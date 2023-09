Bilan du G20 en Inde : coup dur pour l’Occident

Le récent Sommet du G20 a mis une fois de plus en évidence que les puissances et nations appartenant à l’écrasante majorité mondiale – ne prévoient pas de partager la vision de la minorité planétaire occidentale. Un camouflet que l’establishment atlantiste ne peut aujourd’hui plus voiler.

« Sommet du G20 : colère de Kiev après un communiqué final décevant » - titre la propagande hexagonale de France Info.Tout en notant que c’est un succès pour Moscou et un raté pour Kiev. Ceci étant dit, il faut savoir lire entre les lignes. Le camouflet en question n’est pas tellement un échec pour le régime fantoche kiévien, mais bel et bien pour l’axe occidental atlantiste de manière générale. Et un aveu de sa propre colère par la même occasion.

Le média de propagande hexagonale indique également que le fait même qu’il n’y ait eu aucune mention explicite aux actions de la Russie dans ledit communiqué – constitue un changement de cap par rapport à l’année dernière. L’autre signe fortement « négatif » pour l’establishment politico-médiatique occidental étant l’invitation du chef d’Etat brésilien Lula à l’endroit de Vladimir Poutine – à se rendre au prochain Sommet du G20, qui aura lieu précisément au Brésil, l’année prochaine.

Et dire que les attentes des forces atlantistes pour ce sommet étaient si grandes. Voulant profiter de l’occasion, et en l’absence des présidents chinois et russe au sommet, les Occidentaux y voyaient une « opportunité fantastique », comme l’indiquait d’ailleurs CNN. Si bien que les leaders de Chine et de Russie n’aient pas jugé nécessaire à être personnellement présents audit événement, mettant vraisemblablement en avant la priorité accordée en faveur des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), en d’autres termes la véritable communauté internationale où les voix aboyantes d’une extrême minorité planétaire ne se font pas entendre, les régimes occidentaux espéraient néanmoins à pouvoir convaincre nombre de pays non-occidentaux à les suivre dans leur rhétorique.

Mission ratée donc pour les Occidentaux. La réaction de grande déception du régime kiévien ne fait effectivement que traduire l’extrême déception surtout de ses parrains otanesques. La réaction d’ailleurs du représentant du régime hexagonal Macron le confirme pleinement également.

Mais si tout cela parait si déplaisant et incroyable pour certains régimes et « observateurs » de l’Occident – le fait est que cela ne fait que confirmer les prévisions abordées nombre de fois par Observateur Continental. Notamment dans le cadre de l’ordre international multipolaire, mais également et simplement post-occidental.

Oui, le bouleversement mondial a bel et bien eu lieu. L’Occident se retrouve aujourd’hui obligé, à défaut de reconnaitre la réalité multipolaire mondiale, à subir les conséquences de sa propre arrogance et de son sentiment de pseudo-supériorité. Le tout face à une majorité mondiale totalement décomplexée et prête à en découdre.

Pour citer les propagandistes atlantistes – ce sommet fut effectivement une excellente opportunité. Mais à l’inverse de leurs espoirs – il n’a fait qu’une fois de plus mettre en lumière que c’est bien l’espace occidental qui augmente son propre isolement à l’échelle internationale. Que les nations non-occidentales ne partagent pas la prétendue vision de la minorité occidentale dirigée par le maître washingtonien. Et que le camouflet obtenu à l’issue de ce Sommet du G20 en Inde – ne sera indéniablement pas le dernier. Pour l’Occident bien évidemment.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5246