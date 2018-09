Bitcoin : Lettre ouverte au Président Macron

Monsieur le Président,

Il est urgent que la France se dote d’un outil productif en Bitcoin.

L’Internet de l’Information a vu des nouvelles sociétés dominer le monde en vingt ans. Malheureusement aucune d’entre elles n’est française.

L’Internet des Objets en est aujourd’hui la suite. Là aussi, la France est en retard.

Toutefois, la révolution principale est en cours : l’Internet de la Valeur.

En effet, le secteur privé est en train de s’emparer d’un autre domaine régalien : l’argent.

Inutile de vouloir lutter contre ce phénomène. Internet a montré que la force de réseau est supérieure à celle des pouvoirs publics, d’autant plus lorsque ce réseau est décentralisé comme celui du Bitcoin.

La France ne doit pas manquer cette opportunité, surtout depuis qu’elle s’est dessaisie du pouvoir de battre librement monnaie depuis l’Euro (et auparavant l’Ecu) et que notre dette publique ne fait qu’augmenter.

Le Bitcoin n’a pas dix ans et sa valeur est passée de quelques centimes à plusieurs milliers d’euros.

Combien vaudra-t-il à son vingtième anniversaire, soit l’âge de maturité de sociétés Internet comme Google et Amazon ?

Si le secteur privé le valorise autant, les pouvoirs publics doivent en tenir compte. Christine Lagarde, la directrice du FMI, a récemment reconnu le grand potentiel qu’offrent les monnaies digitales.

Depuis des millénaires, l’or sert de valeur étalon mais il n’est pas compatible avec la rapidité de traitement et l’automatisation qu’Internet permet.

Si le Bitcoin devient l’or de ce siècle, comment la France doit-elle en profiter ?

Premièrement, en légiférant de façon à encourager la croissance de l’écosystème présent sur le territoire français et à attirer les talents étrangers.

Deuxièmement, en se dotant d’un outil national de production de Bitcoin. Pour ce faire, il faut des machines, des cerveaux et de l’électricité bon marché ; des ressources facilement mobilisables en France.

Troisièmement, en constituant discrètement un stock national de Bitcoin à la façon de la réserve d’or de la banque de France.

A ce stade, l’investissement se chiffrerait à quelques centaines de millions d’euros, soit un millième du budget national.

Plus on attendra, plus la facture risque d’augmenter et moins la France sera en mesure de défendre ses intérêts dans ce domaine.

Faut-il rappeler que l’accroissement de la valeur du Bitcoin coïncide avec celui de la dette publique dans le monde ?

Celle des Etats-Unis, de la Chine et de certains pays européens explose. Au final, la population paie toujours la note. L’actualité récente au Venezuela, en Argentine et en Turquie le prouve.

Dans ce contexte, il est normal que le secteur privé utilise les développements technologiques pour définir sa propre notion d’actif monétaire.

Monsieur le Président, quand prendrez-vous la mesure de ce nouveau phénomène ?