Bill Gates : Les portes du purgatoire

Marc Levy nous dit : « Dès que l'argent sonne dans la caisse, l'âme du purgatoire s'échappe. »

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, le nom du fondateur de Microsoft et de la Fondation Bill & Melinda Gates apparaît partout. Dans le précédent article « Bill Gates : les portes du paradis », il est mentionné l’article de Robert F. Kennedy Jr., président de la Childrens’ Health Defense et adversaire déclaré des abus de l’industrie de la vaccination, qui a publié sur le site de sa fondation une dénonciation franche et sans détours des actions de Bill Gates le philanthrope. En voici l’intro :

« L’obsession de Gates pour les vaccins semble alimentée par sa conviction messianique qu’il est destiné à sauver le monde par la technologie et une détermination démiurgique à expérimenter avec la vie d’êtres humains inférieurs. »

L’article développe : Promettant une part de 450 millions sur les 1,2 milliards destinés à vaincre la polio, M. Gates a pris le contrôle du groupe consultatif technique national indien sur l’immunisation qui a rendu obligatoire l’administration orale de vaccins contre la polio par le biais de programmes dédoublés d’immunisation des enfants avant l’âge de cinq ans. Les médecins indiens attribuent à cette campagne une épidémie dévastatrice de paralysie flasque aiguë non due à la polio qui a paralysé 490 000 enfants au-delà des taux attendus entre 2000 et 2017. Cette même année, (2017) le gouvernement indien a mis fin au programme de vaccination de la fondation Gates et a demandé à ce dernier de quitter l’Inde avec sa politique vaccinatrice. Depuis les taux de contamination ont chuté précipitamment. Encore en 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis à contrecœur que l’explosion mondiale de la polio est principalement due à une souche vaccinale. »[i]

Analysons en ouvrant le lien marqué en rouge pour bien comprendre :

« Principalement due à une souche vaccinale ».[ii] Pour la première fois, le nombre d'enfants paralysés par des souches mutantes du vaccin antipoliomyélitique est supérieur au nombre d'enfants paralysés par la polio elle-même. Ces cas ressemblent remarquablement à la polio ordinaire. Mais des tests de laboratoire montrent qu'ils sont causés par des restes du vaccin antipoliomyélitique oral qui se sont détachés dans l'environnement, ont muté et ont retrouvé leur capacité à paralyser les enfants non vaccinés. « C'est en fait une énigme intéressante. L'outil même que vous utilisez pour l'éradication [de la polio] est à l'origine du problème », déclare Raul Andino, professeur de microbiologie à l'Université de Californie à San Francisco… Une « énigme intéressante » ? Bonjour la décence…Qu’il nous dit ce professeur vendu à big pharma car il sait fort bien qu’Il y a deux manières de donner le traitement :

- 1) – Dans les pays riches : par injection, c’est beaucoup plus cher mais ne contient aucune forme vivante du virus.

- 2) – Dans les pays pauvres : Le vaccin oral utilisé contient une forme de virus qui a été affaiblie en laboratoire, mais reste toujours un virus vivant…

Donc…Ca y est, vous suivez la logique de « l’énigme intéressante » ?

Toujours venant de l’article de Bob Kennedy : « On ne vaccine pas seulement contre la polio, il y a aussi d’autres hécatombes. Prenez la campagne de vaccination du HPV (Les papillomavirus humains) en Inde. »

« En 2014, la Fondation Gates a financé des tests de vaccins expérimentaux contre le HPV, développés par Glaxo Smith Kline (GSK) et Merck, sur 23 000 jeunes filles dans des provinces indiennes éloignées. Environ 1200 d’entre elles ont souffert d’effets secondaires graves, notamment de troubles auto-immuns et de troubles de la fertilité. Sept sont mortes. Les enquêtes du gouvernement indien ont accusé les chercheurs financés par la Gates’ Fondation d’avoir commis des infractions éthiques généralisées : pressions exercées sur les villageoises vulnérables pour qu’elles participent à l’essai, intimidation des parents, falsification des formulaires de consentement et refus de soins médicaux aux jeunes filles blessées. L’affaire est maintenant devant la Cour suprême du pays. »[iii]

Reculons encore dans le temps : En 2010, la Fondation Gates a financé un essai de phase 3 du vaccin expérimental de GSK contre la malaria, qui a tué 151 nourrissons africains et a causé des effets indésirables graves, dont la paralysie, des convulsions fébriles et des crises d’épilepsie, chez 1048 des 5949 enfants.

