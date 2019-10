Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Encore une affaire de voile au conseil régional de Dijon, une de plus, direz vous, oui mais...

1) celle-là tombe à pic : juste après l'assassinat de 4 policiers à la Préfecture de Paris par un agent radicalisé et juste après aussi que le gouvernement s'essaye, très maladroitement sans doute, à indiquer à quoi pourraient ressembler des signaux faibles....et vu le tollé généré par cette "affaire", la victimisation a changé de camp....

2) cela concerne une femme voilée, de ce qu'on en voit : un voile noir qui ne découvre que le visage, donc, dans le respect minimal de la loi de 2004,

3) une femme voilée accompagnatrice de sortie scolaire.... (souvenez vous de l'affiche la FPCE pour les élections de parents d'élève)

4) l'incident provoque les pleurs de son enfant (après pourtant qu'elle ait souri ?) suivi depuis par le CCIF, dont on peut souligner l'ambiguité face à l'acceptation, ou pas, d'un islam (politique et non religieux ) compatible avec les idéaux républicains : voyez l'excellent article repris ci-après : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/684181-lutte-contre-l-islamophobie-ce-que-le-ccif-ne-dit-pas-sur-lui-meme.html

5) Suite à cette diffusion sur les réseaux sociaux, elle vient s'épancher auprès de plusieurs médias toujours avides de scoops, scandales, etc -quitte à les fabriquer, surtout sur ces thèmes, cela fait vendre) ; Elle explique qu'elle est effondrée, qu'elle ne croit plus en la République, et qu'elle trouve les propos du ministre de l'EN honteux. ( Je ne vois pas en quoi il est honteux de dire, en résumé, que le voile n'est pas dans la tradition française)

6) s'ensuit un énième débat sur le voile, à la veille des élections municipales.

Conclusion : juste une question : est il possible d'avoir un islam de France qui fixe clairement les droits et devoirs des citoyens français de confession musulmane, leur positionnement vis à vis de la Charia, et les bases de l'enseignement religieux dispensé dans les mosquées ? Est il possible d'avoir des imams français, formés en France ?

Car la laïcité n'est rien d'autre que cela : f aire que les religions soient sécularisées . L'islam peut il l'être ? et l'être en France ? ( Se faisant, les musulmans "modérés" pourraient, enfin, prendre le pas sur les salafistes, les frères musulmans et autres mouvements qui restent minoritaires, certes, mais qui sont si actifs...

La Laïcité renforce le principe d'une seule communauté nationale, soit l'appartenance à la nation française, non pas à une communauté religieuse (l"oumma" des Sunnites y résisterait elle, ou l'islam français serait considéré comme un nouveau schisme religieux, avec toutes les conséquencesqui pourraient en découler vis à vis d' "illuminés" extrêmistes ?)....

Or la réaction de cette maman, et la façon dont elle le fait savoir à qui veut bien l'entendre, me fait penser qu'elle a été bel et bien instrumentalisée par le CCIF, (notamment dans les conclusions qu'elle tire de cet incident pour elle même et les élèves de CM2) et que les idiots utiles au communautarisme islamique, et donc au rejet des valeurs républicaines, proviennent autant du très maladroit député à l'origine de cette video, que des cris d'orfraie des "bien pensantistes et pasdamalgamistes" condensés dans la personne de la présidente de ce même conseil régional : Car il ne faut pas nier qu'il y a une très forte poussée du communautarisme islamique dans certaines régions ou villes françaises, et que ce genre de fait divers (trop ?) largement relayé constitue autant de coups de canifs aux principes de liberté, fraternité et égalité.

"En matière de politique, le sécularisme est le principe selon lequel les religions ne doivent pas avoir de pouvoirs politiques ni influencer le gouvernement d'un pays et que réciproquement le pouvoir politique ne doit pas intervenir dans les affaires propres aux différentes religions. Il défend la séparation des Eglises et de l'Etat". (définition du Larousse).

Tout le problème de l'islam de France est de savoir s'il veut s'insérer dans cette définition : car la laïcité a accentué le caractère séculier des Etats, de la France notamment, raison pour laquelle elle est si souvent en ligne de mire des terroristes religieux de tout poil et de toute obédience...

Tiens, c'est bizarre, la jeune femme effondrée vient de déposer deux plaintes... alors téléguidée par qui ? et surtout, dans quel but ?

