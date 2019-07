Bientôt : le festival interceltique de Lorient. Vers un européisme celtiste

En 2019 après Jésus-Christ, toute la Gaule n'est plus occupée par les Romains, et n'est plus la Gaule d'ailleurs - ce que Jules César désigna sous ce terme générique, recouvrant des dizaines de clans celtes jusqu'en Suisse romande et Belgique. Clans parfois alliés à Rome, voire acculturés (tels que les fameux Eduens), parfois aux Germains le long du Rhin et du Danube (Germain de même, est un terme employé par Jules César, sur la base d'un clan rhénan), et évidemment entre eux diversement - de l'Irlande à la Turquie galate en passant par l'Angleterre, le Danube et la Galilée ... du Portugal jusqu'au Nord de la Grèce, en passant par la côté méditerranéenne française (avec quelques implantations greco-romaines) et le Nord de l'Italie, jusqu'à cette même Galilée ... C'est en nos temps, environ 1000 ans après la christianisation-féodalisation de l'Europe entière (Ecossais, Germains, Scandinaves et Slaves compris) que le festival interceltique de Lorient aura lieu du 2 au 11 août - pour sa 49ème édition.



Affiche de la 49ème édition du festival interceltique de Lorient,

du 2 au 11 août 2019

Un folklore celtique essentiellement attaché au Nord-Ouest insulaire assimilable, dans l'imaginaire collectif (le Gaël, le bardisme, le Gallois, les Tuatha des Danaan, le cycle du Graal, la matière de Bretagne médiévale, Astérix, Alan Stivell, Tri Yann, Manau, Matmatah, Kaamelott, etc.). Or c'est une chose extrêmement heureuse qu'un tel folklore ait pu porter jusqu'aujourd'hui quelque chose de l'héritage celtique de l'Ancienne Europe, car cet héritage est extrêmement vaste, et que l'on perd énormément en compréhension historique de nous-mêmes, quand on se focalise uniquement sur la Rome christianisée, suivie du christianisme romain, avec détachements orthodoxes et dérivés protestants. Sans le Nord-Ouest insulaire de l'Europe, il n'est pas impossible que nos ancêtres les Gaulois soient restés du domaine de la littérature classique (Jules César, la Guerre des Gaules, et quelques autres Antiques méditerranéens traitant vaguement de Keltoi comme les sauvages barbares qu'ils n'étaient définitivement pas en fait).

De nos jours, tous les coeurs modernes ont tendance à focaliser leurs rancoeurs sur ce christianisme, à cause de son organisation impérialiste, masculiniste et immoraliste (rapport à son prêche d'amour). Néanmoins, il faut lui laisser d'avoir recyclé la celtitude dans ses formes, au point que les islamistes jugent cette religion quasiment païenne (entre la Trinité inspirée du triskel, de tous les Saints inspirés des dieux - la Toussaint correspondant à Halloween, fête où se croisait le monde profane et le monde sacré - Samain, - et toutes ces églises bâties sur d'anciens hauts-lieux de culte) ... Et puis, pour l'anecdote, on a statistiquement plus de chances d'être pédophile hors que dans l'Eglise : le prêche d'amour fonctionne envers et contre tout. Pardonnons à l'Eglise d'être humaine, trop humaine, d'autant plus quand on est humaniste voire humanitariste ...

Bref, vos enfants sont statistiquement quatre fois plus en sécurité avec un prêtre catholique qu’avec vous. Votre père. Votre frère …

Revenons-en au festival interceltique

Pour cette 49ème édition du festival interceltique - Sucellos enivre ses festivaliers, dans la lumière de Belenos ! par Teutatès ! - il appert que, probablement comme toutes les éditions précédentes, la communication du festival se consacre aux survivances folkloriques nord-ouest insulaires assimilables, quand elle parle des nations celtes. C'est définir la celtitude pour ce qu'il en resterait de folklorique, encore que des langues celtes restent relativement parlées par là-haut - et pour tout dire rien que là-haut.

C'est donc un festival ancré dans son époque, pour son époque, époque qui n'échappe pas aux travers du festivisme :

Notre présent qui dépasse trop régulièrement la fiction est hanté par Guy Debord. Voilà bientôt un demi-siècle, l’écrivain publiait « La société du spectacle », essai aussi nébuleux que visionnaire, pastichant Marx tout en lui rendant hommage. L’ouvrage débute par ces mots : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation ». Depuis, le réel ne cesse de tendre la badine pour se faire battre. Pour cette besogne, Debord a trouvé un bon remplaçant en la personne de Philippe Muray, essayiste qui a consacré une grande part de son existence à redresser les torts d’une modernité qui a cessé d’être, a souhaité avoir et a finalement choisi de consacrer tous ses efforts au paraître. Du Spectacle érigé en modèle de société au culte de la Fête devenue fuite, le chemin est ténu, et Debord autant que Muray nous aident à penser contre notre temps, en en dessinant les arcanes.

