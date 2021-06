BIDEN veut que l’Europe arrête de Chinoiser

Mais qui sera maître du monde d'après la Pandémie.

Au G7 BIDEN lance un appel à ses alliés Européens

pour lutter contre la suprématie économique, stratégique et militaire de la CHINE.

Sera-t-il entendu ? Rien n'est moins sur !

A VOS MARQUES.....PRÊTS.....PARTEZ....

À l’occasion du G7 de Carbis Bay, les Usa de BIDEN, Inquiets devant l’exponentielle puissance économique et stratégique de la Chine, appellent à l’aide ses alliés Européens, dans le souci d’ériger un bloc de toutes les démocraties occidentales comme rempart à cette expansion incontrôlée. Supplique U.S qui, selon BIDEN

Serait légitime et attendue comme la reconnaissance du vieux continent, pour avoir permis à l’Amérique de réintégrer les accords de Paris sur le climat. Au demeurant, l’environnement reste un des principaux points d’achoppement sur lesquels le nouveau monde bâtit son argumentation de défense. Mais ce n’est pas le seul. La Route de la Soie, pharaonique projet auquel souscrit volontiers la Russie de POUTINE, se profile comme un ogre économique dévorant tout sur son passage, distribuant sans compter, aux pays posés sur le chemin, de généreux subsides contre propriété et gestion d’infrastructures portuaires et logistiques. La Grèce et le Portugal ont d’ores et déjà succombé aux sirènes de l’argent. La première en cédant son célèbre port du Pirée, le second, à deux doigts de vendre le port de Sines, porte d’entrée stratégique en Europe pour les ambitions Chinoises. D’autres sujets encore pourtant seraient de nature

À refreiner l’appétit de ce gargantuesque acteur économique. S’ils étaient brandis comme il conviendrait qu’ils le soient,

1-Le questionnement sur ce qui s’est vraiment passé dans ce laboratoire P4 de WUHAN, suspecté d’être à l’origine de la pandémie, dont l’opacité du pouvoir chinois interdit toute investigation.

2-L’ignominieuse exploitation d’esclaves Ouïghours, qui ne suscite que de timides protestations en occident et plus particulièrement en Europe, tant le continent est tributaire du « Marché Chinois ». Bref : La demande du Président US

Risque fort de rester lettre morte, victime des intérêts particuliers de chacun de ses alliés.

- L’Allemagne par exemple, otage à double titre. D’abord son industrie automobile qui exporte considérablement vers la Chine, mais également le gazoduc de Poutine dont elle a besoin, et qui ne souffrirait pas d’une politique hostile à la Chine susceptible de contrarier le dirigeant Russe, dont le lien amical avec XI JINPING n’est plus un secret.

- L’Espagne, le Portugal et L’Italie qui voient dans le Géant asiatique de formidables opportunités économiques, principalement touristiques, nonobstant le prix à payer, à savoir la perte d’autonomie de leurs substructions.

- La Grande Bretagne dont le dirigeant ne veut pas d’une « Sinophobie irréfléchie », mais qui, parallèlement, promet des millions de passeports aux Hongkongais, si le pouvoir chinois persiste à vouloir instaurer dans ce territoire, sa loi sur la sécurité nationale.

- La France enfin, qui depuis maintenant 4 ans vit au rythme du « En Même Temps », comme en témoigne l’attitude de Macron au G7, qui déclare publiquement que : je cite - « Le G7 n’est pas un club hostile à la Chine ». Une façon peu diplomatique de renvoyer BIDEN dans les cordes. Comme on le voit au travers de ce rapide regard posé sur la politique expansionniste de l’empire du milieu, l’Europe n’en a pas fini de……. « Chinoiser ».