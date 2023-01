Bientôt le dîner du roi Charles III : Petite bouffe entre intimes…

Bonjour chers internautes !



Pour les petites actualités princières et royales d'Outre-Manche, nous avons été servis dernièrement :

Après la série Netflix Meghan & Harry, et le livre d’Harry Le Suppléant, le prince va-t-il se rabibocher avec son père et son frère ? A en croire la presse britannique, une rencontre entre Harry et le reste de la famille royale britannique serait envisagée avant le couronnement de Charles III en mai prochaain dans l’objectif d’apaiser les tensions. Si jamais ça rate, Harry pourra toujours s’épancher dans les volumes 2 ou 3 de ses mémoires.

L’info en plus : Famille déchirée, conseillers manipulateurs… On a lu « Le Suppléant », les mémoires de Harry Mais maintenant ce qui est intéressant c'est quand même de se rappeler que ce petit monde qui vit en vase clos dans les palais dorés ne va probablement pas changer tout de suite et que les pauvres chômeurs et sans abris (sdf) d'Angleterre, eux non plus ne verront pas leur condition de vie changer et surtout pas s'améliorer, car ceux qui les gouvernent vivent dans un autre monde très doré et luxueux et n'ont aucune conscience de la pauvreté de leurs sujets.



En attendant le couronnement en mai 2023 du Roi Charles III d'Angleterre, je vous partage un petit aperçu de leur condition de vie "plus que moins précaire" en ces palais princiers !





On avait connu les Dîners avec la reine… Et bientôt nous découvrirons les Dîners avec la roi (ex chômeur de longue durée !)



Ça risque d'être grandiose dans le genre…

Je vous explique…



En devenant roi, son fiston, Charles III, en succédant à sa mère Elisabeth II, prend non seulement la tête du Royaume-Uni mais aussi d’autres territoires. De l’Australie au Canada, en passant par l’Ouganda et plusieurs Etats des Caraïbes, 14 pays reconnaissent encore la Couronne de Grande-Bretagne. En tout, 56 Etats font partie du Commonwealth, héritage de l’Empire britannique, jadis la première puissance mondiale. Cette organisation représente près d’un quart de la population mondiale et est un outil d’influence sans pareil pour Londres.



Environ deux fois par an, la reine Elizabeth II organisait un banquet d'État en l'honneur d'un chef d'État en visite. Ces dernières années, au moins un de ces banquets a eu lieu au château de Windsor.



Explication de ces petits moments entre amis… pendant que les peuples crient famine !

Les invités du château de Windsor dînent à une table massive en acajou. La table, qui peut accueillir 160 personnes, a été réalisée en 1846 et est composée de 68 feuilles. Pour la polir, des hommes en chaussettes se tiennent dessus et poussent des outils rembourrés qui ressemblent à des maillets de croquet sur la surface.

Il faut deux jours pour mettre la table :

Cela comprend la mise en place de 2 000 couverts en argent doré et 960 verres. Avec un œil pour une éventuelle couverture télévisée par le haut, la position de tout sur la table est mesurée avec un ruban à mesurer. Avant le début du repas, les chaises sont placées à exactement 27 pouces de la table. La Reine elle-même (pardon on actualise un peut : Donc Le roi Chales III ex-chômeur de longue durée !) vérifie l'arrangement à la dernière minute.

Chaque invité a six verres. Il y a une coupe de champagne pour le toast, une coupe de vin rouge et une coupe de vin blanc, un gobelet d'eau, une coupe de champagne pour le dessert et une coupe pour le porto après le dîner. Les verres proviennent de l'Ordre de la Jarretière et des ensembles de cristal Couronnement.

Le Grand Service de George IV prend trois semaines pour nettoyer. Le Grand Service se compose de pièces de service, plateaux, assiettes, centres de table, candélabres et ustensiles de service en vermeil. Il y a 8 000 pièces et chacune doit être lavée, séchée et polie à la main. Il faut une équipe de huit personnes pour le faire.

