Bisbrouilles à la France Insoumise ?

Charlotte Girard – très populaire chez les militants et veuve du regretté Delapierre, dauphin supposé de Mélenchon - a souhaité se mettre en retrait et prendre un peu de recul : les journalistes veulent à tout prix et parfois au prix de sérieuses entorses à la vérité ou de spéculations pas désintéressées y voir une manière de désaveu politique de l’emprise de Jean-Luc Mélenchon accusé de caporaliser le mouvement.

Un reproche que l’on se garde bien de faire avec une telle constance à d’autres gauleiters réels ceux-là de parti ou de majorité.

Rappelons tout de même qu’il y a une certaine logique en politique comme dans toutes les entreprises humaines, il y a toujours quelqu’un qui attire plus les regards et donc l’attention, en parapsychologie cela s’appelle l’aura et en langage courant le charisme : comme candidat à la Présidentielle Mélenchon a fait un score loin d’être ridicule et il est donc resté de fait la figure tutélaire de ce mouvement.

L’enjeu des forces obscures de la presse et des Médias en général est maintenant de faire feu de tout bois pour dévaloriser Mélenchon et son mouvement par des accusations sans fondement véritable et un festival de perfidies de toute nature.

Les raisons en sont diverses : sauver le soldat Macron mais aussi préserver le PS de l’anéantissement voire apporter un peu de viatique aux Écologistes tellement utiles pour apporter leur soutien aux entreprises en déroute.

Que les idées de Mélenchon influencent peu ou prou le mouvement des Insoumis, c’est indéniable, il a des convictions qui sont partagées par une majorité des militants, qu’il y ait des divergences sur les moyens de leur assurer un avenir triomphant, c’est justement pour débroussailler la route qu’il y a des assemblées de discussion.

Cependant, jusqu’à preuve du contraire, personne ne peut lui disputer la place de « primus inter pares » et comme on n’est pas dans un vulgaire parti socialiste ou chez les Républicains où l’arrivisme fait éclore les vocations multiples et variées autant qu’assassines, il faut bien que les journalistes à l’affût de tout ce qui peut dégrader l’image des Insoumis dans l’opinion publique inventent des querelles d’égos le plus souvent fictives.

Sans s’interroger, par exemple, sur les capacités intellectuelles manifestement déficientes de ceux qui, aigris par des ambitions déçues, ne voient plus que dictature là où ils se mouvaient quelques heures auparavant sans en avoir conscience ou plus exactement sans être autrement émus par les graves dysfonctionnements qu’ils dénoncent après les avoir miraculeusement découverts.

Tout cela n’est pas fort sérieux de la part des dissidents et en dit long sur la sincérité de leur engagement mais cela se comprend de la part des journalistes qui utilisent leurs mâles déclarations à des fins idéologiques : ceux-ci sont en service commandé, il faut que soit contrariée l’émergence d’une force populaire qui pourrait remettre en cause l’ordre établi.

Ils préfèrent de loin le barnum dit démocratique qui, bien rodé, remplace ceux qui ont déplu par des clones destinés à poursuivre le même rituel de pseudo-gouvernance favorable aux mêmes intérêts, ceux de la classe dominante qu’en d’autres temps on appelait plus justement ploutocratie.

Pour en revenir au fonctionnement de la France Insoumise, le texte de base de « l’avenir en commun » a fait l’objet de discussions dans des ateliers, il a été amendé à maintes reprises pour aboutir à la synthèse actuelle que personne ne remet en question au sein du mouvement.

Charlotte Girard a collaboré à la synthèse avec Jacques Généreux, elle n’en est en aucun cas l’inspiratrice unique.

Pour se convaincre de la prégnance du programme de l’« Avenir en commun » il suffit de suivre les meetings de Manon Aubry accompagnée par Jean-Luc Mélenchon qui en est l’incontestable grande vedette car c’est en partie pour lui que se déplacent les foules, on peut le déplorer mais on est bien contraints de l'admettre.

La polémique a été lancée en début de semaine par le journal « le Point » qui n’est pas un organe de gauche comme chacun sait et l’infamie a été relayée entre autres par l’hebdomadaire Marianne qui passe le plus clair de son temps à chercher des poux sur la tête de Mélenchon et à dénaturer l’action des Insoumis.

Que Charlotte Girard ait publié sur Facebook un démenti du sens donné à sa mise en retrait volontaire par les organes de presse ( selon elle un contre-sens malveillant ) est passé quasiment inaperçu car le poison distillé, c’est comme le dentifrice il est impossible de le faire rentrer dans le tube.

Tout cela est assez dérisoire intellectuellement mais peut être destructeur dans la compétition électorale. Néanmoins comme l’écrivait Ionesco « Rien n’est grave puisque tout passe. Ou plutôt s’éloigne » , le temps fera litière de toutes ces inepties.

Que personne n’ajoute foi aux raisons d’ordre personnel ( c’est-à-dire relevant de la vie privée ) de la coresponsable de la coordination de « L’avenir en commun » est le signe d’une profonde désaffection de certains journalistes pour une vérité qui ne serait pas conforme à leurs désirs.

Non que je veuille à tout prix oublier les possibles rivalités qui ont repris vigueur avec le retour de Sophia Chikirou dans l’organisation de la campagne des Européennes et dont l’avenir nous dira si elle aura été aussi talentueuse et féconde que pour la campagne des Présidentielles mais la compagne de Mélenchon est assurément devenue à tort ou à raison, la Justice le dira, le point faible de la galaxie mélenchonienne.

Mais encore une fois si certains ont quitté le mouvement car ils s’estimaient mal récompensés dans l’établissement des listes et que leurs talents supposés ou réels n’étaient pas jaugés à leur juste valeur, Charlotte Girard pressentie pour conduire la liste aux Européennes avec la certitude quasi absolue d’être élue a elle choisi de ne pas s’engager : les raisons de sa mise au vert volontaire ne sont donc pas bassement intéressées par la lutte des places.

Comme le désir d’être une maman plus présente pour ses filles ou un coup de mou dû à la fatigue ne sont pas fort porteurs médiatiquement la presse préférera toujours s’appesantir lourdement sur des conflits de personne.