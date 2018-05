Bientôt la fin des heures de colle ?

Le ministre de l'Education nationale envisagerait de supprimer ces sanctions que sont les heures de colle : des sanctions qui ne seraient pas "positives", selon le nouveau ministre...

Jean-Michel Blanquer prévoit de s'attaquer au système des punitions à l'école. L'objectif : remplacer les sanctions "bêtes et méchantes" pour favoriser celles "qui ont du sens" !

Si par exemple un élève est pris en train d’utiliser son téléphone en plein cours, pour prendre une photo ou filmer une vidéo par exemple, il pourrait être forcé à préparer un exposé sur le droit à l’image.

On croit rêver ! Comme si un élève indiscipliné allait se plier et se conformer à ce type d'exercice !

Allons bon ! Le ministre évoque ainsi des sanctions "positives". Comme si la sanction devait être appréciée par celui qui la subit : elle a justement pour fonction de punir un élève dont le comportement n'est pas conforme au règlement.

D'ailleurs, les heures de colle ou de retenue ne sont pas simplement des heures où l'élève est contraint de retourner dans son établissement, en dehors des heures de cours, elles s'accompagnent toujours d'un travail à effectuer : des exercices, un sujet de réflexion sur le manquement à la discipline qui a été commis.

Elles ont donc une valeur et une vertu pédagogique, et elles ont une utilité dans la mesure où l'élève se voit obligé d'accomplir, en quelque sorte, des heures supplémentaires.

Jean-Michel Blanquer ferait bien de se renseigner sur les pratiques des enseignants, avant de lancer une quelconque réforme.

A force de raboter et de rogner toutes les contraintes et tous les obstacles, les notes, le redoublement, les heures de colle, le ministère et les instances éducatives mettent les enseignants devant des difficultés grandissantes.

La discipline se relâche, les élèves se croient tout permis : sécher les cours, ne pas rendre un devoir, mentir effrontément à leurs parents, répondre insolemment aux professeurs etc.

Assez de laxisme ! Les élèves ont besoin d'une autorité qui les structure, ils ont besoin de repères de conduite. Ils ont besoin de punitions, ils ont besoin d'un cadre strict.

Assez de démagogie ! Il serait temps de revenir à une vraie discipline éducative !

Et la suppression des heures de colle ne va pas régler les problèmes de discipline que rencontrent nombre d'enseignants, bien au contraire... d'autant que les sanctions dont disposent les enseignants restent très limitées : les exclusions de cours sont très mal vues et restent rares.

http://rosemar.over-blog.com/2018/05/bientot-la-fin-des-heures-de-colle.html