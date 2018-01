Bilan 2017 - Espoir 2018

Janvier

On change d'année.

Un moment symbolique comme un arrêt momentané pour réfléchir, pour faire un bilan en jetant un regard vers l'arrière tout en se demandant ce qui peut nous venir devant. À mon sens, cet exercice de réflexion est important.

Rarement nous prenons le temps de réfléchir et de faire un bilan des événements.

Rarement nous songeons aux événements que nous avons traversés et à ceux qui nous attendent.

L'information est totalement orientée vers l'actualité.

Nos médias ont très peu de mémoire et lorsqu'ils en ont, leur mémoire est terriblement sélective.

Je crois qu'il faut s'efforcer à se souvenir.

Les expériences vécues doivent rester présentes dans notre mémoire afin de ne pas répéter les mêmes erreurs et surtout pour contrer au maximum la manipulation de notre jugement. Cette année, mon bilan est long.

Il y a pourtant peu de thèmes et d'événements soulevés.

Les événements sont cependant plus approfondis.

Comprendre les choses nécessite du temps, de la lecture, de l'effort. Comme le soulignait pertinemment Mark Twain : « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés. » ? Voici la liste des événements passés en revue.



- La fusillade à la mosquée de Québec et sa récupération politique.



- La fin de la guerre en Syrie



- La première année de l'ère Trump



- L'hégémonie du US dollar en chute libre



- Le contrôle d'internet plus accentué



- Le 4e pouvoir toujours au service des manipulateurs



- La personne clef de 2017



- Que nous réserve 2018 Bonne lecture et surtout bonne réflexion. Serge Charbonneau

Au Québec, 2017 commença avec un événement tragique.

Une fusillade dans une mosquée.

Un événement dont les importants détails sont tenus secrets.

Personne ne sait les motivations réelles du tueur. La récupération politique de ce geste de démence est à faire gerber.

On utilisa cette tragédie pendant toute l'année pour traiter les Québécois de racistes et des pires calamités.

Voici quelques-uns des articles qui sont parus à travers le monde pour ternir le Québec.

Vice News :

« Quebec Has a Long History of Anti-Muslim Violence and Political Rhetoric » [1]

Mtl Blog

« More Proof, Quebec Is The Most Racist Province In Canada » [2]

CBC

« Quebec's ugly ethnic nationalism » [3]

« A culture of intolerance and racism has been allowed to fester in the province of Quebec »

Washington Post

« Why does ‘progressive’ Quebec have so many massacres ? » [4]

RFI

« L’attaque d'une mosquée au Québec, symptôme d'un racisme larvé ? » [5]

La Presse

« Discrimination systémique »

« CACHEZ CE RACISME… » [6]

Chatelaine

« L’attentat de Québec était à prévoir » [7]

Le racisme envers la communauté musulmane ne date pas d’hier.

France Info

« Attentat à Québec : la piste raciste privilégiée » [8]

Agence Science Presse

« Islamophobie au Québec : le monstre caché dans le placard » [9]

« Ce geste meurtrier montre qu’il existe bel et bien au Québec un mal, dont certains soupçonnaient l’avancée sans trop y croire : l’islamophobie. »

L'Actualité

« La haine se propage au Québec » [10]

Le parti Québec Solidaire

« Amir Khadir dépose une motion pour instituer une Commission sur le racisme systémique » [11]

Le Causeur.fr

« Le Québec est-il structurellement raciste ? » [12]

Québec solidaire et le gouvernement Couillard, pressé de tenir une commission sur le racisme systémique [13]

Définitivement, la conclusion, sans appel, est que les Québécois sont majoritairement racistes. On dit que le Québec est un pays raciste qui a tous les éléments pour promouvoir le racisme systémique. Nous serions une population portée vers l'extrême droite fasciste et la suprématie blanche. On retrouverait au Québec des adorateurs de Hitler, Mussolini, Pinochet et Franco ! Plusieurs au Québec, seraient de la graine de Ku Klux Klan. Notre premier ministre va même jusqu'à nous menacer lors d'une émission de grande écoute. Il nous dit en nous pointant du doigt, « Nous vous surveillons. Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries "haineuses" sont surveillés. Puis si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire » ! [14]

Voilà la réputation du Québec qu'on décrit allègrement à travers le monde à travers toutes ces déclarations politiques et ces nouvelles traitant du geste d'un dérangé. Pour les médias et les politiques, ce dérangé serait le raciste type qui sommeille dans chacun des Québécois dit « de souche ».

