Big Winner is Watching YOU !

The Big winner ? Soit 0,001 % que compose l’oligarchie du top niveau top, dont on ne connait absolument rien, mais qui elle connait absolument tout de nous et ce, depuis la révolution technologique des années 60. Lorsque les premiers ordinateurs ont vu le jour, ce ne fut qu’une succession de « découvertes » allant dans le sens de la surveillance, du fichage et du contrôle, pour en arriver là où nous en sommes :

Le Capitalisme de Surveillance . Concept crée par Shoshana Zuboff[1] qui écrit dans Le Monde Diplomatique : « L’industrie numérique prospère grâce à un principe presque enfantin : extraire les données personnelles et vendre aux annonceurs des prédictions sur le comportement des utilisateurs. Mais, pour que les profits croissent, le pronostic doit se changer en certitude. Pour cela, il ne suffit plus de prévoir : il s’agit désormais de modifier à grande échelle les conduites humaines. » En clair, connaitre les chiffres gagnants du Loto avant son tirage… Mais faire croire qu’il y a du suspense avec les tites boules qui tournicotent en direct sur TF1, à l’heure de la soupe sous sachet lyophilisé.

Les géants du web, Google, Facebook, Microsoft, twitter, Instagram et consorts TikTok, ne cherchent plus seulement à capter et organiser toutes nos données, mais à orienter, modifier et conditionner tous nos comportements : notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes et notre sexualité... Sans oublier notre bulletin de vote ou mettre en sourdine un homme politique un peu trop voyant (éviction de Trump sur Twitter). En un mot, décider à notre place, à des fins strictement lucratives et tout ça au nom de Notre sécurité et de notre bien-être alimentaire.

La nouvelle formule aux frontons des mairies : Money – Power & Control.

L’homo consommarus se réduit donc de nos jours à n’être qu’un bipède ayant son Profil Utilisateur, être un pousseur de caddy, ou un pianoteur sur clavier pour passer commande d’objets déjà condamnés par l’obsolescence programmée à aller droit dans la poubelle… Du tri sélectif. Et pour faire bien, le camion poubelle ramasseur sera mu par un moteur électrique écolo, et les déchets seront vendus à quelques pays pauvres d’Afriques ou d’Asies afin qu’ils s’en débrouillent avec… Ah que le terre tourne rond à que les ronds font tourner le terre ! Et ne pas oublier : « Si c’est gratuit, vous êtes le produit »

Du, comment siphonner ?[2]

Ainsi font, font, font les petites mariolenettes…Il y a tellement d’outils pour ça en service. Tous les ingrédients du « projet » sont donc additionnés et réunis : excédent d’informations comportementales, sciences des données, infrastructures matérielles, puissance de calcul, systèmes algorithmiques et plates-formes automatisées.

Avez-vous entendu parler des kiosques ?[3] Ces « kiosques » font partie de la gamme des Ufed (Universal Forensic Extraction Device) : des dispositifs d’extraction universels d’investigation numérique. Ces outils sont des boîtiers portatifs ou des ordinateurs qui abritent des programmes d’extraction de données téléphoniques, développés par la compagnie israélienne qui les commercialise : Cellebrite.[4] Un logiciel capable d’aspirer toutes les données de tous les téléphones portables en moins de dix minutes. Avec ces kiosques déjà installés dans les commissariats de premier niveau, il suffit de brancher le téléphone et toutes les données sont extraites pendant un interrogatoire ou une garde à vue. Les arrestations de masse durant les 18 mois du mouvement Gilets Jaunes ont certainement permis d’engranger des tonnes d’informations personnelles sur les quidams qui avaient eu le tort d’être là au mauvais moment au mauvais endroit. Dans la police, elle qui ne travaille qu’à charge, ces infos ressorties lorsqu’il le faudra vaudront leur pesant de cacahuètes (sur le coin du nez). Elles peuvent aussi ces infos très personnelles être revendues à des GAFA et autres marchants de rêves consuméristes et ainsi pouvoir cibler jusqu’à plus soif.

Voici une petite fiction afin de souligner ce discours : une jeune femme Gilet Jaune enceinte de trois mois est arrêtée par la police puis relâchée après quelques heures de garde à vue. Juste après elle reçoit des publicités très ciblées vantant les mérites de Pampers et autres fabricants du monde de bébé. Malheureusement au 7ème mois elle fait une fausse-couche. Cependant les mêmes publicités ciblées continues d’envahir son téléphone, ce qui avouez le pour le moral de cette dame n’arrange rien : Imaginez avoir perdu un bébé portée pendant tout ce temps et continuer de subir et recevoir contre votre volonté durant les deux derniers mois des pubs pour des poussettes, de la layette, des bavettes… Mais que nenni, business avant tout et fi des dégâts collatéraux. On ne fait pas d’omelette sans casser de la maman en larmes ! (c’est écrit dans tous les bons manuels des Business Schools).

Les sociétés « démocratiques » et économiquement fortes ont totalement abdiquées contre ces marchands de perlimpinpins. Alors, il ne reste plus qu’à coupler tout ce joli dispositif à l’IA, avec la reconnaissance faciale,[5] et le tour sera joué et bouclé : Impossible d’échapper aux marchands et aux autorités avançant la main dans la main.

Le moindre déplacement en temps réel répertorié. Comme passer devant un magasin pour bébés, sachant que vous êtes enceinte, car, sur les données de votre téléphone aspirées puis vendues on y voit vos photos de votre ventre arrondi et bien, à ce moment-là vous serez bombardée littéralement de pubs vous suggérant d’entrer dans ce magasin… Juste là, sur votre droite qui vous tend les bras et ne pense qu’au futur de votre progéniture… Bon, d’accord c’est un exemple tiré un peu par la couche culotte, mais qui met la focale sur l’aberration d’un système qui peut se mettre en place dès demain matin. Etre dans un monde de permanentes sollicitations ciblées, et faire que déjà, le quidam qui a des difficultés à fixer son attention sur des choses et sujets importants, car entouré qu’il est depuis le berceau de publicités visuelles et sonores, ne pourra éluder ce stade ultime, collant tel le sparadrap du capitaine Haddock : Le martellement incessant et abrutissant qu’il ne pourra débrancher qu’en se déconnectant de tout, à savoir : émigrer vers les iles Kerguelen, la terre de feu ou Mars la rouge. L’homme devenu la chambre d’écho de la galerie marchande terrestre globalisée, un vrai rêve de tiroir-caisse ! Et je ne parle pas de ceux, par milliards qui n’auront accès par manque de moyens à ce monde merdeveuilleux. Car eux aussi recevront ces messages miraculeux. J’attends de voir, car je suis un farceur les pubs mal ciblées de ventes d’appareils photos à des aveugles, des chaussures de sport pour des mecs en chaise roulante et des albums de Beatles à des sourds ; Le top, la Méthode Assimile à des muets ! Mais qui s’en fichera fouchtra !

« Les nouveaux instruments internationaux de modification comportementale inaugurent une ère réactionnaire où le capital est autonome et les individus hétéronomes ; la possibilité même d’un épanouissement démocratique et humain exigerait surtout le contraire »[6] ; Alors, Nous ne sommes plus rien, même plus digne d’être appelés humains, sachant que : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » (Albert Dupontel-Einstein)

Georges Zeter/avril 2021