Bientôt, la voiture robotisée...

@bob14

Vous manquez d’imagination :vous avez 700 kms d’autoroute à faire, vous basculez le siège et vous lancez un opéra de Wagner sur la sono :vous ne pouvez pas le faire dans le train où l’avion, et de bonnes enceintes sont plus agréables qu’un casque !

- vous finissez « Guerre et Paix » ; en train, impossible de lire avec les cons au téléphone, les enfants des cons qui courent et hurlent, un peu plus jouable en avion surtout sur un vol Paris/Sydney. (de préférence en first)

- vous lutinez une fille ravissante, ça pas facile de le faire en zinc ou dans le train, à moins d’être exhibo, ce qui n’est pas mon cas.

a ce propos, j’espère qu’on pourra introduire quelques lignes de codes dans le machin, de manière à ce que la bagnole s’arrête, quand elle aura repéré une auto-stoppeuse, dont le conducteur aura au préalable défini les critères !

Par contre, si la bagnole opère sous un système Microsoft, là désolé, comme disent les anglo-saxons « I don’t buy it », au propre comme au figuré !

Adishatz

H/