Main dans la main, Québec solidaire et le parti Libéral accompagné par tous les autres partis accusent les Québécois de racisme. On veut rapidement mettre en place une commission [15] pour analyser les Québécois racistes que nous sommes. [16]

Tous sont beaucoup plus empressés de juger les Québécois que de savoir « POURQUOI » le jeune Bissonnette a commis son geste de folie.



Personne ne s'intéresse à divulguer le motif réel de la tragédie.

Une année plus tard, ce motif est toujours gardé secret. Tout ce qui entoure cette tuerie est gardé secret.

La police refuse même de divulguer le type d'arme employé. Une donnée pourtant connue dès leur arrivée à la mosquée. Les nombreuses douilles sur le plancher indiquaient avec quoi le jeune Bissonnette avait commis son massacre.

Et comme le souligne ce témoin [17] enregistré à la mosquée le lendemain, il y avait beaucoup de douilles sur le plancher (à 2 ;15 du début).

Ce soir là, selon Mohammed Yangi, président du Centre culturel islamique de Québec, il y avait entre 60 et 100 personnes réunies à la mosquée de Québec. (à 20 secondes du début de l'entrevue) [18]

Certaines entrevues ont été effacées, comme celle de Mohammed Mouzi [19] qui disait avoir quitté la mosquée 10 minutes avant l'attentat. Il estimait qu'il y avait 90 personnes dans la mosquée lors de l'attentat et que celui-ci serait survenu dans un segment de la mosquée où il n’y a que des hommes.

L'entrevue de Hamid Nadji a aussi été effacée ! [20]

Les témoignages des gens sur place disaient qu'il y avait deux tireurs cagoulés, comme on l'entend sur ce reportage de Radio-Canada [21] ainsi qu'au téléjournal du soir même (à 8 minutes [22]).

On disait aussi que les tireurs avaient utilisé une arme de type AK-47 [23] et on soulignait que cette arme est très difficile à trouver au Canada et que cela laissait croire aux experts que l’attentat avait été préparé longtemps d’avance !

Le secret policier a donc laissé libre cours à toutes les spéculations. Et encore aujourd'hui, UNE ANNÉE PLUS TARD,

N O U S N E S A V O N S T O U J O U R S R I E N.

Pourtant, plusieurs caméras de surveillance ont tout enregistré.

Ces caméras peuvent clairement nous montrer le ou les individus arriver et repartir. Les caméras peuvent nous montrer combien ils étaient et quels étaient le nombre et le type d'arme en leur possession.

Ces caméras nous indiquent aussi combien de temps ces fous ou ce fou a ou ont pris pour commettre le massacre.

Tout est là, mais la police garde le secret ! POURQUOI ?

Une rumeur dit qu'Alexandre Bissonnette, le présumé assassin, était homosexuel et qu'un amour mal vu de la communauté serait la motivation du jeune Bissonnette pour commettre cette boucherie.

On préfère dire que c'est par idéologie fasciste, islamophobe et raciste que le jeune a commis son crime. Ce serait donc un crime raciste et non un crime passionnel. Il est bien évident que le crime islamophobe est bien plus rentable au niveau politique pour promouvoir l'ingérence religieuse islamique que le crime passionnel d'un homosexuel.

Espérons que 2018 nous fasse mieux connaître Alexandre Bissonnette afin que l'on comprenne enfin ses véritables motivations. Espérons que nous puissions enfin voir les enregistrements des caméras de surveillance de la mosquée. Bisonnette est-il vraiment sorti [24] à trois reprises pour recharger son arme ? [25]

Au Québec, cette histoire majeure de 2017, avec l'aide des médias, de la police ne divulguant rien et des politiciens accusateurs a généreusement participé à alimenter la haine et la méfiance envers la communauté des "de souche" qui refuse l'ingérence religieuse. Et parallèlement, ce fut un coup promotionnel pour cette religion qui travaille toujours à convaincre nos politiciens de leur accorder de plus en plus d'accommodements religieux.

Ce fut du jamais vu. Pendant plusieurs jours nos plus grands politiciens [26] qui ont généralement un horaire très chargé, se sont libérés pour assister aux deux cérémonies religieuses. Jamais aucun événement tragique n'a suscité autant de sympathie de la part de nos dirigeants qui cette fois-ci ont été très visiblement touchés allant parfois même jusqu'aux larmes. [27]

Cette tragédie est sans conteste « L'événement » majeur de 2017 pour le Québec.

