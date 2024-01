Bienvenue au parlement de Disneyland

Un peu d’humour (?) dans ce monde des brutes !!!

En lisant la presse hier matin, je suis tombé sur une brève assez cocasse.

En effet, de nombreux parlementaires européens qui devaient se rendre à Strasbourg pour la réunion plénière de cette Auguste Assemblée (! ?) se sont retrouvés grâce à la magie du hasard, dans un lieu qui leur convient mieux : la SNCF a dérouté par erreur le train à Disneyland.

Déjà, bravo la SNCF ! Pour une fois votre « erreur » (volontaire ou pas, avec la SNCF tout est possible !) rétablit la réalité ! Les parlementaires pouvaient dès lors s’amuser sans se cacher derrière d’épais dossiers pour faire semblant de travailler. Ils se retrouvaient, pour une fois, avec des enfants et se sentiraient jeunes et actifs (!) plutôt que retraités ou en préretraite…

Cependant il faut constater qu’il y a un bémol : la qualité de la restauration à Disneyland par rapport à la capitale alsacienne. Aucune comparaison possible et ça, nos chers (très chers) parlementaires ne pourraient le supporter, même pas un jour…

Alors, au grand dam de nombreux (probablement de la totalité) de nos parlementaires, le train est reparti vers Strasbourg…

A mon humble avis, leurs travaux prévus sur la guerre à Gaza et sur l’Ukraine ne vont pas changer grand-chose sur la scène internationale : ils vont nommer des Commissions, les Commissions vont nommer des sous-commissions qui à leur tour nommeront des experts en tout genre pour réfléchir à la façon d’aborder ces questions qu’ils qualifieront de cruciales. Ils vont ensuite voir qui sera dans ces groupes, quand pourront-ils se rendre sur place (faut que les hôtels soient sûrs et les bons restaurants ouverts…)… faut-il que je continue ?