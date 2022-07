Biden saura-t-il combler le manque de confiance avec Riyad  ?

Le président Joe Biden, qui s’apprête à se rendre en Arabie saoudite au milieu du mois, a mis à l’épreuve les relations entre son pays et l’un de ses plus importants alliés stratégiques en prenant des engagements dont tout le monde savait dès le départ qu’ils auraient des implications stratégiques principalement pour les États-Unis et non pour l’autre partie, l’Arabie saoudite.

Les faits suggèrent que le Moyen-Orient change à un rythme accéléré.

L’Arabie saoudite, avec son jeune prince héritier Mohammed bin Salman, est en train de concevoir une nouvelle réalité stratégique, de tourner une nouvelle page dans ses relations avec la Turquie et de renouveler la voie du partenariat entre les deux pays, de renforcer les relations entre son pays et les pays de la région pour réduire les tensions et apaiser l’atmosphère régionale, ainsi que d’accroître l’interdépendance entre les pays de la région dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité, face à l’ambiguïté du retrait américain du Moyen-Orient.

Cela a conduit de nombreux observateurs à conclure qu’une nouvelle réalité stratégique est en train d’émerger au Moyen-Orient, qui n’inclut pas l’Amérique.

Ironiquement, les politiques du président Biden fondées sur une attitude négative à l’égard de l’Arabie saoudite ont encouragé les efforts saoudiens pour accélérer la diversification des partenariats internationaux et créer un système d’interdépendance entre les autres partenaires au Moyen-Orient et à l’international.

Cela a contribué à ce que l’Arabie saoudite devienne une force influente dans la politique et la prise de décision internationales après l’éclatement de la crise ukrainienne. Il ne s’agit pas seulement de politique énergétique. Mais aussi de partenariats, d’alliances et d’échanges commerciaux avec d’autres puissances internationales comme la Russie et la Chine.

Dans ce contexte, la prochaine visite du président Biden en Arabie saoudite apparaît comme un événement historique que certains appellent une ruée des États-Unis vers Riyad. Certains y voient un pivot pour corriger les erreurs de la politique étrangère américaine. Mais je le vois comme une tentative de dépasser une période d’erreurs de calcul américaines.

Ce qui s’est passé n’est pas une erreur qui peut être corrigée ou oubliée, mais une mauvaise évaluation catastrophique de l’importance et du poids du partenariat entre Washington et les pays du Golfe. Le chef de l’exécutif et son équipe présidentielle ont mal évalué la situation parce qu’ils pensaient que le partenariat du Golfe n’était qu’une question de pétrole.

Bien entendu, il ne s’agissait pas seulement d’une erreur d’appréciation de la politique américaine, et quiconque étudie la littérature de ces dernières années émanant d’instituts de recherche stratégique américains spécialisés peut facilement conclure que cette même « idée » a dominé la pensée de l’élite politique américaine à un degré qui peut être qualifié d’hystérique.

Le Golfe n’est pas seulement une question de pétrole, en fait.

Mais ce qui s’est passé dans les relations saoudo-américaines déjà depuis l’arrivée au pouvoir du président Biden a été une occasion unique pour la politique étrangère saoudienne de changer les règles de ce partenariat historique en fonction d’une nouvelle réalité stratégique et de la vision qu’ont les dirigeants des intérêts saoudiens au XXIe siècle.

Cela a transformé ce que certains considéraient comme un défi pour la politique saoudienne en une opportunité dont le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a pleinement profité pour faire avancer les intérêts de son pays en construisant un large réseau de relations internationales dans des domaines tels que l’économie, le commerce, les investissements et l’énergie.

Le principal problème est que les capitales des pays du CCG ne sont plus fermement convaincues de l’engagement des États-Unis en faveur de la sécurité de leurs alliés dans ces pays. Les doutes précèdent toute déclaration d’engagement de la part des États-Unis. En clair, il n’y a plus de lien entre les actions et les paroles, entre ce qui est annoncé et ce qui est fait.

L’ensemble de la formule de partenariat est désormais dans le collimateur des pays du Golfe qui souhaitent la réviser et la repenser. Historiquement, le moment est opportun pour l’Arabie saoudite de repenser ses politiques et ses alliances, sans pour autant impliquer une rupture de l’alliance historique entre Riyad et Washington.

Ce qui s’est passé est une utilisation habile du champ des manœuvres politiques qui ont résulté du recul de Washington dans ses relations avec Riyad, croyant pouvoir faire pression et le plier à sa volonté, ignorant les nouveaux changements stratégiques et les faits survenus sur la scène internationale, que ce soit à la suite de la crise du coronavirus ou du déclenchement de la guerre russe en Ukraine.

L’Arabie saoudite et le reste du Conseil de coopération du Golfe (CCG) n’ont certainement aucune raison d’abandonner leur relation d’alliance stratégique historique avec les États-Unis. Le problème n’est pas un changement de politique de la part de ces pays, mais une divergence de vues entre démocrates et républicains au niveau américain.

Pour être sûr, la balle est maintenant dans le camp du Président Biden. Sa prochaine visite au Royaume est un moment critique pour les relations américano-saoudiennes, au moins pour le reste de sa présidence.

Le résultat de la visite sera un indicateur clé de sa capacité à surmonter la crise de confiance existante, à traiter les retombées de l’époque passée et à s’engager avec un partenaire saoudien à la hauteur de l’importance de ce partenariat et de l’ampleur des défis partagés par les deux pays.