International

Du côté international, l'événement majeur est sans conteste la fin de la guerre en Syrie. [28]

En ce début d'année 2018, pratiquement toute la Syrie est libre des fous qu'on lui avait envoyés dans le but d'abattre le gouvernement Assad. Ce fut une guerre immonde organisée par des dirigeants hypocrites. Des hypocrites envoyèrent des dizaines de milliers de fous et de mercenaires recrutés dans 100 pays [29], organisés en un supposé "État" (sic) et armés jusqu'aux dents [30]. On leur a fourni pendant six ans, des armes sophistiquées [31] pour tenir tête à un État. On les a rémunérés en argent [32] et en drogue. [33]

Aujourd'hui, la Syrie voit enfin la lumière de la Paix au bout du tunnel de l'hypocrisie mondiale. Le pauvre Pays a été sauvagement détruit. L'économie est à son plus bas. La guerre économique va se poursuivre. Nos ordures politiques au service de l'église économique vont poursuivre leur guerre. Pour eux, comme pour nos ordures médiatiques, la souffrance de la population syrienne importe peu. Tout ce qui compte c'est de renverser ce gouvernement arabe qui se tient debout contre l'impérialisme de l'axe saoudien-américain-sioniste.

Nos ordures médiatiques qui, pendant six ans, quotidiennement, nous ont parlé de la Syrie à des fins de propagande promotionnelle pour embellir leurs fous qui décapitaient ne parlent plus du tout de ce pauvre Pays. Pour nos ordures médiatiques, la souffrance du peuple syrien n'a aucune importance. Plus aucun reportage sur la reconstruction à faire, sur le courage de ces gens qui se tiennent toujours fièrement debout malgré la perte de leurs proches et la destruction de leur vie.

Le peuple syrien est un peuple admirable. Le président syrien mérite aussi notre admiration, premièrement parce qu'il est solidement appuyé par son peuple et deuxièmement parce qu'il aurait pu donner sa vie pour son Pays comme l'a fait Mouammar Kadhafi.

L'aide russe est aussi à souligner. Elle a été un élément clef dès le départ. Les nombreux vétos russes et chinois ont empêché les tueurs de l'OTAN d'aller bombarder pour appuyer les égorgeurs sur le terrain comme cela avait été fait en Libye. Pour les Russes et les Chinois, il n'était pas question de laisser refaire le scénario libyen.

Les alliés du Hezbollah et de l'Iran ont été aussi un appui non négligeable pour parvenir à vaincre ces égorgeurs terroristes drogués et sans âme.

La fin de cette odieuse guerre d'hypocrites met en lumière l'absence de valeurs humaines de nos ordures médiatiques. Ces gens sont définitivement « uniquement » au service de la propagande. Leur seul et unique travail consiste à vomir de la propagande. Ils ne démontrent aucun sentiment humain. Nous l'avions bien vu lors de la libération de Palmyre. Leur déception était grande. Les ordures se sont même réjouies lorsque les égorgeurs ont repris pendant quelques jours cette ville. Leur déception était aussi bien grande lorsqu’Alep fut libéré l'an dernier. Michèle Ouimet pleurait à dieu de voir ses égorgeurs "modérés" défaits ! (modérés en quoi ???) [34]

Aujourd'hui, vous pouvez noter que nulle part dans nos médias on ne se réjouit que cette guerre prenne fin. Aucune de nos ordures n'a le moindre soulagement pour les Syriens et les Syriennes qui sortent péniblement de l'enfer. Aucune de nos ordures n'ira les voir pour nous montrer leur courage et l'ampleur de la tâche pour reconstruire leur Pays. Non, on va plutôt promouvoir les sanctions économiques et poursuivre la propagande haineuse envers le président qu'ils appuient majoritairement.

2017 fut la première année de l'ère Trump.

Il est hallucinant de constater que son dénigrement n'a pas fléchi d'un iota. Nos bulletins de nouvelles ont quotidiennement le volet « salissage de Trump ». Chaque jour on lui trouve des défauts que personne avant lui n'a eus. C'est, selon nos brillants analystes, le pire humain que les États-Unis ont mis au monde ! Nos propagandistes au service de l'establishment rêvent chaque jour de trouver le moyen de le destituer, mais en vain. Sa popularité ne faiblit que dans les sondages. Sur le terrain, s'il y avait une élection, il serait probablement réélu.

