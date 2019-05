Bienvenue chez les Ch’tis... moi aussi j’ai vécu une mutation dans le Nord-Pas-de-Calais...

@Decouz

Le % écoles privées vs écoles publiques est très stable, les critères d’ouverture de classe ou de fermeture de classe sont exactement les mêmes de chaque côté. La tendance générale est aux fermetures de classes pour cause de baisse démographique d’une part, et d’autre part en raison du quota nombre d’élèves par classe qui a été augmenté... pour réduire le nombre de postes d’enseignants.

Comme dans les usines, c’est le personnel qui est toujours visé dans les plans de restructuration, la précarisation du métier se développe fort avec les « auxiliaires ».

Il n’y a que très peu de possibilités de vases communicants entre privé et public, car la création de nouvelles écoles est très réglementée. Non seulement il faudrait trouver des élèves, et donc des familles, mais la scolarité serait à assumer plein pot au minimum pendant cinq années avant que l’école puisse éventuellement passer sous contrat d’association avec l’État ce qui implique une conformité d’éducation avec toutes les directives académiques.

Tout est bien verrouillé. Payer de l’éducation au tarif fort, culturellement les français ne sont pas prêts à brader notre système républicain d’Éducation nationale. Et c’est tant mieux.