La seule chose que je tiens à faire comprendre à travers cela, c'est la complexité du phénomène auquel on a affaire, de l'animation d'une identité se voulant vivante et disponible, évidemment pas close sur elle-même, mais néanmoins confiante et garante d'elle-même. C'est beau, je trouve. Où aussitôt se pose la question de son héritage (quant à son avenir, il lui semble peut-être assuré à travers son événementiel et sa diaspora ... ) surtout quand cet héritage prend conscience de soi-même au niveau européen, tel que je l'amenais initialement. En effet concrètement, la plus ancienne celtitude bien attestée est centre-européenne : entre Suisse, Allemagne du Sud, Slovaquie et Autriche.

Rien qu'en France, on compte d'innombrables associations culturelles centrées sur le celtisme aujourd'hui, sans donc compter sur le reste de l'Europe, potentiellement jusqu'à la Turquie galate en passant par la Galilée "du petit Jésus". La question qui se pose est alors celle de la celtitude contemporaine et de son champ d'extension, quand aujourd'hui l'on se sent celtiste. En effet, cette celtitude a été véhiculée par ailleurs, à travers l'imaginaire média-culturel. Prenez l'actuel succès de la fantasy, emblématiquement à travers l'adaption cinématographique du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien (dont on fit même un film biographique, récemment, en éludant le profond catholocisme de Tolkien toutefois) et le jeu vidéo Skyrim chez Bethesda, qui mélange les genres avec les Nordiques - tout comme Tolkien il faut le dire, le mélange.

C'est que, historiquement, après leur vaste romanisation, les populations celtes virent l'implantation germanique (Vème siècle), ainsi que les invasions vikings (IXème siècle). Toute l'Europe, Greco-Romains compris, est un vaste creuset indo-européen d'origine, se perdant relativement dans la Nuit des Temps entre Pélages ou peuples de la mer, civilisation mégalithique, région caucasienne et Inde - raison pour laquelle les Etasuniens désignent les Blanc(he)s sous le terme de Caucasian race. Il y a fond commun millénaire, jusqu'aux dérives suprémacistes blanches et pupulistes contemporaines (Trump, Poutine, Suavelos ... lire à leur sujet le dernier Sloterdijk) absolument pas emblématiques de cette Histoire, Histoire à l'identité vivante et disponible, encore qu'Histoire à l'identité confiante et garante d'elle-même (confiance et garantie qui s'éperdent, actuellement, entre économisme mondialiste, islamisme vindicatif et pro-migrationnisme aveugle - causes des réactions trumpiennes, poutiniennes et suaveliennes) ... A noter que l'Ancienne Celtitude avait essaimée jusque vers la Chine !

L'imaginaire instituant, social-historique

Il faut lire Cornelius Castoriadis, l'Institution imaginaire de la société, pour prendre la mesure du rôle de l'imaginaire dans l'avènement et la cohésion sociale. Cet imaginaire, il est aujourd'hui démontré qu'il sert toutes les créativités. Economiquement, il est source des innovations. Qu'on l'appelle ingénierie, recherche, découverte, rêverie ou innovation, de toutes façons, c'est toujours lui : l'imaginaire, qui est foncier.

Eh bien, pour faire société c'est pareil. Exemple : dire bonjour est-il vrai ou faux ? ... Cette question est bizarre, parce qu'en soi il n'est ni vrai ni faux de dire bonjour. Par contre, il est pertinent ou non de le dire selon culture et moment, en rencontrant quelqu'un. Aussi, nous avons affaire là à un imaginaire social, souhaitant le bon jour en guise de salutations. D'autres imaginaires appellent la paix plutôt que l'espérance d'un bon jour ... Les elfes chez Tolkien, veulent qu'une étoile brille sur l'instant d'une rencontre ... Bref, tout le monde ne dit pas bonjour, et pourtant dire bonjour est valide. C'est dire qu'il y a un mode de validité qui échappe largement à la vérité pure.

Les cultures ne sont pas vraies, sans qu'aucune culture ne soit fausse pour autant. Les cultures sont valides dans leur aire & ère d'expériences culturelles, et sans elles il nous serait impossible de bien faire société, de nous socialiser. C'est que de manière générale, dans le cadre d'une identité confiante et garante d'elle-même, sans enclosure, mais vivante et disponible, il y a un phénomène essentiel pour l'être humain : l'Enracinement (Simone Weil) ou la Racination (Rémi Soulié). Autant de phénomènes imaginaires fondamentaux pour la construction de soi.

En effet, combien d'enfants et adolescents sont heureux d'avoir à quitter leurs amis en déménageant sans cesse, à devoir suivre leurs parents mobiles ? A moins que ce ne soient eux-mêmes des gens du voyages, des nomades, à forte enracinement/racination communautarienne elle-même mobile, c'est rare. Nous avons tous besoins de repères où nous appuyer comme en tremplin vers l'âge adulte et notre parentalité potentielle. C'est fécond.

C'est adulte et fécond, or Cornelius Castoriadis (l'Institution imaginaire de la société) était lui-même une variété clinique en psychologie du développement sexuée : un psychanalyste, en faveur de l'adultesse sexuée, après avoir beaucoup oeuvré comme économiste central dans le système. C'est dire s'il comprenait où il allait, en opposant l'imaginaire social à l'impersonnalité économique transnationale (l'argent n'a pas d'odeur) ...