Jusqu'ici, Donald Trump a respecté pratiquement toutes ses promesses. Par contre l'une de ses promesses majeures, c'est-à-dire, s'allier à Vladimir Poutine pour lutter de façon efficace et conjointe contre le terrorisme mondial, n'a pu être réalisé. Il semble que l'incapacité de ce rapprochement soit hors de sa volonté.

Trump c'est beaucoup d'investissements militaires, beaucoup de discours menaçants, mais moins de guerres. Donald Trump a mis fin au programme d'armement secret par la CIA des rebelles dits « modérés » en Syrie. [35]

L'économie américaine se porte bien. L'emploi est en croissance et comme promis, il a réduit les impôts. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas devenus le paradis et il y a bien sûr des insatisfaits, ce qui est plus que normal en démocratie, mais globalement son bilan est positif.

Le malheur décrit par nos propagandistes ne s'est pas avéré. Cela ne les empêche cependant pas de cracher sur ce Trump "diabolique" chaque jour et en étant toujours à l'affut de la moindre niaiserie. Une vraie farce ridicule !

Cet homme, business-man mal dégrossi et surtout apolitique et non politique, fait toujours trembler l'hypocrisie de l'establishment qui contrôle au doigt et à l'œil tout le monde politique occidental depuis des décennies.

2017, l'hégémonie du US dollar en chute libre !

En 2017, le monde multi polaire tant souhaité par feu Chávez et feu Kadhafi, s'affirme de plus en plus et se traduit, entre autres, par le choix de la monnaie utilisée lors des transactions internationales.

On a assassiné Mouammar Kadhafi, entre autres, parce qu'il voulait mettre en place le dinar or pour les transactions africaines. Les courriels d'Hilary Clinton divulgués par Wikileaks le laissent entendre clairement.[36]

Le dollar US est l'outil principal de contrôle de l'économie mondiale. Les grandes puissances en sont conscientes depuis longtemps. Déjà en 2006, la Russie envisageait de créer une bourse pétrolière cotée en roubles [37]. Cette année, en septembre, on notait que la Chine, la Russie et l’Inde signaient des accords dans leurs monnaies. [38] Au début septembre, on disait concernant la suprématie du dollar : Poutine défie le système financier international et promet des changements. [39] Un mois auparavant, des analystes constataient que les pays BRICS portaient un coup fatal à la suprématie du dollar américain. [40] Fin octobre, on notait que la Russie et la Chine renforçaient leur coopération monétaire contre le dollar. [41]

Cette volonté de se libérer du joug du dollar US nécessite une longue planification. En 2014, on expliquait comment Moscou et Pékin allaient évincer le dollar de leurs transactions. [42]

Depuis l'abandon de l'étalon or par les États-Unis pour certifier la valeur du dollar US, le dollar est devenu une arme économique mondiale favorisant la domination des intérêts de l'oligarchie mondiale alignée sur la politique américaine.

En juillet 1944, lors des accords monétaires établis dans la ville américaine de Bretton Woods au New Hampshire, il avait été décidé que le dollar devenait le pivot du nouveau système monétaire international. Chaque monnaie se voyait attribuer une parité fixe par rapport à l'or. Le dollar, quant à lui, avait été établi "as good as gold", c'est-à-dire convertible en lingots. [43] Le 15 août 1971, il y a presque 50 ans, le président Nixon décide de changer les règles établies à Bretton Woods. [44] Le cours des monnaies établies en fonction de leur valeur en or et qui servait à convertir les valeurs transigées était "oublié" et le dollar US devenait « LA » monnaie de référence pour les transactions. Le dollar devenait donc une sorte "d'équivalent" à l'or au niveau de la valeur peu importe si l'or existait ou non en quelque part. Pour mieux saisir ce coup de barre important, il faut écouter la déclaration de Nixon annonçant la fin de convertibilité du dollar en or. [45]

À travers la monnaie, on constate que l'impérialisme américain perd des plumes. L'économie mondiale vit un retour à des valeurs sonnantes et trébuchantes. [46] L'or reprend sa place comme valeur de référence. En octobre dernier on disait que la Russie avait maintenant triplé ses réserves d’or d’environ 600 tonnes à 1 800 tonnes. [47]

Parallèlement et même paradoxalement à cette matière représentant matériellement la richesse, les nouvelles monnaies virtuelles comme le Bitcoin voient le jour ici et là. La Chine et la Russie se lancent dans la création d'une monnaie virtuelle. [48] Même le Venezuela dit vouloir mettre en place sa propre monnaie virtuelle pour vendre son pétrole. Le 3 décembre dernier, La Presse rapportait : « Le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé dimanche la création du « Petro », une monnaie virtuelle basée sur les réserves de pétrole du pays, pour lutter contre le « blocus financier » des États-Unis. » [49]

Ces différentes mesures économiques sont des contres offensives directs aux attaques économiques de l'impérialisme. Elles servent à contrecarrer les sanctions économiques et l'établissement des valeurs énergétiques fixées par l'hégémonie du dollar US. [50]

2017 aura été aussi une année où le contrôle d'internet s'est accentué.

