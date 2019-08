« Bis bald, Marx und Freud ? » - A la revoyure, Marx et Freud ?

L'enseignement de Karl Marx et Sigmund Freud en classes de terminale philosophie n'aurait bientôt plus lieu, à en croire cet article qui le prend à la française sur le mode de l'effroi militant, avec la pétition qui va bien. Avec la sortie de Karl Marx et de Sigmund Freud, ce seraient les notions de travail et d'inconscient qui disparaîtraient, le tout lénifié par ailleurs dans une vaste matière Humanités, littérature et philosophie.



Les si fameux clichés.

Qu'en savons-nous ? L'article parle comme si ces notions ne tenaient que des auteurs en question, ce qui n'est pas vrai ; et puis, ça n'est pas comme si l'enseignement de la philosophie était supprimé, sachant que la France garde une forme d'exclusivité à ce sujet - d'ailleurs, dans des termes de cartésianisme administratif à menace théoriste, en vérité, avec la fameuse dissertation en 3 parties, 3 sous-parties chacune, généralement dialectique à la hegelienne. La hegelienne, oui, mais la hegelienne cartésianisée ... l'exercice, par soi, est déjà une direction de pensée, qui certes ne manque pas d'intérêt dans la mesure où elle discipline l'intelligence. Si cela ne fait pas le philosophe, cela fait certainement le penseur francoïde en herbe, i.e. de cartésianisme administratif à menace théoriste.

Bon. Il est néanmoins regrettable d'ôter Marx et Freud : c'est comme si vous supprimiez les racines de l'arbre qui permettrait d'y entendre goutte au siècle dernier, le soviétisme pas plus que le psychanalysme ambiants ne venant de nulle part. C'est Augustin d'Hippone et Thomas d'Aquin, théologiens chrétiens en sus de philosopher et tout ensemble, qui prennent la place des deux autres : après donc avoir retiré la compréhension du XXème siècle, on retombe sur des bases plus héréditaires, pour - en somme - faire du XXème siècle une parenthèse dans cette Histoire millénaire de la philosophie ... mais aussi de la France, quand on y pense bien, et plus généralement de l'Europe.

Exit l'entente intellectuelle des enjeux autours de la Guerre Froide, ou encore du marketing (Edward Bernays, neveu de Freud, et Ernst Dichter très psychanalysants : pères du marketing tout de même). Effectivement, l'on peut croire que le capitalisme ne se veut aucune espèce d'Autre en Miroir.

Cela dit, je répète que l'enseignement de la philosophie est plutôt particulier à la France, et l'on peut se demander si un jouvenceau - surtout dans les conditions de régression de la concentration, de la maturation et de la formation en générale, aujourd'hui - à vraiment de quoi saisir les enjeux (encore que ce ne soit pas, telle quelle, une raison pour le faire régresser encore).

De plus, dans la mesure où le freudisme est une cure, qui n'est pas sans connaitre les résistances in/conscientes qu'elle peut susciter, il semble vraiment sage car atraumatique, de le retirer du programme (les profs de philo sont-ils bien psys ?). Quant au marxisme, il faut dire qu'il prône un sociologisme polémique (la lutte des classes) qu'il exporte avec fascisme à tout l'univers. Or Jean Baudrillard est génialement venu nuancer cela d'anthropologie (cela dit, je ne crois pas que Baudrillard soit au programme, non plus, d'autant plus qu'il est fort anticapitaliste) les classes sociales ayant plutôt tendance à diverger et converger avec élasticité, voire à transverger largement, tout au long de l'Histoire. Finalement, comme toujours, tout dépendra de l'intérêt du prof mettant en œuvre le cours d'Humanités, littérature et philosophie.

Alors quoi ? Personnellement, rien - tout comme la gouvernance macronienne en général, sans compter l'époque : vraiment, rien.

Mon propos partait du principe que plus personne n'en a plus rien à foutre, les profs d'être consuméristes comme tout le monde, les parents de surprotéger leurs rejetons contre le professorat-même, l'enfance et la jouvence d'être livrées à elles-mêmes au point d'enregistrer des taux de suicides-monstres sans parler des convulsions, spasmophilies, syncopes, asthmes et autres anxiétés d'étouffement et d'absence d'horizon historique, social et culturel. Et c'est du vécu : aujourd'hui, des jouvenceaux français - et pas les moins futés ni polis - ignorent 1789, l'emplacement de la mer Méditerranée, la Seconde Guerre mondiale, le conflit israélo-palestinien, alors on peut parler de Marx et Freud si vous voulez. Des agnotologies sont à l’œuvre.

D'aucuns préfèrent croire que l'époque n'est pas au nihilisme mais, quand on sait que certaines allergies sont psychosomatiques chez certains, on réalise - au-delà de tous risques écologiques - la part de "c'est dans la tête" des choses, c'est-à-dire, avant tout, la part de relationnel, imaginaire, symbolique aussi réelle que, au hasard, les risques écologiques - c'est-à-dire que c'est déculturel.

Mais "l'enseignement sert la reproduction sociale", n'est-ce pas ?

Et puis, "l'enseignement de philosophie et la philo, ça sert à rien", n'est-ce pas ?





