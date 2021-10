Bientôt des pénuries ?

@phan

calcul veg-ÂNE imbecile et trompeur ...

l’ eau de ville se paye 3€ les 1000 litre , donc 1500 litre coute 4€50 et non pas 10200€

enfin , sur un boeuf de 300 kg on produira 2000 steak , don l’ eau ne coutera que 3 centime pour un seul steak ... et ceci quand le paysan n’ as pas creuser sa propre reserve d’ eau de pluie ...

L’ arnaque veg-Âne deforeste les forest pour cultiver du soja bien plus gourmand en eau .... utilise du round up ( egalement diluer dans de l’ eau , ) et detruit toute vie biologique dans ces champ de la mort ....

A kg de proteine egale , le sojat coute dix fois plus cher en eau , et 100 fois plus en cout ecologique .