Sous le fabuleux prétexte des Fake News et d'un complot russe pour orienter l'opinion américaine, les grands d'internet, Google, Facebook, WhatsApp et Cie ont tous mis en place des mesures de contrôle pour "limiter" l'information qu'ils considèrent "nocive" !

Le 25 avril 2017, Google annonçait des modifications de son service de recherche pour rendre plus difficile pour les usagers l'accès à ce qu’ils appellent des informations « de mauvaise qualité » telles que les "théories du complot" et lesdites "fausses nouvelles". [51]

Les médias au service de cette information contrôlée voient tous d'un bon œil cette nouvelle.



Les fausses informations dans la ligne de mire de Google. [52]

Fake news : Google annonce des changements dans son moteur de recherche [53]

Les fausses informations dans la ligne de mire de Google [54]

Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Facebook d'aviser ses utilisateurs d'une mise à jour de son algorithme pour sanctionner les liens de "mauvaise qualité" (! !!) [55]

Facebook dit vouloir « réduire l’influence de ces spammeurs et arrêter de prioriser ces liens qu’ils partagent plus fréquemment que la moyenne ».

Si vous êtes attentifs à votre fil d'actualité, vous avez sûrement noté que les publications ont été "allégées" et sont aussi devenues "moins nocives". Facebook, à l'instar de tous nos médias de masse, aime voir notre cerveau au repos. On favorise le divertissement ou la nouvelle livrant la propagande simpliste accompagnée du cliché du moment. On évite donc les contenus qui entrainent trop de réflexion et de questionnements dits "nocifs".

Les géants du web ont aussi trouvé un nouvel allié pour traquer ce qu'ils considèrent de la "propagande russe" et pour promouvoir « la bonne information ». L'organisation PropOrNot (contraction de Propaganda Or Not) a vu le jour. Une brigade de bons samaritains qui auraient senti le besoin de créer un groupe pour contrer une supposée infiltration russe nocive sur le web.

Cette brigade de l'anti "fake News" « russes » opérant dans l'ombre et refusant d'être identifié dans la lumière est tout ce qu'il y a de plus étrange et louche pour une organisation disant être au service de la "vérité" !

PropOrNot a mis à la disposition du public une liste noire officielle [56] de sites à se méfier et même à bannir. Environ 200 sites sont ciblés. [57] Des sites que l'on dit être des « colporteurs » réguliers de la propagande mensongère russe. On ratisse large, cela va des sites "conspirationnistes" totalement loufoques à des organisations de presse très sérieuses comme, bien sûr, Sputnik et Russia Today. Aussi les sites libertariens comme Zero Hedge, Antiwar.com et même l'Institut Ron Paul ! Le très influent site web de droite Drudge Report ainsi que WikiLeaks 58], spécialisé dans la diffusion de documents sensibles. Ils sont tous, selon PropOrNot, au service des vilains Russes.

Le 4e pouvoir toujours au service des manipulateurs

Chaque année, on ne peut éviter de noter la piètre qualité de notre information. Le 4e pouvoir est toujours solidement contrôlé par l'oligarchie mondiale.

Cet allié essentiel de la démocratie, ce contre-pouvoir qui normalement est au service du citoyen est sous le joug des manipulateurs de la pensée et du jugement. Sans ces journalistes convertis en propagandistes, les citoyens occidentaux s'insurgeraient contre les massacres qui ont cours au nom des droits humains et de la démocratie. On ne respecte pas les droits humains en favorisant et faisant des guerres et des massacres. Et la démocratie qui est le respect de la voix du peuple ne se fait pas avec des armes, mais avec des urnes.

Les journalistes sont une honte pour les droits humains et la démocratie.

Les journalistes sont une insulte à la souffrance de ceux qui sont sous les bombes qu'ils disent humanitaires et chirurgicales.

La personne clef de 2017 aura encore été Vladimir Poutine.