Windsor possède la plus ancienne cuisine de travail en Grande-Bretagne. Nul doute que les appareils, ustensiles, etc. sont un peu plus à jour que ça. Et personne au château de Windsor - le personnel ou les Royals - n'a réalisé que les repas étaient préparés dans les cuisines médiévales, datant du règne d'Edouard III. Mais lorsque l'incendie a frappé le château de Windsor en 1992, les plafonds de la cuisine se sont effondrés, révélant le plafond à colombages d'origine du XIVe siècle.

Les murs et les plafonds du St. George’s Hall sont couverts de crêtes héraldiques colorées. Ce sont les écussons de chaque membre de l'Ordre de la Jarretière. Ici et là, vous pouvez voir un blanc. Ceux-ci représentent des membres qui se sont déshonorés eux-mêmes et l'ordre par des crimes graves ou une trahison - comme un complot contre le monarque. Il n'y en a que quelques-uns.

Même la reine (Heu je veux dire : Le nouveau Roi Charles III évidemment !) aime montrer ses plats. Le premier plat et le plat de viande sont servis dans des assiettes dorées argent. Le pudding est servi sur l'un des nombreux services de porcelaine de la Reine et le cours de fruits est servi sur un autre service de porcelaine, accompagné du port.

Personne ne commence son repas jusqu'à ce que les hôtes - HM Queen (Le nouveau Roi C. III !) puis le prince Philip (décédé le 9 avril 2021 !), le duc d'Édimbourg - commencent à manger. Dès qu’ils ont terminé, et apparemment aucun d’entre eux ne s’embête, leurs assiettes sont vidées… et les assiettes des invités aussi. Dans son livre, Barbara Bush : “A Memoir”, l'ancienne première dame a décrit s'asseoir à côté de l'ancien premier ministre James Callaghan lors d'un banquet d'État. Dès que le prince a été servi, il a commencé à manger, puis son assiette a été immédiatement emportée. Callaghan a été le dernier à être servi et Mme Bush lui a dit : « Ne posez pas votre fourchette ou votre assiette sera prise. » Callaghan a ri et a posé sa fourchette et son assiette a été emportée avec à peine une bouchée touchée.

Le menu est toujours en français selon la tradition. Cela a posé un problème à la visite du président Donald Trump (quand il était président des States !)- le banquet d'État en son honneur était au palais de Bunkingham - qui ne pouvait pas trouver les Français pour cheeseburger, frites et coke diététique au menu. La Reine (décédée le le 8 septembre 2022)- qui parlait un français parfait - avait dû traduire le menu à son profit. Il aurait été vexé que la reine ait terminé avant lui et que son assiette ait été retirée.



Ça va là, vous n'avez pas trop d'indigestion… Non parce que autrement vous pouvez faire comme les SDF (sans abris) et vous brosser pour les repas quotidiens !

Bref ! On ne vous souhaite pas trop d'être dans ce monde particulier des princes, rois, et toute la smala qui va avec car c'est d'un ringard achevé pendant que l epetit peuple se brosse à longueur d'année…



Note : Il paraît que le jour où la défunte maman a rejoins l'érernité, le fiston Charles III nouveau roi des inglishes, a licencié les quelques 100 personnes qui étaient à son service pendant toutes ses longues années comme chômeur royal !



Note bis : Au fait c'était qui sa mother reine des inglisches et qu'est-ce que l'histoire retiendra d'elle ?

Bref rappel : Dans la rubrique : “ Il faut le voir pour le croire ! ”

“Je dois être vu pour être cru !” - Feu SM la Reine Elizabeth II (la Reine Elizabeth II).

Que pourrait-elle penser que je me demande ? Son visage ici est un test Rorschach de ce que vous pensez d'elle personnellement ou d'elle en tant que représentante d'une institution confrontée à des défis constants pour sa légitimité continue et son rôle approprié.

Comment « l'histoire » verra-t-elle la reine Elizabeth II ? Si dans 30 à 60 ans, nous souhaitons parler de la reine à nos petits-enfants, que dirions-nous ?

L'héritage des monarques est soit leurs réalisations personnelles, soit la prospérité atteinte par le pays pendant cette période, qui est commodément attribuée par les historiens à leur règne, en particulier pour les monarques constitutionnels.