Au cours de leur campagne MenAfriVac 2002 en Afrique subsaharienne, les agents de Gates ont vacciné de force des milliers d’enfants africains contre la méningite. Environ 50 sur 500 enfants vaccinés ont développé une paralysie. Des journaux sud-africains se sont plaints : « Nous servons de cobayes pour les fabricants de médicaments. » L’ancien économiste en chef de Nelson Mandela, le professeur Patrick Bond, décrit les pratiques philanthropiques de Gates comme « brutales et immorales. »

Il est à noter que toutes ces allégations graves n’ont fait l’objet d’aucunes poursuites…Et Mr Kennedy poursuit sa campagne pour dénoncer la main mise de Gates’ fondation sur la santé public mondiale.

Brutales et immorales, pour d’autres de telles actions vaudraient la prison si ce n’est plus. Bill Gates et sa femme ne sont-ils pas célébrés comme les nouveaux messies qui sauveront le monde de la maladie ? Tapis rouge, chef d’état à plat ventre, show business en pâmoison, Bono, le Pape, et qui et qui ? Pourtant, le « gentil » binoclard a des visées qui font froid dans le dos. En 2010, M. Gates s’était engagé à verser 10 milliards de dollars à l’OMS en disant : « Nous devons faire de cette décennie la décennie des vaccins. » Un mois plus tard, M. Gates déclarait dans une conférence TED[iv] à propos des nouveaux vaccins « Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre 9 milliards. Avec de très bons résultats sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle des naissances, on pourrait le réduire de peut-être, 10 ou 15 %, mais on gardera un facteur d’augmentation d’environ 1,3 »[v]…Donc ce n’est pas réduire, mais contenir la population…Mais comprenons que sur le long terme « contenir » veut bien dire « réduire »…En sémantique il est adroit l’animal et fort bien conseillé par son armée d’avocats, de consultants et autres êtres communicationnels.

Par sa fondation qui pilote les associations sanitaires, OMS en tête, il « conseille » mais plutôt ordonne. Et à cela il y a des retours de bâton : En 2014, l’Association des médecins catholiques du Kenya accuse l’OMS de stériliser chimiquement des millions de femmes kenyanes à l’aide d’une campagne de vaccination contre le « tétanos. » Des laboratoires indépendants ont trouvé une formule de stérilité dans chaque vaccin testé. Après avoir nié ces accusations, l’OMS a finalement admis qu’elle avait développé les vaccins de stérilité pendant plus de dix ans. Des accusations similaires ont été émises par la Tanzanie, le Nicaragua, le Mexique et les Philippines.

« Des défenseurs de la santé publique de par le monde accusent Mr. Gates de détourner l’agenda de l’OMS et de bien d’autres associations de projets qui ont fait leurs preuves en matière de lutte contre les maladies infectieuses : eau potable, hygiène, éducation, conseil, nutrition, phytothérapie et développement économique. La Fondation Gates ne consacre à ces domaines que quelque 650 millions sur son budget annuel de 50 milliards de dollars. Ses détracteurs affirment qu’il a détourné les ressources des l’agences au profit de sa philosophie personnelle selon laquelle la bonne santé ne vient que par la seringue ou la médication. »

L’article écrit pour Robert Kennedy Jr, devrait être source d’inspiration pour nos « élites » françaises, car Il est rare qu’un membre de l’establishment en attaque un autre de manière aussi frontale, et avec des accusations aussi graves. Mais chacun sait depuis longtemps que les Kennedy aiment vivre dangereusement…Donc, prenons acte de cet acte de courage !

--------------------------------

En ce qui concerne Bill Gates, en plus de se servir de sa philanthropie pour contrôler l’OMS, l’UNICEF, la GAVI, le Fonds Mondial et le PATH, Mr. Gates a fait don de 50 millions de dollars à douze sociétés pharmaceutiques[vi] pour accélérer le développement d’un vaccin contre les coronavirus. Dans ses récentes et nombreuses apparitions dans les médias, « le philanthrope désintéressé » semble convaincu que la crise du COVID-19 lui donnera désormais l’occasion d’imposer ses programmes coercitifs de vaccination.

Il faut savoir que si cet homme a autant de pouvoir, cela est dû a un contrôle total de son image, de toute sa communication, qu’il est craint par les puissants et lorsqu’à peine une opinion semble discordante… Sonne, sonne le tocsin des médias mainstreams qui défendent le bienfaiteur trainé dans la boue par des complotistes ignares, égoïstes qui ne comprennent rien aux aspirations du grand homme, du grand Gates, du grand sauveur généreux… Alléluia, Gates est en croix !

Résumons par cette maxime de Jacques Le Goff qui s'adresse à notre sujet du jour :

- « Heureux est celui qui n'a jamais connu le goût de la renommée ; l'avoir, c'est le purgatoire ; le désirer, c'est l'enfer. »[vii]

Afin de clore cette série de trois articles, reste à venir : « Bill Gates : les portes de l’enfer. »

Georges Zeter/juillet 2020

Tout ce qui est avancé dans cet article est une reprise de l’article de Robert Kennedy Jr. Jamais il n’a été poursuivi par l’armée d’avocats de Gates…