Bilan de l’élection présidentielle

Ok, çà c’est du Dugenêt positif qu’on peut suivre, tant qu’on parle pas de Poutine !

Mais bon , si l’exposé, si ce bilan d’étape conjoncturel est bien vu, on sent que les fondamentaux ne sont pas là.

Quoi ? Le « système » pseudo-démocratique serait corrompu ? Sans blague ! Les mouvements « ouvriers » le découvriraient ? Oh quelle déception ! La gauche ne serait plus la gauche ? Quelle révélation ! Si tante Mélenchon avait eut des roues(bignoles) en plus on l’aurait comme tonton-autobus. Ok ! Passionant. Nous serions piégé ?

Faux pas déconner, tous le monde le sais, le savais mais les mêmes continuent les rengaines.

Le problème avec vous, Jean Dugenêt comme avec Octave Lebel ou d’autres du « camp du bien »,

c’est que vous prétendez servir l’unité en clivant, c’est que vous cultivez une lecture idéologique des réalités sociales clivées via le prisme aliénatoire des représentations et catégories du système dominant. Toute logique de partis, d’alliance, de concurrence ou d’union en démocratie spectacle de marché, et de marché par définition truquée, n’est que division et impuissance de la classe dominée. C’est conçu pour ! A commencer par la division droite-gauche, et ses imaginaires chimériques extrême droite et extrême gauche. Que vous chérissez !

S’il y a un électorat dit d’extrême droite massif fourvoyé et prolétarien, c’est bien parce qu’il y a une gauche pour le sur-valoriser (diabolisation, fascisation, etc.). Désigner le diable, c’est recruter, fabriquer, conforter ses adeptes ! Dialectique élémentaire.

Arrêtons de dire que Mélenchon (ou Le Pen) veut ou ne veut pas gouverner, réussir ! Psycho de bazar ! Politologie de mes deux !

Le rôle par essence et pas construction de Mélenchon malgré lui c’est de réussir à échouer, de prospérer sur la division populaire, sur la mise en vente de combats chimériques, pour la concentration de mandats lucratifs. C’est un commerce !

Si Mélenchon avait écouté le mouvement composite souverainiste (ex. UPR, PRCF, etc.), opéré une synthèse de troisième voie (fasciiiiiste !) d’union vraiment populaire, il aurait gagné au premier, voire au deux tours.

Mais, mais ! il aurait eu rapidement aussi un accident fortuit (cardiaque, automobile, fiscal, judiciaire ou autre...). Le fascisme éventuel il est là ! C’est Macron, ce Macron mafieu que la dite gauche a pris soins de laissé réélire pour préserver ses marches lucratifs. On s’en sort pas !

Donc, Jean nous comprenons maintenant pourquoi un Poutine, figure symbolique, fait échos dans l’ inconscient populaire : échos du désespoir d’une population maltraitée et trompée qui sent bien que l’avenir bouché est dans la violence, que la guerre de classe fini toujours dans la violence physique et annonce un régime autoritaire de salut par nécessité.

Donc votre théorie argumentaire de la Poutinolâtrie n’est qu’une culpabilisation contre-productive, et typiquement bourgeoise ! Y a pas d’idolâtrie des gens du peuple qui doute des narratifs des dominants ! L’idolâtrie c’est justement la diabolisation d’un ennemi imaginaire.