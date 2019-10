« Bien mal acquis... », un faux polar !

Dans son nouveau roman, Martine Magnin pique la curiosité du lecteur dès les premières phrases : « Puisque vous êtes en train de visionner cette cassette, c'est que je suis déjà mort et que, à tort ou à raison, vous avez trouvé la caisse. Après avoir entendu ce que je vais vous dire, ce sera à vous de prendre des décisions en connaissance de cause. Quoiqu'il en soit, bon courage à vous. »

Ces quelques mots qui ouvrent l’histoire du roman Bien mal acquis..., donnent d’emblée l’impression que l'on va avoir affaire à un polar. Cependant, même si un fait divers tragique est à l'origine de tout ce qui va se dérouler dans ce roman, l'affaire strictement policière passe rapidement au second plan.

En réalité, dans ce roman, quatre personnages nous racontent à tour de rôle leur histoire en lien avec le drame initial, à l’origine de l’ouvrage : deux meurtres qui laissent deux petites filles orphelines ; elles sont accueillies par leur tante maternelle…

Martine Magnin, comme à son habitude, étudie de manière fine et intelligente, la nature humaine profonde et nous livre, encore une fois, un roman sensible, plein d’humanité et de bonté, sans jamais tomber dans la sensiblerie ou les attitudes larmoyantes.

L’histoire se déroule dans le sud de la France, dans le Gard, en Camargue où nous suivons ces personnages qui se débattent avec leur quotidien bouleversé.

Editeur : La nouvelle plume (30 septembre 2019). Prix :16,00 euros