnevienne, les vieux démons de l’Amérique risquent fort de resurgir : Impérialisme et guerres extérieures seront de retour, la stagnation économique aussi.

Ce que l’histoire retiendra de Donald Trump ce ne sont pas ses excès de language ou ses dérapages. Elle retiendra qu’il fut le premier Président à accepter le fait que les Etats-Unis n’étaient plus une superpuissance, mais simplement la première des grandes puissances (avant d’être dépassés par la Chine ?). Elle retiendra qu’il fut le premier à cesser les interventions extérieures couteuses en argent et en hommes que n’avaient cessé de lancer ses prédécesseurs et qu’au contraire, il a retiré les troupes d’Afghanistan et d’Irak. Enfin, qu’il a essayé de tenir tête à la Chine, de relancer la production industrielle aux Etats-Unis et de limiter l’immigration.

C’est pour ce programme-là que les électeurs américains l’avaient élu et il a essayé de tenir promesse.

Qu'en serait-il de Joe Biden ?

Avec lui ce sera le retour au pouvoir du bon vieil Establishment de Washington : il y a fort à parier que les Etats-Unis reviendront à leur interventionnisme et qu’une intervention militaire quelconque ne tardera pas. Les Elites américaines pensent que leur pays est encore une superpuissance qui a vocation à diriger le monde et de lui dire quoi faire et quoi penser.

Sur le plan économique, ils reviendront au laisser-faire, laisser-passer du bon vieux libéralisme et abandonneront toute volonté de redresser l’économie américaine et de la réindustrialiser. Les chinois pourront donc reprendre ce qui est devenu un travail de sape de l’économie américaine, dont on pense aujourd’hui qu’il n’est plus complétement innocent mais vise bel et bien à affaiblir les Etats-Unis.

En résumé avec Biden, les Etats-Unis reprendront le chemin de la stagnation et finalement du déclin. Une surexpansion stratégique qui leur coute fort cher comme ce fut le cas de l’Union Soviétique à la grande époque alors même qu’ils n’en ont plus les moyens économiques. Un déclin économique qui s’accroitra du fait de la désindustrialisation du pays et de l’augmentation sans fin de tous les déficits : déficit commercial, budgétaire…

La question finale reste celle potentielle d’un écroulement qui dans leur cas sera sûrement monétaire. Le Dollar reste l’étalon monétaire international de référence mais pour combien de temps ? Le fait qu’un nombre croissant de pays se tourne vers d’autres monnaies ou contrats réciproques comme moyen de paiement internationaux prouve que ce dernier n’a plus autant la cote qu’auparavant. L’émergence de crypto-monnaies prouve que les alternatives apparaissent.

Mais ne nous y trompons pas : l’effondrement de l’Empire Américain serait pour nous un vrai problème : nous ne pourrons qu’être durement touchés en retour.