La reine Elizabeth I a, surtout, la victoire sur l'Armada espagnole, et la tolérance et la modération religieuses, comme ses plus grandes réalisations.

La reine Victoria sera connue pour toujours pour sa seule réalisation personnelle, « l'élevage ». Bien qu'elle apporte de la stabilité à la monarchie est une chose qu'elle partage avec son arrière-arrière-petite-fille, mais cela n'est pas considéré comme un accomplissement académique. Mais la chance de Victoria lui a fait régner au moment de l'apogée de l'Empire britannique, et elle restera dans l'histoire pour toujours, au nom de « l'ère victorienne » et de l'impératrice des Indes.

Mais qu'en est-il de Lillibet, l'enfance donnée à Elizabeth par sa famille ?

En tant que monarque, elle a sans aucun doute fait preuve de beaucoup plus de résilience, de constance, d'adaptabilité que tout autre monarque auparavant. La monarchie a été confrontée à un examen plus minutieux du public pour se moderniser qu'à aucun autre moment de l'histoire depuis Charles I.

C'est dire que Elizabeth II ne pouvait pas profiter des "avantages" d'un monarque constitutionnel, d'un point de vue historique. Elle ne pouvait pas s'asseoir au sommet d'un glorieux empire. Les monarques constitutionnels sont limités dans leur façon d'agir - mais ils peuvent discrètement influencer et conseiller, mais en toute confiance. À cet égard, ses premiers ministres ne sont pas du même calibre depuis l'époque de Churchill (à l'exception de Margaret Thatcher avec qui elle ne s'entendait pas). Sa nation est amèrement divisée sur son rôle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. Sa nation parvient à peine à rester à flot sur le plan économique. Et l’esprit de la « bonne vieille britannique » fait place à la nouvelle communauté mondiale dans les petites îles, pour le meilleur ou pour le pire. Elle ne jouit donc pas du luxe de la reine Victoria, à attribuer à son règne. Si elle fait la une des journaux, c'est à cause des scandales publics persistants qui entourent ses enfants.

Edward VII est devenu le « pacificateur », Georges V et VI ont eu les guerres mondiales pour les garder dans l'histoire. Qu'est-ce qui gardera Elizabeth II dans l'histoire ?

Elizabeth a 19 ans, a rejoint le Service territorial auxiliaire, où elle a appris à conduire, à changer les pneus et l'huile, à réparer les camions et les jeeps. Son éducation royale était très différente des précédentes. Je ne doute pas que le Royaume-Uni aurait l'air très, très différent sans un chef d'État qui inspire la confiance et l'affection de 90% de la population britannique. La continuité de sa présence a ancré cette nation dans six décennies de changement à une échelle que la génération du père de la reine n'aurait sans doute jamais pu imaginer.

« L'histoire humaine est essentiellement l'histoire des idées », a écrit H. G. Wells. L'histoire n'est plus écrite en termes de rois et de reines. Ainsi, la place d’Elizabeth II dans l’histoire pourrait bien dépendre de la façon dont nous continuons à voir le rôle d’un monarque constitutionnel dans une société de « modernisation » en évolution rapide.



Bref ! Le monde évolue et les royautés risquent d'avoir de petits soucis d'adaptations dans les décennies à venir s'ils continuent à rester aveugles de la condition de vie quotidienne des peuples qu'ils représentent comme ces sdf et 'crèvent la dalle' devant les palais…



Bon il n'y a pas que les royautés, puisque même les démocraties et républiques risquent d'avoir quelques petits soucis… (Les gilets jaunes en France sont là pour nous le rappeler…)



Pour les régimes autoritaires, inutile de perdre notre temps avec eux puisqu'ils ne savent même plus ce qu'est un citoyen ou un être vivant ! Seul compte l'égoïsme de ceux qui gouvernent sans partage pour “le bien du peuple” !



Bon je vous laisse chers internautes, car après ce rapide petit exposé de la conditions des puissants, j'ai Goulag pour en avoir trop révélé comme dirait Julian Assange !

Votre impertinent serviteur de service,

Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 16 janvier 2023.

