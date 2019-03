Bientôt la 5G, bientôt le règne de Big Brother ?

Bientôt, la 5G... encore une innovation qui nous est imposée et à laquelle on ne pourra échapper, comme le compteur Linky ou la TNT.

Je ne suis pas spécialiste, mais de nombreux scientifiques s'inquiètent de ce déploiement programmé de la 5G... D'autant que ce déploiement va s'accompagner d'une multiplication des antennes relais.

Voici ce qu'on peut lire sur une pétition en ligne :

"Le réseau 5G sera bien plus dense que les réseaux actuels (radio, 3G, 4G). Pourquoi ? Parce que les ondes 5G ont une très faible portée.

Les télécoms vont devoir installer des antennes-relais 5G ABSOLUMENT PARTOUT : sur les panneaux de signalisation, sur les lampadaires devant votre maison, ainsi que dans votre maison (pensez au compteur Linky). Ils ne vendront plus que des ampoules ‘connectées’."

La 5G serait, selon ses concepteurs, une véritable révolution à défaut d'être une évolution, un progrès : la 5G, c'est d'abord la promesse d'une meilleure connectivité mobile par rapport à la 4G...

Toujours plus vite ! C'est la tendance actuelle qui nous emporte dans un flux continu d'informations...

Dans le domaine de la santé, la 5G et son ultra-connectivité vont permettre de développer de nouveaux services, on pourra réaliser des opérations chirurgicales à distance...

Et surtout, avec la 5G, on pourra mettre en place la voiture connectée et la voiture autonome.

On imagine tout le réseau routier surveillé, quadrillé, tous les déplacements observés à la loupe... le règne de Big Brother est en train de se mettre en place.

En Chine, c'est déjà chose faite, et c'est terrifiant... les citoyens sont sous surveillance, ils sont fichés, notés, évalués en fonction de leur comportement.

La connectivité généralisée nous entraîne vers un monde inhumain, désincarné, triste.

On imagine tous nos déplacements répertoriés, toutes nos sorties en voiture filmées...

Quel cauchemar ! On nous prédit, certes, moins d'accidents mais on perçoit toutes les conséquences d'un tel système : une surveillance permanente des citoyens qui circulent sur les routes, des caméras sur chaque véhicule : le règne de Big Brother est annoncé !

Comment ne pas être angoissé par toutes ces avancées technologiques qui restreignent nos libertés, qui font de nous des êtres privés d'intimité ?

Et que dire des ondes électromagnétiques et de leur impact sur la santé ? L'OMS les a classées dans la catégorie des "cancérogènes possibles". Dans ce cas, le principe de précaution ne devrait-il pas s'appliquer ?

Vraisemblablement, les consommateurs seront aussi amenés à payer plus cher les services de la 5G : un business fructueux, une manne pour les opérateurs téléphoniques.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2019/03/bientot-la-5-g-bientot-le-regne-de-big-brother.html

Source :

Une pétition :

https://petition.neo-nutrition.net/non-a-la-5g-en-france/?utm_source=neonut&utm_medium=emailing&utm_campaign=20190301&base=647&campaignId=342245&segmentId=343360&shootId=357507