C'est grâce à Vladimir Poutine si les Syriens et les Syriennes peuvent enfin revivre dans la Paix. [59]

Un politicien fidèle aux véritables valeurs humaines qui contre l'hypocrisie de nos ordures politiques qui, hypocritement, favorisent les pires massacres qui soient.

Je vous invite fortement à écouter les vœux du Nouvel An du président russe. [60] Le Président Poutine parle de valeurs humaines, de famille, de retrouvailles, d'espoir d'amélioration, un discours bien différent de ceux de nos dirigeants toujours orienté vers l'économie et les souhaits clichés. Poutine souligne que savoir aider son prochain, faire preuve de sensibilité et faire le bien donne à nos vies un véritable sens de l'Humanité. Je crois qu'il a bien raison.

Que nous réserve 2018 !

Nous voilà à la boule de cristal !

L'an dernier, j'en ai fait une mauvaise lecture sur un point important.

J'avais sous-estimé l'ampleur de la diabolisation de Marine Le Pen. Une diabolisation qui contrairement à Donald Trump, n'était pas une diabolisation récente, mais bien une diabolisation faite sur de nombreuses années.

Une diabolisation profondément incrustée dans les fibres des Français et des Françaises. La population française, aidée de leurs plus puissants médias, a donc élu un pion mondialiste de droite totalement au service de cette oligarchie qui contrôle la quasi-totalité de la richesse mondiale. Le peuple français a préféré se faire enculer plutôt que d'affronter leur peur Le Pen habilement cultivée depuis des années.

La France aura donc un quinquennat pour réfléchir à ce geste.

Du côté de la Syrie, il ne faut pas se leurrer, la souffrance ne cessera pas rapidement. Ces ordures qui y font la guerre depuis six ans sont des prédateurs qui n'abandonnent jamais leur proie. Ils vont tout faire pour tenter de prendre le contrôle syrien.

Même si elles diminueront de façon notable, les attaques terroristes vont probablement se poursuivre en Syrie. Les prédateurs qui se foutent complètement de la misère humaine vont tout faire pour que le peuple syrien paie chèrement en souffrance leur appuie à Bachar al-Assad. En plus de favoriser les actes terroristes contre la population syrienne, les embuches économiques, politiques et diplomatiques de la part de ces hypocrites sans-cœur vont se multiplier.

2018 commence avec une tentative classique de déstabilisation de l'Iran. Nous sommes présentement en pleine campagne de propagande contre le gouvernement iranien. Nos ordures nous font croire à un vaste soulèvement populaire. Il s'agit en fait d'un grossissement médiatique classique. La population iranienne, tout comme le gouvernement iranien n'est pas dupe. Ils ne se laisseront pas entraîner à favoriser un retour dans le giron américain. Dans quelques jours nos ordures journalistiques feront du patin artistique et dans quelques semaines le vaste soulèvement sera chose du passé. Comme le souligne Mikhail Gamandiy-Egorov sur Sputnik, l’énième tentative de révolution colorée en Iran ne passera pas. [61]

Nos journalistes-propagandistes vont continuer à se ridiculiser et à perdre de leur crédibilité. La réalité et les faits ont la tête dure. La guerre tue et ne sauve personne. Les opérations militaires ne sont jamais humanitaires. La démocratie ne se fait jamais par les armes.

Bien entendu, la machine de diffusion de l'information va être encore plus sélective dans ce qu'il faut diffuser et surtout ce qu'il faut censurer. La censure est l'allié essentiel à la propagande et au mensonge.

La concentration de la richesse va-t-elle continuer à s'accentuer ? L'an dernier on disait que huit personnes possédaient autant que la moitié de la population mondiale ! En viendra-t-on à dire qu'une personne possède pratiquement toute la richesse planétaire ? Nos ordures vont-elles nous faire adorer la personne possédant la planète en disant que c'est une généreuse philanthrope et en oubliant de dire qu'elle refuse de payer des impôts ?

Espérons que nous entamions une ère où il y a plus de partage et de justice sociale. Espérons que les guerres s'estompent et que le respect et la coopération entre les pays souverains s'établissent. Espérons que les sommes monstrueuses dépensées pour tuer soient mises à soulager la faim, la soif, la souffrance et la misère.

Je vous souhaite de tout cœur une Bonne Année 2018 et que la PAIX et l'Amour soit avec nous.

Salutations,

Serge Charbonneau

Québec

----------------------------------

