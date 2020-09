Bienvenue en absurdie

vers le meilleur des mondes ?

Cette nuit, j'ai fait un beau rêve. j ‘étais un blob et je me répandais partout pour guérir le monde de cette folie... c'était beau. Non, je ne suis pas folle et je n’invente pas ce rêve. Parole d'honneur. Par contre hier soir, j'ai regardé le film « invasion » .... ce film a résonné en moi comme un écho flagrant de notre réalité ... La population est atteinte d’un virus suite une injection ou une contamination par la salive et le monde est envahi d’individus sans émotions et ensuite j'ai fait la méditation mondiale à minuit pour délivrer le monde de sa coronafolie. Je pense donc que la conjecture des deux a généré ce joli rêve et a fait de moi un blob pour aider le monde à sortir de tout ça. . Je me suis levée détendue pour une fois et j ai eu le malheur de regarder la télévision et badaboum, retour en absurdie. Mon niveau de stress est remonté à 8 sur 10. Je devais aller poster mon arrêt de travail et aller à la pharmacie récupérer des anxiolytiques car cette situation d'impuissance face à cette manipulation de masse m’anéantit ... J 'arrive à la pharmacie, je chausse mon masque pour pénetrer dans le lieu, j attends sagement, j'étouffe un peu ....non je n ai pas le Covid mais le fait de mettre ce tissu, même un masque noir avec un cœur qui saigne imprimé dessus, me monte mon niveau de stress.. je récupère mes anxiolytiques, je regarde la jeune pharmacienne et je lui lâche que cette situation m’oppresse en montrant le masque, elle me répond avec un regard de compassion : « je comprends, il va falloir prendre son mal en patience ». Regards échangés entre elle et moi de compréhension silencieuse. Je pars ensuite à la poste centrale poster mon arrêt de travail, je fais la queue, je re-chausse mon masque, un monsieur derrière moi fulmine de tout ce sketch, tous ces gens masqués, il sort un vieux truc en tissu de sa poche et le chausse aussi sur sa bouche en maugréant...je compatis et lui avoue que je n’en peux plus non plus, la dame devant moi se retourne vers nous et nous dit : « on n’a pas le choix. »...Alors, oui, vous pouvez penser que qui est rassurant, c'est qu’ aujourd hui, j ai trouvé 3 personnes qui ne sont pas dupes de cette mascarade, le moins rassurant c'est que à part le monsieur qui fulminait sur place, les deux autres m’ont conseillé :

1) de prendre mon mal en patience

2) de me plier car on n’a pas le choix

Ça m’a rappelé ceux que je croyais mes amis qui m’ont lancé face à mon indignation de devoir mettre un tissu sur sa bouche pour travailler ou sortir : « Tout le monde le fait donc tu dois le faire... ». La conformité, la soumission, la patience, voilà les conseils de ces autres qui devraient partager ma colère.

Est-ce là ma mission de vie ? Est-ce que moi, enseignante, je désire enseigner aux enfants qu'il faut se conformer à la majorité, que si la majorité dit « rouge », ils doivent dire « rouge » ? si la majorité se couche, ils doivent aussi se coucher ? Est-ce que je peux enseigner cela plutôt que de leur dire que si la majorité a tort, il ne faut pas la suivre, mais exercer son libre arbitre et dire aussi sa vérité ? N’est-ce pas là ma véritable mission d’éducation ?

Ce film « invasion » me semble une allégorie de la situation actuelle car ou tu te laisses contaminer par ce virus créé pour un monde meilleur où il n'y aurait plus ni crimes, ni violence et tu acceptes alors de devenir un être sans émotions, un être utile à la société qui fait donc bien son travail et ne ressent plus ni tristesse ni joie, ni colère, émotions qui entravent le bon déroulement de cette société. L’ex mari de Nicole Kidman, l’héroïne, a inventé ce virus et il lui lance aussi en la contaminant de sa salive gluante qu'elle n’a pas le choix et qu'elle sera plus heureuse comme cela. Alors à partir de là, elle ne doit plus dormir et pour ne pas se faire repérer, elle fait semblant d’être comme eux, en attendant de trouver un antidote ou un vaccin...Est-ce que je dois accepter un monde autistique où les émotions semblent quelque chose qu'il ne faut surtout pas montrer pour passer inaperçue et ne pas me faire repérer et me donner le temps de trouver l’antidote ? Certains me conseillent d'oublier ma colère qui est contre productive et de passer à un état plus proche de l’empathie pour tous ceux qui sont contaminés par le virus de la peur... si je réfléchis bien, ce que me montre tout ça, c'est qu'en France, les gens s’estiment pour la plupart très vulnérables ou avoir des parents vulnérables. On dirait qu ils se sont découverts mortels et que ce masque va les immuniser contre la mort. Non, rien ne nous immunisera de la mort. J’ai de l’empathie, oui, face à l’état de santé des français : beaucoup trop de personnes ont du diabète, de l’hypertension, des fragilités cardio vasculaires, des fragilités pulmonaires, des maladies du colon, ou des maladies neuro végétatives... Alors qu’à la naissance, s'il n y a pas eu de médicaments ou de produits toxiques pendant la grossesse, les enfants naissent pour la majorité sans pathologie et toutes les maladies infantiles se soignent toutes seules dans des conditions d’hygiène normales d’un pays qui a libre accès à l’eau potable et au savon. Comment se fait-il que presque tous les français en soient arrivés là ? Comment se fait-il qu'ils se sentent donc vulnérables pour la plupart ? Oui, pour ça, j ai de l’empathie... si je devenais devenir un bon blob, j ‘envahirais le corps de toutes ces personnes et je leur insufflerais la foi en leur corps et en leur esprit, la foi que nous avons tous en nous le pouvoir de nous auto guérir, que notre corps est fait pour être en bonne santé et je pense que cette foi là serait l’antidote à cette folie mondiale.

Un blob, Physarum polycephalum de son nom scientifique, a un diamètre d'environ 10 centimètres et est composé d'une unique cellule.

Audrey Dussutour/CNRS

Cet organisme rampant formé d'une seule cellule géante n'a pas de cerveau. Il est pourtant capable d'apprendre de ses expériences et de les transmettre à ses congénères.