Bientôt, les distributeurs automatiques de pizzas...

Nous avons tous l'habitude de récupérer de l'argent dans des distributeurs automatiques...

Dans les supermarchés, les caisses automatiques se développent...

Le processus de déshumanisation s'accélère dans les entreprises de la grande distribution. Pris au piège d'une compétitivité pour s'accaparer plus de parts de marché, elles semblent condamnées à s'automatiser toujours plus.

Combien d'emplois vont alors disparaître ?

Les machines deviennent de plus en plus présentes dans le monde moderne : toujours plus efficaces, plus performantes, autonomes...

Et voilà qu'un nouveau business apparaît : la machine à pizzas...

Les acteurs de la distribution automatique conçoivent des machines connectées pour s’adapter aux besoins des consommateurs. Idéales pour une consommation nomade, elles permettent par exemple aux clients de déguster une pizza à toute heure du jour ou de la nuit.

Il faut dire que la pizza connaît un succès considérable : il s'en consomme plus de 30 milliards par an !

On connaît les livreurs de pizzas qui distribuent un peu partout ces préparations industrielles faites à la va vite.

Mais une nouvelle étape a été franchie avec les distributeurs automatiques de pizzas...

Que dire de la qualité des produits ainsi distribués ? Forcément, il ne faut pas attendre des miracles...

Ces pizzas sont des aliments ultra-transformés, pas vraiment diététiques : elles contiennent généralement deux fois plus de calories, trois fois plus de sucres libres et deux fois plus de sodium, sans compter qu'elles fournissent beaucoup moins de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux.

Et que dire des ingrédients utilisés ? Le plus souvent, on n'en connaît même pas la provenance...

Rien ne vaut une pizza traditionnelle façonnée par un artisan spécialiste, le pizzaiolo.

Avec les machines automatiques, cette préparation populaire devient un produit industriel.

C'est bien sûr au consommateur de faire le choix de la qualité, de vérifier ce qu'il achète et consomme.

Mais, hélas ! Ce sont souvent les plus pauvres qui sont victimes de cette malbouffe peu chère.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2020/01/bientot-les-distributeurs-automatiques-de-pizzas.html#anchorComment

Source : un article de Périco Légasse paru sur Marianne