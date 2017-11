Bientôt Noël, un cadeau pour mes admirateurs....trices

Le conditionnement de mes congénères est d'une puissance implacable, le contrôle de nos dirigeants est total.

Vous évoquez la seconde guerre mondiale au citoyen lambda, ils dégainent la shoah, vous critiquez le mouvement LGBT, ils appuient sur l'homophobie, les juifs, ils hurlent à l'antisémitisme, le capitalisme vous êtes Staline. J'appelle cela la réflexion du pauvre conditionnée par notre culture et notre environnement.

Dès la naissance un bébé est littéralement assailli de sons et d'images qui s'impriment comme autant de stigmates dans son esprit. C'est le début du conditionnement à la vie humaine.

Ce conditionnement est basée sur une idéologie celle des USA et fonctionne par des associations d'idées à l'instar d'une association de stimulus qui entraîneraient une réaction physique. L'association d'images ou de sons va entraîner une réponse qui se matérialise par la construction de la pensée et de la réflexion. Ce conditionnement va induire une réponse. Je n'ai rien inventé, ceci est la fabrique du consentement de l'opinion publique vue par Noam Chomsky. Autant essayer de contrôler ou limiter la variété de ces réponse n'est ce pas ? Ceci est dans l'intérêt de notre classe dirigeante afin de faciliter leur règne.

Aujourd'hui, si le citoyen se contente simplement de la télévision, de la radio ou des journaux comme nourriture cérébrale alors cette personne est perdue pour la cause. La clé de sa libération réside dans sa faculté à prendre les choses en main, à s'informer par elle même hors du champs du réseau d'informations dominant afin de se libérer de la pensée dominante.

Je n'invente rien, ce que je viens de décrire c'est du Babinski conjugué à du Pavlov, nous allons vérifier... Le réflexe de babinski est basique, on chatouille la plante des pieds pour provoquer une réaction si le système nerveux est viable. En conséquence, ce réflexe physiologique est conditionné par un stimuli externe qui entraîne une réaction.

STIMULI > REACTION

Vous allez me dire mais personne nous chatouille les pieds ? Je vous dirai : en êtes vous vraiment certain ?

Concernant Pavlov, prix Nobel en 1904, ça n'est plus physique mais psychique, ainsi le chien ne salive que sous certaines conditions, l'être humain lui reste apathique sous certaines conditions. Le docteur John Watson a exploité et mis en situation les travaux de Pavlov avec le « petit Albert ». L'expérience consistait à conditionner un enfant âgé de 9 mois à avoir peur d'un rat blanc. Quand l'animal était présenté au bébé, le docteur Watson frappait sur une barre de fer pour effrayer Albert. Après plusieurs séances de pleurs, au fur et à mesure, la barre de fer fut retirée et le rat présenté seul. Le bébé avait peur et avait finalement associé l'image de la bête à poil à la peur. Cette expérience a démontré comment conditionner les émotions, c'était en 1920.

CONDITIONNEMENT > CONTRÔLE DES EMOTIONS

Un monde géré par des rats blancs contrôlant des bébés pas plus futés que le bout de leur petit nez, ce n'est pas dramatique, ce qui est dramatique c'est de continuer sur cette voie.

CRITIQUE ISRAEL = ANTISEMITE

CRITIQUE LGBT = HOMOPHOBE

CRITIQUE LE POUVOIR = TERRORISTE/EXTREMISTE/COMPLOTISTE

PRO MUSULMAN = ISLAMISTE = TERRORISTE

Et ?

Moralité le petit Albert avait aussi peur du Père noël à cause de sa barbe blanche....