Bref, à ce titre, on comprend parfaitement que le festival interceltique de Lorient exalte le folklore celtiste, et parallèlement on comprend tout aussi bien les revivances celtistes partout en Europe, à caractère reconstructionniste telles que le néodruidisme. Ce reconstructionnisme est naturel et sain, notamment devant l'affaiblissement de la chrétienté-féodalité voilà 2 siècles, sous les coups de l'économisme mondialiste, de l'islamisme vindicatif et du pro-migrationnisme aveugle. Ce reconstructionnisme, inspiré par Jürgen Habermas et rebondissant sur le déconstructionnisme de Jacques Derrida, n'a strictement rien à voir avec une quelconque extrême-droite, encore que l'extrême-droite veuille aussi en faire ses petits pains (tout comme de l'écologisme, ès commerce local, etc.). Pourtant, qu'est-ce que les consommateurs adulent désormais, par exemple dans les imaginaires de fantasy, au juste ? Le patriotisme sans nationalisme, pardi. La communauté sans communautarisme. Le sens du devoir sans individualisme. Pour l'amour de Dana !

Tout au plus, le recontructionnisme a trait à la droite illibérale (Alain de Benoist - revue Eléments pour la civilisation européenne, - Guillaume Faye - L'Archéofuturisme, - personnes que seules les méchants garces rattachent à l'extrême-droite) si les notions de gauche et de droite veulent bien encore dire quelque chose, et si l'illibéralisme n'est pas aussi un caractère de la vraie gauche. A partir de quoi, dans la mesure où la droite actuelle est macronienne (LREM) ou en poussière (LR), il est à dire qu'une aile droite décente ne saurait venir que du reconstructionnisme, tandis que la vraie gauche devrait reconnaître qu'elle en ressort, utopiste, utopies au moins constructionnistes (Cornelius Castoriadis est un gauchiste post-marxiste, judicieux à la manière de Henri Lefebvre d'ailleurs). Passons, car gauche et droite laissent de toutes façons à désirer à l'avenir (merci LREM).

Vers un européisme celtiste

Toute cette réflexion, depuis les exclusivités nationales de la 49ème édition du festival interceltique de Lorient du 2 au 11 août, jusqu'à l'échiquier politique actuel, veut dire que les associations celtistes de toutes les Europes (Suisse, Grande Bretagne, etc. comprises, voire jusqu'à la Turquie) ... les associations celtistes gagneraient à faire cause commune, qui sait ? jusqu'au Parlement européen.

Et, pour la 50ème édition du festival interceltique en 2020, des pistes sont à envisager :

* La redéfintion/ciblage du festival pour son 50ème (éventuellement sur le littoral, dans une communication qui ne donne plus le sentiment de parler au nom de la celtitude entière dans ce cas) ;

* La formation progressive (ils existent déjà çà et là) d'événements interceltiques continentaux, à confédérer progressivement avec le Nord-Ouest insulaire assimilable ;

* Dans l'idéal, le soutien des littoraux vivaces aux continentaux, sur des ouvertures confédérales de toutes façons.

Plus largement, et en toute logique sociohistorique reconstructionniste, il y a un européisme celtiste à cultiver, respectueux de sa transition chrétienne-féodale, après mélanges avec les Germains (la France, comme territoire administratif, provient anciennemnt des Franken près de Fribourg-en-Brisgau, dans ce qui n'était pas encore l'Allemagne, voilà 1500 ans : Eric Zemmour en parle bien au sujet de Clovis). Sans parler des Vikings, lorsqu'ils étaient à la conquête du monde celtique sur le tard, ni bien entendu, de toute la richesse de l'héritage gréco-romain forcément européen, sans laquelle de toutes façons il n'y aurait pas eu de chrétienté-féodalité.

Sans populisme, sans nationalisme, sans suprémacisme blanc, donc évidemment sans racisme : ce ne serait absolument pas faire honneur à nos vastes ancêtres, qui s'alliaient allègrement çà et là, et dont certains vécurent la pax romana diversifiée - encore que dans une unité bureaucratique forcée, et décohérente à très longue distance. Il y a des tailles humaines à honorer, tout en honorant les voisins étrangers. Chacun ses respectables enracinements/racinations pour le bonheur de tous : de nos jours en Occident, tout se passe comme s'il ne fallait laisser leurs identités qu'aux Non-Occidentaux, au vivarium des maisons du monde exotiques, tandis que l'Occident devrait s'identifier à une inculture technoscientifique ingénierique mercantile absurde et vaine.

Au XXIème siècle, entre les mastodontes Nord-Américains (relativement celtistes quand ils veulent) et Russes (en partie indo-européens néanmoins), il faut bien faire société Europe à travers une culture non-monétaire. D'autant plus que dans le genre suprémaciste et populiste, les mastodontes sont doués. Autant ne pas les imiter.





Warcraft, film magistral, tenant pour acquis

que le spectateur maîtrise les codes de la fantasy

(donc nerveux, rapide et efficace, ce qui est aussi son léger défaut).

_______________________________________