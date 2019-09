Bien dans ses baskets...

Je lisais l'autre jour le commentaire d'un agoranaute qui déplorait une certaine mode : beaucoup de femmes, jeunes ou moins jeunes portent des baskets ou des tennis, et elles sont souvent vêtues de jeans.

Ce commentateur dénonçait la laideur de ces tenues...

Et pourtant, quel confort grâce à ces chaussures de sport !

Elles permettent de marcher agréablement, donc avec élégance et assurance.

Ces chaussures sont de plus en plus chics et seyantes : il existe toutes sortes de modèles très confortables...

Quel bonheur de marcher dans des souliers souples, sans talons qui empêchent et contraignent la démarche !

On voit parfois certaines femmes affublées de hauts talons, se livrant à des exercices d'équilibristes : et là, ce n'est pas très élégant !

On trouve maintenant différents modèles de chaussures de sport : des couleurs, des formes, des matières, des motifs variés...

Pour ma part, je les préfère classiques, blanches, en cuir, nouées avec des lacets...

On peut même les porter avec des shorts, des robes ou des jupes...

Alors, oui, je recommande à toutes les femmes le port des baskets ou des tennis : c'est une libération indéniable pour le corps...

Fini, le carcan des hauts talons, fini, l'inconfort de certaines chaussures qui ont la prétention d'être élégantes...

Ces chaussures permettent de marcher longtemps, sans éprouver de fatigue : elles nous incitent à marcher davantage, à faire du sport.

Le monde moderne est organisé pour que nous restions assis, assis devant un ordinateur, assis devant une télévision, assis dans une voiture... Tout nous incite à rester assis, immobiles.

Les chaussures de sport assurent une jolie démarche, sans contraintes...

Les jeunes filles les adoptent de plus en plus en plus et elles ont raison.

Quel progrès dans le confort ! Et n'est-ce pas là l'essentiel ?

On peut le dire : les baskets et les tennis participent à la libération et l'émancipation de la femme...

